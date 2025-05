El agricultor Félix salva a su familia del asalto de 4 ladrones: "Iban a secuestrarnos, me tiraron a matar con un pico"

Félix siente que ha vuelto a nacer tras sobrevivir al asalto violento de su casa a manos de cuatro ladrones que iban armados. "Entraron a las bravas, para secuestrarnos y robarnos", tal y como asegura este agricultor del Campo de Cartagena. "Mi mujer se atrincheró en una habitación con mi madre para protegerla porque tiene 92 años y está impedida". "No sé de dónde saqué fuerzas para plantarles cara, pero me volví loco".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para dar caza a estos cuatro encapuchados con los que llegó a forcejear Félix Garre durante la madrugada de este domingo. "Uno de ellos me disparó", según subraya este agricultor, de 56 años, en una entrevista con EL ESPAÑOL. "Su modos operando era el de ladrones profesionales".

- ¿Por qué afirma eso?

- Félix Garre: Dos de ellos estaban vigilando mi casa mientras los otros dos se fueron a mi finca agrícola para hacer saltar la alarma, con la intención de hacerme salir de mi domicilio en dirección a la explotación.

De hecho, a las 4.45 horas de este domingo, la empresa de seguridad contactó con este agricultor para alertarle de que había movimiento en la nave de su finca de Balsicas donde cultiva brócoli, pimiento y melón, a unos siete kilómetros de distancia de su domicilio familiar: una casa de dos plantas en Camachos -una pedanía pachequera con menos de 200 habitantes-.

"En tres años me han robado cuarenta veces", según resume Félix, sobre el hartazgo que arrastra por los continuos robos que sufren los agricultores del Campo de Cartagena y que este domingo le llevó a desistir de la idea de desplazarse a la finca a ver qué pasaba. "Le dije a la central que apagase la alarma". "Me han robado tanto que no hay nada de valor".

Uno de los ladrones, durante la madrugada de este domingo, filmado por las cámaras de seguridad de la finca agrícola de Félix.

Félix se desveló después de aquella llamada de la empresa de seguridad y a las cinco de la madrugada de este domingo, solo quince minutos después, comenzó a notar movimiento en el exterior de su casa en la pedanía de Camachos. "Escuché a gente por la terraza. Cuando fui a asomarme a la puerta que es de cristal, la atravesaron con un pico", según relata este agricultor. "Tiraron a matarme con el pico".

- ¿Cómo reaccionó usted?

- Me caí de culo al suelo, me levanté y me puse a forcejear con los dos ladrones. Me enfrenté a ellos y al que tenía el pico le pegué una patada. Entonces, empecé a gritarles: '¡En mi casa no!' '¡Os voy a matar!'

- ¿Dónde estaban los otros dos asaltantes?

- En la planta baja. Llevaban un marro o un ariete como el que usa la Guardia Civil en los registros para echar abajo la puerta porque hicieron saltar la cerradura de un golpe. Mi mujer se encerró con mi madre en una habitación. Doy gracias a que mi hijo, de 10 años, se había quedado a dormir en casa de un amigo en una fiesta de cumpleaños.

Dos de los ladrones emplearon un pico para romper el cristal roto de la puerta por la que se accede a la primera planta de la casa de este agricultor.

Félix estaba totalmente fuera de sí y se jugó el pellejo para echar a los ladrones de su casa. "Ellos querían reventar las dos puertas a la vez, para entrar dentro y engatillarnos. Nos querían secuestrar para intimidarnos y robarnos". "A mí no me importaba si me daban un tiro o me clavaban el pico en la cabeza, solo me preocupaba mi mujer y madre". De modo que este agricultor, la cuarta generación de una saga agrícola que arrancó con sus bisabuelos, no paró de forcejear con los dos ladrones que le atacaron con un pico hasta que logró hacerles huir.

"Me fui detrás de ellos y me tropecé con los otros dos que también salieron corriendo. Y antes de subirse en un vehículo, uno me disparó", tal y como relata Félix. "Entonces, me fui a resguardarme a mi casa". "A Dios doy gracias de que estoy bien porque esto ha sido de película".

La Policía Judicial ha inspeccionado al milímetro su propiedad, buscando huellas de los neumáticos en el exterior de la casa, para tratar de identificar el modelo de vehículo con el que huyeron. También han buscado restos biológicos en la vivienda y en la habitación donde Félix Garre forcejeó con dos de los ladrones. "Iban encapuchados, vestidos de negro y con guantes, excepto uno de ellos que vestía de blanco". De modo que no pudo verles el rostro, pero las cámaras de seguridad de su finca agrícola de Balsicas sí que han filmado a dos de los sospechosos en acción.

- ¿Qué se ve en el vídeo de las cámaras de seguridad?

- A dos encapuchados, uno de los cuales lleva un pico, el mismo con el que rompieron el cristal de la puerta de mi casa. En la finca de Balsicas no robaron nada, solo fueron allí a hacer saltar la alarma. Con el pico reventaron la puerta donde guardo los tractores y le pegaron una pedrada a una cámara. Ese era su plan, hacer saltar la alarma mientras que los otros dos vigilaban mi casa, para verme salir hacia la finca de Balsicas.

Alarma social

Pero Félix no mordió el anzuelo y los cuatro encapuchados entraron por la fuerza en su casa, sin importarles si había alguien dentro. "De la finca a mi casa, esos dos ladrones tardaron diez minutos en venir en coche para juntarse con los otros". "Si logran entrar y acabamos maniatados, seguro que nos habrían pegado a mí, a mi mujer y a mi madre hasta robarnos todo", reflexiona este agricultor.

La Guardia Civil trabaja a destajo para dar con los asaltantes ante la alarma social que ha generado este golpe en Torre Pacheco: una localidad murciana marcada por la actividad agrícola y la presencia de muchas casas diseminadas en zonas rurales. "En la finca de Balsicas tengo viviendo a un trabajador marroquí que vio a los dos que fueron a hacer saltar la alarma y le hablaron en su idioma. Le amenazaron: 'Métete para dentro, y cállate, o te cortamos el cuello'. Los ladrones son de Marruecos".

- ¿Cómo se encuentran su madre y su mujer?

- Me han dicho que quieren que nos marchemos del campo.