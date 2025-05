El Hipódromo del Cónclave: Parolin, Tagle y Zuppi favoritos en las casas de apuestas para suceder a Francisco como Papa

Parolin. Zuppi. Turkson. Tagle. Pizzaballa. Sarah. Apellidos que se mascullan en los rezos, que copan titulares, que resuenan en los pasillos del Vaticano en susurros y rumores. Quien entra Papa a un Cónclave sale cardenal. La letanía se repite, una y otra vez, inagotable, pero eso no impide que decenas de miles de jugadores se lancen a apostar por su candidato para sustituir a Francisco. Las casas de apuestas, frenéticas, ya arrojan datos sobre los papables favoritos: al cierre de este reportaje, William Hill da una cuota de 3,25 al cardenal italiano Pietro Parolin, el claro preferido; le sigue de cerca Luis Antonio Tagle, el 'Francisco asiático', con cuotas de 4,00 por euro en Betfair y de 3,20 en Sportium.

El trío que encabeza la carrera del 'Hipódromo del Cónclave' forma parte del denominado 'sector progresista' o, como prefiere llamarlo el arzobispo de Madrid, José Cobo, del sector de los "misioneros". Los italianos Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia, ambos afines a Bergoglio, tienen cuotas medias de 3,10 y 5,90, respectivamente, lo que los sitúa en primer y tercer lugar.

Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino con raíces cántabras, lidera la lista en la casa de apuestas William Hill con un 3,25, mientras que Betfair le da 4 y, Sportium, 3,75, lo que lo posiciona, de media, en segundo lugar. Hay que bajar al cuarto puesto para encontrar al primer cardenal conservador: Peter Turkson, con 6 en WH, 7,5 en Betfair, 7 en bet365 y 5,50 en Sportium. En los puestos cuarto y quinto bailan Pierbattista Pizzaballa, el 'custodio de Tierra Santa' y patriarca latino de Jerusalén, con un 6,20 de media, y Peter Turkson, que rebasa el 6,50.

Parolin, el claro favorito (3,10)

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante una visita a Andorra en septiembre de 2023. Maricel Blanch Europa Press

De ser elegido Papa el actual secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se cumpliría el sueño de Roma de volver a tener un Pontífice italiano. El último fue Juan Pablo I, que falleció en 1978. No obstante, Parolin está siendo objeto de una cruenta guerra de desgaste auspiciada por la prensa conservadora y, concretamente, por el portal ultracatólico Catholicvote. Tras la celebración de la congregación de cardenales del jueves pasado, el medio publicó falsamente que Parolin se desvaneció debido a una bajada de tensión y que, por problemas de salud, no era apto para ser Papa.

Parolin se ha posicionado siempre como uno de los delfines de Francisco: continuista con su estilo misionero y aperturista, fue uno de los artífices del –tan criticado– diálogo entre la Santa Sede y China. Muestra un perfil dialogante y diplomático, aunque, paradójicamente, también ha tachado el referéndum que legalizó en Irlanda el matrimonio homosexual de "derrota para la Humanidad". Es experto en política internacional y políglota, lo que le da puntos de cara a reforzar la presencia del próximo Vaticano en el escenario geopolítico mundial.

Además, Pietro Parolin se considera a sí mismo un moderado. Quienes lo conocen lo ubican en un punto intermedio entre el progresismo de Francisco y una postura conservadora suave, lo que lo convierte en un cardenal papable muy centrista que calmaría al sector temeroso de un Pontífice extremista en cuestiones doctrinales de la Iglesia. Sin embargo, el italiano se ha ganado la enemistad del sector reaccionario y tradicionalista, en parte por su tratamiento del caso Becciu, el cardenal díscolo condenado por malversación al que el papa Francisco quiso excluir del cónclave.

¿Qué dicen las apuestas? Todas, salvo Betfair, lo colocan encabezando las quinielas con un 3,50 por cada euro apostado. Codere es la que le da una cuota más baja: tres por euro. La cifra se asemeja tanto en la casa de apuestas William Hill (3,25) como en Betfair (3,50) e incluso mejora en Sportium, que le da un 3,20. Esto lo convierte en el candidato más votado y seguro en las apuestas. Además, fuentes vaticanas ya le atribuyen un paquete de 40 apoyos en el próximo cónclave. En una primera votación, ese respaldo cardenalicio sería esencial para que llegase a aglutinar, en sucesivos sufragios, dos tercios u 89 votos.

