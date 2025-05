La Policía Nacional localiza al pequeño Bernardino "con su madre" tras 25 días secuestrado en un pueblo de Tarragona

La Policía Nacional ha puesto fin al calvario del padre de Bernardino: el niño de 4 años al que su madre Andrea Estefanía R. P., de 34 años, y nacionalidad ecuatoriana, se llevó aprovechando una visita de fin de semana. Pero la progenitora, al parecer, decidió no devolver al menor, pese a que no tenía la custodia. Desde el pasado 3 de mayo y durante 25 días, el padre, Bernardino, no ha sabido nada del paradero de su hijo, hasta este martes por la noche.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar en exclusiva con fuentes cercanas a la investigación que este martes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) ha localizado a Bernardino "sano y salvo en Tortosa", un municipio de Tarragona de poco más de 35.000 habitantes que constituye un importante centro agrícola, comercial e industrial.

María, la madre de Bernardino y abuela de Bernardino 'junior' explica a este diario que el menor ya está de regreso en Molina de Segura, "en casa": "Fuimos a por él la noche de este martes. Cuando lo recogimos estaba bien, un poquito 'demacrado' de haber estado tantos días fuera de casa, pero con mucho amor se recuperará enseguida".

Bernardino, este martes, junto a su madre Mari, esperando noticias de la Policía Nacional sobre el paradero de su hijo. Badía

Una persona del entorno de la familia de Bernardino asegura que el menor "estaba con su madre", a quien la Policía Nacional ha detenido por un delito de sustracción de menores. El miedo que Bernardino padre ha tenido estos días está fundado en los malos tratos que él mismo sufrió durante su relación sentimental con Andrea Estefanía R. P., y por los que fue condenada a siete meses y medio de prisión.

De hecho, a raíz de propinarle un mordisco al padre de su hijo en uno de esos episodios de violencia doméstica, se le concedió la custodia a Bernardino y ella solo podía visitar al menor un fin de semana alterno al mes, desde las 20 horas del viernes a las 20 horas del domingo.

Por el momento, la abuela del menor declara no saber "nada" sobre las causas que llevaron a esta madre a llevarse a su hijo durante 25 días, incumpliendo la sentencia judicial. Lo único que asegura es que en casa están "pletóricos, no podemos pedir más".

"Lo primero que hizo el pequeño cuando lo recuperamos fue abrazar a su padre y sus abuelos, y decir que estaba muy feliz de volver a casa". En la última conversación que Bernardino padre mantuvo con este diario, aseguraba estar "desesperado" y sentir "temor" por la vida de hijo.

La desaparición tuvo lugar el viernes 3 de mayo, cuando la abuela materna del niño acudió a recogerlo dentro del fin de semana alterno al que tiene derecho Andrea para pasar tiempo con el menor de edad. "La madre de mi expareja vino a recoger a Bernardino, en la puerta de mi casa, debido a que ella tiene en vigor una orden de alejamiento y no se puede acercar a mí a menos de 500 metros por el bocado que me dio en el hombro", explica el padre del menor.

A las ocho de la tarde del domingo, el pequeño Bernardino no fue devuelto a su padre y comenzaron los problemas. "Me llamó la Policía para decirme que tenía una citación para asistir el lunes a un juicio rápido porque mi expareja me había denunciado por un delito de maltrato físico contra mi hijo. Me dijeron que aportó fotos del niño con un moratón encima de un ojo y en otras partes de su cuerpo".

De modo que el martes día 6, Bernardino acudió a la Comisaría de Policía Nacional para denunciar la sustracción parental de su hijo porque su mujer no acudió a la vista oral y sumaba 72 horas sin tener ningún tipo de comunicación con su chiquillo, de 4 años

Desde entonces y hasta este martes por la noche, Bernardino no volvió a saber nada de su hijo. El paradero donde se localizó al menor, Tortosa, se encuentra a más de 400 kilómetros de distancia por carretera de su hogar. Aunque este padre detalla que la Policía Nacional, durante la investigación, no descartó que su hijo hubiera sido extraído de España.

"Creen que la mujer se lo podría haber llevado a Francia o Alemania", explicaba Bernardino a este diario, el pasado 13 de mayo. Incluso temía la posibilidad de que hubiera cogido un avión a América del Sur. "Lo último que se sabe es que se llevó al menor a Alicante porque allí viven sus abuelos".

Ahora la investigación está en manos de la Policía Nacional, que deberá esclarecer las causas de este desagradable incidente con final feliz, así como averiguar qué ocurrió con el niño durante los 25 días que estuvo a 400 kilómetros de distancia de su casa, y qué motivó a la madre a llevar a cabo este episodio.