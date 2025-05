Un camión se convierte en una bola de fuego dentro de un túnel en Pilar de la Horadada: el conductor ha fallecido

Un camión se ha convertido en una bola de fuego en el interior del túnel de la AP-7: un punto que a diario soporta muchísimo tráfico por su proximidad a la playa alicantina de Pilar de la Horadada. A las 9.42 horas de este viernes, se han vivido momentos de pánico en este túnel en los carriles en sentido Cartagena. "Había tres camiones parados en la mitad del túnel, uno detrás de otro. No sé qué material inflamable llevarían, pero olía como a cloro o lejía", explica Nabil Bouderrah a EL ESPAÑOL, experto en Seguridad y que ha se ha convertido en un ángel de la guarda para un montón de conductores porque ha ayudado a vaciar el túnel de gente y de coches antes de que llegaran las autoridades policiales.

La Guardia Civil ha confirmado a este diario que este siniestro vial se ha producido en el kilómetro de la autopista AP-7. "Al parecer, el conductor del camión ha sufrido un reventón en una rueda, después ha volcado y ha comenzado a arder".

Por desgracia, el conductor no ha podido escapar de la cabina porque el vehículo de gran tonelaje ha quedado volcado sobre el asfalto de la autopista y ha fallecido carbonizado. "Hay un fallecido", tal y como confirma este portavoz de la Guardia Civil. "Una parte de la circulación ya ha sido restablecida". De momento, se desconocen los datos y la nacionalidad del chófer porque el cuerpo ha quedado calcinado.

El túnel de la AP-7, este viernes, durante el incendio de un camión.

"El camión no transportaba mercancías peligrosas". Pero el material sí que era inflamable, de modo que el remolque ha comenzado a arder con voracidad y el túnel se ha inundado con una densa columna de humo negro que era una amenaza para los conductores del resto de vehículos que se han quedado atrapados en el interior.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante también ha confirmado a este diario las circunstancias del siniestro vial: "Ha habido un grave accidente de tráfico, dentro del túnel de la AP-7, con el volcado de un camión en cuya carga había materiales inflamables. La combinación de la carga del camión con la circunstancia de que ha sido en un túnel ha aumentado la gravedad del incendio. Había gran cantidad de llamas y humo que afectaban a todo el túnel. En el momento del accidente, quedó otro camión dentro, sin llegar a estar afectado por el incendio". Por suerte, su conductor pudo escapar.

El despliegue de medios ha sido muy contundente, con 14 bomberos de los parques de Torrevieja, Almoradí, Orihuela y Elche que han movilizado dos bombas urbanas pesadas, tres bombas nodrizas, un furgón de salvamento... El incendio corría como la pólvora y no se podía perder ni un segundo.

Las autoridades llegan al túnel de la AP-7, tras el incendio de un camión. Cedida

Nabil se ha convertido en un héroe durante este peligroso siniestro vial que se ha viralizado en redes sociales, debido a que este ciudadano marroquí ha ayudado a desalojar los coches, algunos de ellos ocupados por turistas extranjeros, los cuales no entendían la situación, y que han sido conducidos al exterior de la autopista AP-7.

"A mí me ha pillado al principio del túnel, iba con mi coche a trabajar. En cuanto he visto que uno de los camiones empezaba a echar humo negro, me he imaginado que podía haber una explosión inminente. De hecho, un conductor de uno de esos camiones, al ver que empiezan a salir llamas, abandona el vehículo y sale corriendo diciendo a los conductores que salgan del túnel", explica este hombre que dirige la empresa de seguridad Force Scientifique Internationale.

"Primero he salido del coche para decirle a los conductores que salieran a pie del túnel. He ayudado a sacar a entre 15 y 25 personas, la mayoría eran mayores de nacionalidad extranjera, por lo que no hablaban nada de español, pero yo he podido comunicarme con ellos porque hablo varios idiomas", según aclara Nabil.

Nabil (el único que mira hacia la cámara), entre la multitud frente al túnel de la AP-7. Cedida

"Una vez que estábamos todos fuera del túnel, nos hemos quedado observando lo que pasaba, y en cuanto vi que la situación permitía poder volver a acceder sin riesgo, lo siguiente que he hecho ha sido ayudar a coordinar a la gente para ir sacando los vehículos de manera que dejáramos un pasillo libre para cuando llegaran las autoridades policiales".

El ambiente dentro del túnel ha sido infernal, por la gran bola de fuego, por el "olor a lejía o cloro", y por "varias explosiones" que Nabil y los presentes pudieron escuchar. Pero gracias a la intervención de este decidido ciudadano de origen marroquí, no ha habido que lamentar más víctimas. "Las autoridades habilitaron una vía para que la gente pudiera volver a casa por la autovía y continuar con su camino".