Tagle, segundo pese a Lennon (3,77)

El cardenal Luis Antonio Tagle mientras era presidente de Cáritas Internationalis. Cáritas

Quienes trataron de destruir la buena imagen de Parolin también han aprovechado la dinamita para dañar a otro de los favoritos en las quinielas del sector progresista: el cardenal filipino Luis Antonio Tagle. Su vídeo cantando Imagine de John Lennon –una canción tachada de "himno ateo que rechaza la religión, el cielo y a Cristo"– se ha hecho viral, perjudicando su imagen. Aunque Tagle ha explicado que cantó una versión corta de la letra en la que no se mencionó la polémica parte del no religion, sus detractores lo han tachado de frívolo y de no ser apto para dirigir a los católicos del mundo.

Su mala gestión de Cáritas Internacional también. hasido aireada a diestra y siniestra por los medios críticos. La asociación estadounidense BishopAccountability ha ido más allá y ha aprovechado para acusarlo, como a Parolin, de haber hecho poco contra los sacerdotes pederastas. Los obispos filipinos han salido en tromba en su defensa. "Tagle, durante su mandato como obispo de Imus y posteriormente como arzobispo de Manila, participó activamente en la elaboración y aplicación de las directrices" sobre abusos sexuales y conductas indebidas del clero a principios de la década de 2000, señalaron los obispos en un comunicado.

El encarnizamiento de la prensa ultraderechista responde a que esta ve en Tagle a un candidato amable y cercano a las nuevas generacionales de fieles, menos preocupadas por el dogma y la doctrina y más por los problemas cotidianos de los católicos. Así se destila de los números que arrojan las casas de apuestas: Tagle, de media, está en segundo lugar, con una cuota de 3,77. William Hill le da 3,00, mejor que a Parolin; Betfair lo sitúa en 4 y Sportium lo deja en 3,75, a sólo medio punto del secretario de Estado del Vaticano.

Zuppi, el cardenal 'progre' (5,90)

Matteo Zuppi durante la ceremonia en la que el Papa Francisco lo ordenó cardenal, en octubre de 2019. Stefano Spaziani Europa Press

La prensa conservadora lo considera, despectivamente, 'el cardenal defensor de los inmigrantes y de los homosexuales'; la progresista abraza precisamente esa misma actitud. En Italia, al actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) lo han bautizado como "el purpurado de la calle" porque suele desplazarse en bicicleta y porque se empapa de pueblo. Amable y dialogante, se postula como un paso más allá de Francisco: es abiertamente progresista y muy crítico con figuras de la ultraderecha internacional, con quienes ha mantenido disputas. Entre ellas, con Matteo Salvini y Giorgia Meloni. Al primero llegó a decirle que "se debe llorar por los inmigrantes como una madre llora por sus hijos"; a la segunda, nada más llegar al Palacio del Quirinal, le recomendó "ponerse al servicio de los más necesitados".

Zuppi apuesta por el diálogo interreligioso y es de los pocos obispos de Italia que ha pedido acoger pastoralmente a las comunidades LGTBI. Al igual que Parolin, tiene un perfil con peso internacional y experiencia en la resolución de conflictos: medió en los procesos de paz en Mozambique que pusieron freno a 17 años de guerra civil y fue personalmente escogido por el Papa Francisco como enviado especial en misión de paz a Kiev y Moscú para mediar en la repatriación de menores deportados a Rusia.

El cardenal Zuppi participa en la conocida como Comunidad de Sant Egidio, llamada 'la ONU de Trasvere', un movimiento internacional de laicos presente en más de 70 países que promueve la mediación y resolución de los conflictos internacionales. "Dar la bienvenida a los inmigrantes supone un reto histórico para Europa", asegura Zuppi, y arenga a quienes condenan la inmigración derivada de los conflictos violentos a recordar que "Cristo invitó a no mirar hacia otro lado".

Matteo Zuppi, que también desempeña el cargo de arzobispo de Bolonia, no descarta la posibilidad de que el celibato sacerdotal sea opcional y ha recordado que en la Iglesia católica ya hay sacerdotes casados. Sin embargo, se ha mostrado contrario a la ordenación femenina, ya que va en contra de la doctrina católica. Con todo, las apuestas lo sitúan entre el tercer y el cuarto lugar, aunque muy por debajo de Parolin y Tagle: William Hill le da una cuota de 6 puntos, Betfair de 5,50 y Sportium de 7.

