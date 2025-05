María Patiño, sobre las críticas a 'La familia de la tele' en La 1: "Sólo contestaría en directo. No quiero que se me utilice"

María Patiño es una de las periodistas más reconocidas de la televisión en España gracias a su trabajo en diferentes programas dedicados a la información de crónica social. Tras pasar por formatos míticos como ¿Dónde estás corazón? de Antena 3 o Sálvame de Telecinco, ahora es una de las presentadoras de la gran apuesta de Televisión Española para sus tardes, La familia de la tele.

La gallega está acompañada en el programa producido por La Osa Producciones Audiovisuales por Inés Hernand y Aitor Albizua, pero continúa teniendo como colaboradores del espacio de La 1 a caras tan conocidas como Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Bob Pop, Marta Riesco, Javier de Hoyos…

Patiño ha atendido a EL ESPAÑOL para contarnos cómo está siendo esta nueva experiencia en la televisión pública tras tantos años en las cadenas privadas y su inolvidable paso por Canal Quickie y Ten con Ni que fuéramos Shhh, donde se pasaba horas en directo.

Preguntada por las críticas recibidas por la incorporación de La familia de la tele a la parrilla de RTVE, Patiño ha sido tajante: “Es la única pregunta que no contesto a la prensa escrita. Sólo la contestaría en directo en un programa. No quiero que me utilicen en una situación tan delicada como es el dinero público”.

Además, nos ha comentado una faceta desconocida suya, que pese todos sus años de experiencia en televisión, sigue siendo aquella tímida niña que vivía en Ferrol en casas militares (su padre era teniente coronel del Ejército Español en la reserva) e iba a buscar a sus amigas para jugar por las calles de la localidad gallega.

De niña a estrella de TV

“Aunque no lo parezca soy una tía muy tímida y súper retraída”, comienza diciéndonos la periodista gallega, que apenas conocía a sus compañeros de La familia de la tele, Aitor Albizua e Inés Hernand. “Me han cogido el punto porque soy una persona que está siempre en silencio y fueron ellos los que vinieron a hablar conmigo. Es que apenas les conocía, solo una vez que vino Inés a Ni que fuéramos Shhh, y no hablamos de televisión sino de las vacaciones y de nuestra vida”, admite la presentadora.

Eso sí, Patiño asegura que “tengo muy claro lo que quiero y lo que pienso, pero las relaciones personales me cuestan mucho más. Es obvio que hay gente que me cae mal y gente que les caigo yo mal”. También tiene claro que en la televisión, y en todos los ámbitos, se trabaja con personas con las que te llevas bien y con otras… que no tanto. “No soy nada problemática a la hora de trabajar”, apunta.

Pregunta.– ¿Esa timidez de la que habla le ha dado problemas a lo largo de su carrera profesional? No es una imagen que se vea en la televisión cuando aparece.

Respuesta.– No, no me ha dado ningún problema, pero sí que es verdad que la timidez hay que limarla, no te puedes refugiar en ella.

P.– ¿Cómo la superó para ponerse delante de una cámara?

R.– Porque me di cuenta de que no me podía cobijar en mi timidez para no acercarme o para conocer a las personas que trabajaban conmigo. Y como soy muy autocrítica, esa es la parte en la que yo me machaco. También es verdad que soy una persona que vivo muy en mi planeta, aunque nadie se lo crea, pero me pones el foco y pierdo la vergüenza, me siento segura.

P.– ¿Qué otras facetas desconocidas de María Patiño sorprenderían a los seguidores de La familia de la tele?

R.– Que me encanta comprar cosas en herbolarios, es una pasión. Otra cosa que no conoce mucha gente es que me encantan los autodefinidos, tengo mi mesa llena. Es que me ayudan a centrarme y me evaden de todo lo demás. Además, cuando voy a comprarlos, siempre pido el nivel cinco, que es el más alto. También me gusta mucho el deporte y los animales.

P.– ¿Cuál es su rutina deportiva?

R.– Voy todos los días al gimnasio, que para mí ha sido la salvación. Además de ayudarme a mantenerme en forma, lo hago para sacar todos mis nervios, porque soy una tía muy nerviosa. Tal es así, que un día me sedaron en el dentista y el anestesista me dijo: Nunca he visto a una persona sedada protestar tanto. Cuando voy al gimnasio lo echo todo.

P.– Al ser una persona tan conocida en televisión, ¿recuerda alguna anécdota especial por la calle con algún fan?

R.– Una chica me paró un día por la calle y me dijo que su bebé solo se quedaba dormido cuando me escuchaba en algún programa ¡se dormía con mi voz! Incluso me mandó una foto del niño dormido frente a la televisión.

