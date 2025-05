Soy 'book influencer' y este es el libro de romance que no recomiendo: "Es bastante malo y no profundiza en nada"

Quedan apenas unas semanas para la tan ansiada Feria del Libro de Madrid. Dos semanas para recorrer el Parque del Retiro en busca de nuevas historias y autores nuevos por descubrir. Es una de los eventos más esperados para los amantes de la lectura que se encuentran en la capital española, e incluso muchos de ellos viajan exclusivamente para no perderse la oportunidad de conocer a sus escritores favoritos.

Hay muchos tipos de género, cada uno de ellos con un público específico. Están los que disfrutan de la ciencia ficción, de la fantasía, de las biografías, de novelas históricas o de romances. Precisamente este último género es uno de los favoritos de muchos lectores y para tratar de averiguar cuál comprar, EL ESPAÑOL ha hablado con Paula, una book influencer y lectora asidua de este tipo de libros.

Paula ha acumulado más de 80 mil seguidores en redes sociales (@paulaslibrary) gracias a sus recomendaciones y reseñas sobre libros desde 2021. "No es que me considere experta, pero como persona que lleva leyendo toda su vida libros de romance y fantasía, considero que tengo un criterio más desarrollado que otras que se han adentrado en este mundo recientemente", apunta Paula. Por ello sabe en qué libros valdría la pena invertir en esta feria que está a la vuelta de la esquina.

Dentro del género de romance existe un subgénero llamado Dark Romance que ha ganado bastante popularidad en los últimos años. Este se caracteriza por romances oscuros, algunos pueden llegar a ser tóxicos, siempre con protagonistas moralmente grises pero que darían todo por la protagonista femenina, en el que también entran libros de mafia, tabú, etc.

"Si ya has leído algo de este subgénero recomendaría A oscuras de Navessa Allen o Butcher & Blackbird de Rynne Weaver, ambos son de romance oscuro pero también tienen mucha comedia", recomienda Paula. En caso de no haber leído nunca nada de este género, pero quieres adentrarte en este mundo, la booktoker recomienda ir poco a poco con autoras como Penelope Douglas con Punk 57 o la saga de Devil's Night, "son cuatro libros, el primero es más suave y ya después va in crescendo en el Dark Romance".

Dentro de los libros de romances ha surgido otro subgénero conocido como Pitch Black Books. Estos se distinguen por ser libros depravados que sobrepasan los límites morales de las protagonistas femeninas y en los que el protagonista masculino ya no es gris, sino negro, y en los cuales el hombre tiene comportamientos violentos hacia las mujeres. Y es dentro de este subgénero donde se encuentra el libro que la influencer no recomienda.

"Todos estos libros empiezan con relaciones de codependencia, donde se puede desarrollar un síndrome de Estocolmo que acaba en romance, pero no es el objetivo del libro y no son libros de romance, y es aquí donde entra la novela Haunting Adeline", asegura Paula. Asimismo, apunta que no solo fue la temática lo que provocó su rechazo a este libro, también sostiene que el libro era bastante malo, estaba mal escrito y le faltaba mucho desarrollo.

Es cierto que esta novela es una de las más famosas dentro de este subgénero, sin embargo, Paula considera que tal éxito se debe a su viralización a través de redes sociales como TikTok: "En esa época cualquier libro se hacía viral, por eso se hizo famoso, no porque fuera bueno. Además, una vez te has leído más libros te das cuenta de que es una novela a la que le faltan muchas cosas por pulir". Si estás interesado en empezar a leer este tipo de obras, la influencer sugiere entrar a booktok, una comunidad dentro de la red social repleto de recomendaciones de este tipo de lectura.