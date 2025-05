Juan, la promesa de 15 años del MMA que no pierde combates desde abril de 2024: "Debuté en el mismo sitio que Topuria"

Juan Hernández no sabe lo que es morder la lona en un combate de MMA desde abril de 2024 y para mantener semejante registro de victorias en artes marciales mixtas, con solo 15 años, sacrifica muchas cosas de su adolescencia para cumplir con su dura disciplina de entrenamientos. "Hay días que no me apetece entrenar, pero si no lo hago pierdo facultades", tal y como reflexiona Juan Hernández Giménez, tras haberse proclamado Campeón de España en Salou -por segundo año consecutivo-.

"Para mí, este deporte es como un trabajo". De hecho, todos los días, después de salir de clase en el Instituto Europa de Águilas, se machaca de 17 a 21 horas en el Sport Gym de la mano de su entrenador, con la mente puesta en llegar a la UFC. "Me gustaría convertirme en luchador profesional", subraya este adolescente que guarda como oro en paño la foto del día de su debut, junto a Ilia Topuria: el primer campeón en la historia del deporte español en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

"Debuté en el mismo sitio que Ilia Topuria, en la velada Hombres de Honor que se celebra en Ondara (Alicante), y ese día él también estaba allí. Mi padre se llevó a Topuria a mi vestuario cuando estaba calentando, para saludarme y hacernos juntos una foto", según explica Juan, al tiempo que aporta aquella fotografía a EL ESPAÑOL. "Lo único que se me ocurrió decirle al verle fue: "Me quedé despierto toda la noche para verte contra Volkanovski'. Ilia me respondió: 'Eres un grande'".

Las palabras 'La Leyenda' no dejaron de resonar en la mente de este joven aguileño porque aquel día Juan acabó en la lona, pero desde entonces, no ha vuelto a perder jamás. Empezó a competir en MMA en 2024 y se estrenó proclamándose Campeón de España y Campeón del Mundo en Indonesia. "La verdad es que no me lo esperaba", admite con humildad, a pesar de que en su primer campeonato estatal se impuso a su adversario en solo quince segundos, aplicándole un mataleón.

Juan Hernández Giménez entrenando, en septiembre de 2024, entrenando en el Sport Gym de Águilas.

-¿Cómo llegó al mundo de las artes marciales mixtas (MMA)?

- Juan Hernández Giménez: Mi madre, Carmen, hacía karate y llegó a cinturón azul y mi tío, Juan, competía en artes marciales. Yo veía vídeos de mi tío, me arrastró a este mundo y me gustó. Con 5 años empecé a hacer karate, luego jiu-jitsu, a los 11 años comencé con el muay thai y acabé compitiendo en MMA. Mi tío es mi entrenador. Cuando entro en la jaula mi nombre es Ronin que era su nombre cuando competía.

- ¿Qué le aporta un deporte en el que físicamente se expone a sufrir lesiones graves?

- Me aporta mucha disciplina y confianza en mí mismo. Cuando compito me quito estrés, viajo, conozco lugares nuevos... Lo más complicado de este deporte es que te exige mucho. No te lo puedes tomar como un pasatiempo porque la constancia vence al talento.

Juan, cuando era un niño, en brazos de su tío, Juan Francisco Giménez Escámez, su actual entrenador en el Sport Gym de Águilas. Cedida

En el IES Europa, los profesores de Juan están acostumbrados a verle llegar a su clase de cuarto de la ESO, con la cara "llena de marcas" o "con una oreja rota". Tales secuelas son peccata minuta para este adolescente que persigue el sueño de llegar a lo más alto: "La UFC es la primera división, es lo máximo a lo que puede llegar un luchador. Tengo claro que quiero dedicarme a esto, aunque lo primero son los estudios. Mi plan 'b' es hacer una oposición a bombero o policía". Pero de momento, su prioridad es cumplir con las rutinas espartanas de entrenamiento que le pone su tío: Juan Francisco Giménez Escámez.

"De lunes a viernes, entreno cuatro horas diarias y si hago musculación son cinco horas". Cada día, Juan calienta con esmero, antes de focalizar su energía en ensayar técnicas de golpeo, pegarle duro al saco, hacer manoplas, practicar llaves, estrangulamientos, técnicas para tirar al rival a la lona... "Una vez por semana, voy al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Los Narejos para hacer lucha grecorromana o lucha libre". Todo ello, sin dejar de cumplir a rajatabla su dieta proteica .

- ¿Qué le dicen en casa sobre su aspiración de seguir los pasos de Ilia Topuria?

- Juan Hernández Giménez: Al principio, no le parecía bien. Pero el primero en apoyarme fue mi tío que me empezó a animar a competir, luego mi hermano y mi madre.

Su tío, Juan, es la voz de la sabiduría que le susurra consejos a Ronin cada vez que entra en la jaula, y su madre, Carmen, ejerce de psicóloga para que su hijo no desfallezca, alternando las clases en el instituto con los entrenamientos. "Vengo todos los días a entrenar y sé que puedo conseguir llegar a ser un luchador profesional", tal y como insiste este alumno de Educación Secundaria Obligatoria.

Juan Francisco Giménez Escámez (1i), del Gimnasio Sport Gym de Águilas, junto a su sobrino Juan, cuyo nombre como luchador es Ronin (1d). Cedida

Juancumplirá 16 años el próximo 22 de mayo, como la mayor promesa que hay en la Región de Murcia en artes marciales mixtas (MMA), a la vista de su palmarés: dos campeonatos de España y uno del Mundo. El Ayuntamiento de Águilas ya le ha distinguido como Mejor Deportista de 2024. Pero como sucede en la mayoría de deportes minoritarios, no es sencillo abrirse camino porque apenas hay financiación y este adolescente sopesa no representar a la Selección Española de MMA en el próximo mundial que se disputará en verano en Brasil.

"Tenemos que pagar 4.200 euros de nuestro bolsillo", tal y como critica Carmen, la madre de Juan y que ha autorizado a este diario a mantener una entrevista con su hijo menor de edad para poner el foco en esta "injusta" situación. "En las bases del Campeonato Nacional se recogía que la Federación Española se haría cargo de los gastos del mundial y ahora le dicen que no a un chico, de 15 años, sin medios propios para financiarse porque es un estudiante de instituto".

De modo que Carmen hace "un llamamiento" para ver si aparece "algún mecenas" que ayude a su hijo a costearse el dinero que necesita para volver a competir en el Campeonato del Mundo de MMA que se disputará en São Paulo del 16 al 22 de junio, con el objetivo de ganarlo por segunda vez de forma consecutiva. "Estamos valorando no representar a España, si mi hijo tiene que pagar para hacerlo y no recibe algún tipo de ayuda económica para costearse el viaje, a pesar de haber ganado su plaza como campeón nacional", tal y como recalca esta madre.

De momento, lo único que está claro para Juan, o más bien para Ronin cuando combate, es que seguirá machacándose a diario en el Sport Gym de Águilas, bajo las órdenes de su tío, para seguir dando lo mejor con el Fight Club Sparta con el que tiene previsto empezar a competir en una categoría superior, la de menores de 18 años, para seguir poniéndose a prueba como en su momento lo hizo Ilia Topuria: 'La Leyenda'.

- ¿Qué siente al entrar a la jaula?

- Juan Hernández Giménez: Estoy feliz porque hago lo que me gusta.