Evie, la modelo alemana de OnlyFans detenida en Murcia por masturbarse en público: "Este 'show' será especial"

Evie es una afamada creadora de contenido para adultos como OnlyFans o Stripchat: una web con una media mensual de 400 millones de visitas que retransmite sexo en vivo y permite al usuario chatear con las chicas. El viernes 9 de mayo, Evie se encontraba en Murcia, junto a una amiga de este gremio streamer, en una camioneta estacionada cerca del Centro Comercial Nueva Condomina, provista de un ‘arsenal’ de juguetes sexuales, y anunció que iba a hacer un directo a sus más de 8.000 seguidores de su cuenta de ‘X’ [antes Twitter]: “Siento que este show será especial”.

Y vaya si lo fue. Particularmente, para los conductores que pasaban al lado de una enorme camioneta estadounidense, modelo RAM 4x4, de color negro, que estaba aparcada junto a una vía de acceso a la Nueva Condomina, y que se quedaron ojipláticos al ver desnuda a Evie grabando a su amiga mientras se masturbaba con un consolador y se introducía la bola del remolque en sus genitales -después de haberle colocado un preservativo-.

Este live de Stripchat duró 8 minutos y 48 segundos para los 478.000 'followers' que le enviaron un corazón a Evie, debido a que fue interrumpido abruptamente por la Policía Local de Murcia porque todo estaba ocurriendo en la vía pública, a plena luz del día de aquel viernes.

Tal incidente no ha mermado el buen humor de esta modelo alemana, de 23 años, y que en su sala webcam de Stripchat se autodefine como "glamurosa" y políglota porque sabe hablar inglés, francés y castellano. De hecho, en su Instagram ha confirmado que ella es una de las dos protagonistas de la persecución más disparatada que se recuerda en la historia de la Policía Local de Murcia.

"Hola, soy la chica que está en las noticias", tal y como reconoce Evie a los 11.300 seguidores de esa cuenta, ya que atesora otra en la misma red social que utiliza como backup. Es decir, un perfil de respaldo por si le tiran abajo el principal.

Prueba de ello es que ambos perfiles de Instagram solo tienen unas pocas fotos de esta streamer, posando en ropa interior o en bikini, con la única finalidad de ofrecer un link que conduce directamente a su perfil de OnlyFans donde se presenta así: "Hola, soy Evie, tu linda y traviesa novia en línea. Puedo ser tu ángel o demonio rubio, ¡Tú decides! Si quieres chatear conmigo todos los días y ver mis desnudos más calientes y mis vídeos más exclusivos, ¡Este es el lugar adecuado para ti!…".

Esta no es la primera vez que esta modelo alemana para adultos está de visita por España, ya que también ha disfrutado de las playas de Altea o de la gastronomía de Valencia. Pero todo apunta a que en su periplo por la capital del Segura mezcló el trabajo con el placer y le tocará rascarse el bolsillo por la retransmisión en directo que hizo de sus juegos sexuales, junto a su amiga, de 27 años, también de nacionalidad germana.

Dos mujeres sancionadas por la Policía Local de Murcia por exhibicionismo

La Policía Local de Murcia confirma a EL ESPAÑOL que tendrán que abonar una multa de 600 euros cada una, por resistencia a agentes de la autoridad, así como otra sanción que oscilará de 150 a 600 euros para cada una, por exhibicionismo en la vía pública.

Estuvieron en IKEA

El vídeo que grabaron estas dos modelos en una calle próxima a la Nueva Condomina, antes de que un conductor las grabara y alertase a la Policía Local de una situación obscena en la vía pública, pone de manifiesto que no eran unas simples turistas alemanas dando rienda suelta a sus fantasías sexuales. Todo lo contrario, son creadoras profesionales de contenido para adultos y este diario ha podido acceder a otra grabación que llegaron a realizar desnudas en el aparcamiento del IKEA.

Posiblemente, el parking del centro comercial les suponía correr un riesgo muy alto de ser pilladas con las manos en la masa y finalmente optaron por trasladarse a una carretera cercana a los bloques de pisos aledaños. Allí iniciaron un directo en Stripchat tras enseñar unos consoladores y desnudarse dentro de la camioneta 4x4, para explicar a sus seguidores -entre los que había algún camionero- que iban a presenciar "el vídeo más candente del año":

"Me he desviado un poco, lo siento chicos. Esto no estaba en el plan […]. "¿Quién de nosotras tiene el pecho más grande? No lo sé [...]". "Vamos a arreglar bien el enganche del remolque entre las dos […]. "Si quieres ver esto, estás invitado a unirte a nosotras".

A continuación, las dos chicas salen de la camioneta y comienzan a penetrarse con la bola del remolque. Evie parece que es la que lleva el guion porque graba con su móvil a su amiga mientras interactúa con los hombres y mujeres que están siguiendo la retransmisión hasta que llega la Policía Local.

A partir de ese momento, se inicia una persecución que se extiende a la pedanía murciana de El Esparragal y acaba en la Autovía del Mediterráneo (A-7), tras detener su todoterreno en un apartadero porque estaban siendo perseguidas por cuatro patrullas.

Allí fueron engrilletadas tras oponer resistencia. EL ESPAÑOL ha podido saber que la conductora de la camioneta, con matrícula de Alemania, pagó en el acto dos multas para evitar que le inmovilizasen el vehículo. Una de 500 euros, por conducción temeraria, que quedó reducida a 250 euros por pronto pago, y otra, de 200 euros, por hacer caso omiso a las señales luminosas de las patrullas, que se redujo a 100 euros.

Ahora, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia tienen por delante la difícil tarea de cobrar a estas dos modelos en Alemania sus multas por resistencia a la autoridad y exhibicionismo. Evie no debe estar muy preocupada porque ha colgado un vídeo en sus stories de Instagram sobre una persecución policial: "Esto pasa cuando no sabes que el policía también es fanático de 'Rápido y Furioso'".