Pizzaballa, custodio de Tierra Santa (6,20)

El patriarca latino de Jerusalén y cardenal papable, Pierbattista Pizzaballa, durante una misa por la paz celebrada en la Sagrada Familia de Barcelona, a febrero de 2024. Lorena Sopêna Europa Press

Pierbattista Pizzaballa ha sido un cardenal desconocido hasta la muerte del Papa Francisco. El Pontífice lo hizo purpurado en 2023, por lo que su falta de experiencia en los asuntos vaticanos lo convierte en un extraño incluso a ojos de sus compañeros. De 60 años e hijo del portero Pierluigi Pizzabala, que jugó en el Atalanta, la Roma y el Milan, el cardenal es Patriarca Latino de Jerusalén, una Iglesia católica particular cuyo territorio incluye Chipre, Jordania, Palestina e Israel.

Considerada una de las voces más autorizadas en Tierra Santa, llegó a proponer a Hamas intercambiarse por los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. "El impacto emotivo, económico, psicológico y humano es enorme en ambas poblaciones, palestina e israelí. Para los israelíes ha sido un shock tremendo. Israel nació como una casa donde los judíos estaban a salvo y de repente hemos visto que eso ya no es así", expresó, apelando a la moderación.

Se le considera un progresista afín a Francisco aunque en cuestiones litúrgicas haya mostrado posturas conservadoras. No obstante, se desconoce qué piensa sobre asuntos considerados 'tabú' entre los tradicionalistas, como la ordenación de mujeres, el acercamiento a posturas LGTBI o la obligatoriedad del celibato. Las casas de apuestas lo sitúan entre el cuarto y el quinto lugar de la lista, con cuotas que oscilan entre los 7 puntos y los 6, con una media de 6,20.

Turkson: ¿el primer Papa negro? (6,50)

Peter Turkson en una conferencia del Foro Económico Internacional (WEF) celebrado en enero de 2020 en Davos, Suiza. Sikarin Fon Thanachaiary Europa Press

Las casas de apuestas colocan en quinto lugar al cardenal ghanés Peter Turkson. Conservador pero no reaccionario, su nombre ya sonó como posible primer Papa negro de la Iglesia durante el cónclave de 2013 en el que fue elegido Francisco. En 2003, se convirtió en el primer cardenal de Ghana y, en 2008, ejerció de mediador en un consejo de paz tras las elecciones de su país, que amenazaron en acabar en una sangrienta revuelta.

Es un pragmático: si bien defiende de forma férrea la doctrina católica y rechaza, por ejemplo, bendecir a las parejas del mismo sexo, sí que ha abierto la puerta a una potencial eliminación de los requisitos del celibato clerical para atajar la crisis por de escasez de vocaciones pastorales. Teniendo en cuenta que África es el continente que más sacerdotes producirá en los próximos años, no parece descabellado elegir a un Turkson como próximo guía del catolicismo.

En su contra juega que no renovó el cargo como prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, algo excepcional, y que, desde 2022, es canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, la cual carece de autoridad pastoral. Esa falta de peso teológico debilita su postura entre quienes piden a un referente intelectual como la que tiene, por ejemplo, el próximo candidato negro, Robert Sarah.

En la carrera vaticana, al cierre de este reportaje, William Hill lo coloca con una cuota de 6 puntos y lo empata con Zuppi; Betfair le da 7,50 y, Sportium, 5,50, que lo posiciona como el tercero de su ranking, tan sólo por debajo de Parolin y Tagle. Estos números convierten al ghanés en el candidato más fuerte entre los apostantes dentro del sector conservador.

Sarah, tradición y reacción (10,30)

El cardenal Robert Sarah, uno de los principales opositores del ala conservadora contraria a las reformas de Francisco, en una imagen de archivo de junio de 2020. UCV / Europa Press

Exprefecto para la Congregación del Culto Divino. Tradicionalista. Una de las voces más autorizadas y escuchadas en asuntos litúrgicos dentro de la Iglesia católica y uno de los pesos pesados entre los conservadores opuestos a la visión reformista de Francisco. Fue uno de los autores de la dubia que planteada al Pontífice por la inquietud de los cardenales ante el Sínodo que reflexionó sobre el celibato sacerdotal, el diaconado femenino o la bendición a las parejas homosexuales.

De hecho, el cardenal Robert Sarah, originario de Guinea, fue más allá y arremetió contra las reformas de Bergoglio en un libro que presentó "escrito a cuatro manos con el papa emérito Benedicto XVI", aunque en realidad Ratzinger sólo había elaborado el prólogo y el Vaticano pidió retirar la coautoría.