Su nuevo programa

La muerte del Papa Francisco y el apagón hicieron que el estreno de La familia de la tele sufriera varios retrasos en su estreno, pero, finalmente, María Patiño, Inés Hernand, Aitor Albizua y todos sus colaboradores ya están visitando las casas de los espectadores de RTVE cada tarde.

Los primeros días han sufrido los altibajos de la audiencia y también multitud de comentarios, tantos positivos como negativos, pero… ¿Qué opina la periodista gallega de todas las críticas sobre que la televisión pública haya hecho semejante despliegue para un programa de actualidad y crónica social? “Es la única pregunta que no contesto a la prensa escrita. Sólo la contestaría en directo en un programa. No quiero que me utilicen en una situación tan delicada como es el dinero público”.

P.– ¿Cómo surgió su fichaje como presentadora de La familia de la tele?

R.– No lo recuerdo exactamente, pero sí que fui viendo en los medios que algo se iba cocinando porque se publicaban muchas noticias sobre el tema, me llamaban compañeros de profesión preguntándome... hasta que, al final, se pusieron en contacto conmigo y todo fluyó.

P.– ¿Y qué le han dicho tus familiares y sus amigos sobre esta nueva aventura?

R.– Tienen una mezcla de preocupación y confianza. Saben cómo soy, me voy adaptando a las líneas editoriales, como hacemos todos los que nos dedicamos a este negocio. Yo les digo que quiero disfrutar este proyecto como lo he hecho en todos los que he estado, desde que empecé de reportera hasta Ni que fuéramos Shhh en Ten, pasando por Sabor a ti con Ana Rosa, ¿Dónde estás corazón? (DEC) en Antena 3 o Sálvame en Telecinco.

P.– ¿Qué destacaría de esa última experiencia televisiva en Ni que fuéramos Shhh?

R.– Eran cuatro horas de televisión en directo muy centradas en nosotros por la ausencia de medios. Y es verdad que me cansaba, pero era una sensación de decir: tengo el control. Me ha dado pena dejarlo, pero creo que estar ahora en La familia de la tele es un premio al trabajo realizado allí.

P.– ¿Cómo se encontraba justo antes del gran estreno?

R.– Emocionada, muy ilusionada y con miedo. Pero creo que todas esas sensaciones forman parte de mi personalidad. A mí me fascina entrar en las casas de la gente y hacerlo sin llamar a la puerta, me parece algo como mágico.

P.– Tiene una larga trayectoria en televisión, pero nunca había trabajado en un programa de RTVE, ¿por qué?

R.– Estar ahora en Televisión Española es como empezar de cero. Tengo, por un lado, una sensación de ser consciente de la suerte que tengo por estar en la televisión pública, pero, por otro, cierto miedo a la rutina, no solo en el trabajo, sino también en la vida, en el amor... No lo enfoco a Televisión Española en sí, sino a un lugar que no he pisado nunca, que no he visto, que no conozco. Esa es la parte que a mí me atrae y, al mismo tiempo, es la parte que más me agobia. Pero se presupone que saben a quién fichan (risas).

P.– ¿Cómo definiría a sus compañeros Inés Hernand y Aitor Albizua? ¿Les conocías en persona?

R.– Inés vino un día al Pisito, que era el plató de Ni que fuéramos Shhh a cocinar (Hernand fue la última ganadora de MasterChef Celebrity en La 1). Con Aitor no había coincidido nunca, no le conocía.

P.– ¿Qué le están aportando a las tardes de Televisión Española?

R.– Un entretenimiento y una manera de comunicar diferente al resto. Soy periodista, aunque me tengan encasillada en corazón, pero es que me gusta mucho lo que hago y creo que a la gente también, o eso es lo que me expresan. Por eso creo que ha surgido este programa, por la necesidad de comunicar las cosas de otra manera. Pretendo molar a la gente, pero al final son otros los que tienen la última palabra, los que mandan. Pero si estamos aquí es por las personas que nos ven y nos siguen.

P.– Mucha gente llama a este programa el nuevo Sálvame, ¿cómo están salvando las distancias?

R.– Quien tenga prejuicios con eso los va a tener siempre. Yo me llevo disculpando de esto desde que empecé en Sabor a ti con el tema de la información de la prensa rosa. Entonces es algo que no me preocupa. ¿Eso me pasa factura? Sálvame forma parte de mi curriculum de una manera importante y yo ni lo borro ni lo pixelo porque fue un programa en el que aprendí mucho.

P.– ¿Se animaría a participar en MasterChef Celebrity u otro talent como Maestros de la costura en el futuro?

R.– No me gustaría hacer esos realities porque ni me gusta cocinar ni sé coser, como tampoco ir de aventuras. Me parecería una falta de respeto al espectador que participara en uno de ellos. Si hubiera uno de comprar cosas en herbolario, a ese sí (risas).