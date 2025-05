Juan José Zapata, alergólogo: "Una ola de calor puede alargar los síntomas alérgicos más allá del 15 de junio"

Valladolid, Granada, Orense o Ávila. Así, hasta más de 25 provincias en España han registrado niveles altos de polen. Solo en Madrid la concentración de gramíneas ha sido cuatro veces superior a la media en los últimos 45 años.

Un invierno suave, abundantes lluvias y la contaminación han disparado los marcadores, creando una tormenta perfecta no solo para los veteranos.



Esta primavera de 2025 será recordada también por los alergólogos como la primera en alcanzar a pacientes nunca antes afectados. ¿Tiene que ver el cambio climático? ¿Es recomendable vacunarse ahora? ¿Es aconsejable llevar mascarilla? ¿A partir de qué fecha bajarán los niveles de polen?

Son algunas de las cuestiones que abordamos en el capítulo de hoy, con la ayuda de Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC. “Una ola de calor puede alargar los síntomas alérgicos más allá del 15 de junio”, asegura.



Para disminuir los síntomas, el experto aconseja seguir el tratamiento médico personalizado que sea necesario, pero advierte que este mes no es el más idóneo para las inyecciones primerizas. “Este no es el momento para empezar a vacunarse, sino para hacer un buen diagnóstico” de cara al tratamiento futuro.



El doctor asegura que este año ha notado el incremento de pacientes en la consulta, tanto de veteranos como de primerizos. “El teléfono no para de sonar y debemos atenderlos ya porque en dos semanas puede que no lo necesiten”, explica.



Además de los síntomas propios de la alergia, el presidente del Comité de Aerobiología Clínica advierte que este año trae consigo una dificultad añadida debido, entre otros factores, a los contrastes de temperatura. “Estamos viendo en consulta cada vez más casos de un proceso catarral viral que convive con el alérgico, puedes tener catarro y alergia al mismo tiempo”, concluye.

Para más información sobre cómo mitigar los efectos de la alergia primaveral, aconseja consultar a diario las previsiones de polen y evitar exponerse demasiado a primera hora del día y al anochecer.