A pesar de que se ordenó sacerdote cuando Juan Pablo II aún estaba al frente del Vaticano, fue Benedicto XVI quien lo nombró presidente del Pontificio Consejo COR UNUM –órgano para la promoción humana y cristiana– y lo elevó a cardenal. Francisco, sabedor de sus amplios conocimientos teológicos, lo hizo prefecto de la Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cargo en el que sustituyó al español Antonio Cañizares –una de las bajas de última hora del cónclave–, del que fue reemplazado por Arthur Roche.

El cardenal Sarah tiene una visión conservadora de la Iglesia. Defiende a capa y espada el celibato sacerdotal y mantiene una posición muy tradicional en temas como la moral sexual y la misa en latín. En este último caso, defiende la tridentina. También se dice enemigo de la "dictadura del relativismo" que, según él, impera en la sociedad contemporánea. Aunque las apuestas lo colocan en séptimo lugar, con cuotas de 17 por cada euro en el caso de William Hill y de 11 en el de Betfair, Sportium lo aúpa a un quinto puesto, con una cuota de 7, empatando con Matteo Zuppi.

Erdö, nostálgico de Wojtyła (12,25)

El cardenal húngaro Péter Erdö a su llegada al Vaticano el 22 de abril de 2025, tras la muerte del Papa Francisco. Reuters

De 72 años y de nacionalidad húngara, Péter Erdö es experto en Derecho Canónico y doctor honoris causa por la Universidad de Navarra. Es conservador. De aquellos que añoran las viejas liturgias y evocan, siempre que pueden, al papado de Juan Pablo II. Fue el polaco Karol Wojtyła quien lo nombró arzobispo de Budapest en 2002 y le hizo cardenal al año siguiente, lo que le convirtió en el más joven en el cargo en aquella fecha.

Erdö ha destacado por su perfil diplomático. Fue uno de los grandes defensores de la comunidad judía en su Hungría natal, azotada por el nazismo durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, por el comunismo. Su familia, de hecho, se tuvo que exiliar durante la dictadura soviética. Aunque él nunca se ha posicionado políticamente, se le cree más cercano a las políticas Viktor Orbán en materia de inmigración que del propio Bergoglio, al cual se enfrentó en 2015 a raíz de sus reformas doctrinales.

El cardenal húngaro domina el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el español y el ruso. Este último idioma le ha servido para entablar diálogo con Cirilo de Moscú, 'Kirill', la cabeza de la iglesia ortodoxa rusa y la figura religiosa con más poder en el entorno de Vladímir Putin. Si se atiende a cuestiones geoestratégicas, un Papa así sería de enorme valor en unas potenciales negociaciones entre Moscú y Kiev para conseguir un cese de las hostilidades en Ucrania y ayudar a la estabilización de Europa.

Erdö ya se postuló como uno de los purpurados conservadores favoritos para suceder a Benedicto XVI en el cónclave de 2013. Las apuestas lo sitúan en sexto lugar, pero muy por debajo de Turkson y Pizzaballa: las cuotas del húngaro son de 11 puntos en William Hill y Betfair y de 15 en Sportium.

Besungu, guardián de la moral (25,40)

El cardena elector Fridolin Ambongo Besungu, de los capuchinos, en Roma. Alessia Giuliani Europa Press

El fraile capuchino Fridolin Ambongo Besungu fue nombrado por el Papa Francisco miembro del Consejo de Cardenales Asesores, lo cual denota una gran sintonía ideológica con él en asuntos litúrgicos. Eso lo convirtió en uno de los purpurados africanos con mayor influencia en los pasillos vaticanos, ya que, además de su papel como asesor, era ya Presidente del Simposio de Conferencia Episcopales de África y Madagascar (SECAM). Desde 2018, es arzobispo metropolitano de Kinshasa.

Su perfil es especialmente interesante para aquellos que buscan una cara nueva, de espíritu pastoral franciscano, es decir, cercano a la gente, a los pobres, con conciencia climática, de aquellos que anhelan la paz, pero, al mismo tiempo, sin demasiadas pretensiones reformistas en la doctrina. De hecho, Besungu negoció con el Vaticano obtener una exención de facto para África para que no se pudieran bendecir las parejas homosexuales en las iglesias del continente.

"La ambigüedad de esa declaración, que se presta a numerosas interpretaciones y manipulaciones, suscita mucha perplejidad entre los fieles. Creo que, en tanto pastores de la Iglesia en África, tenemos que expresarnos claramente sobre esta cuestión para darle una orientación clara a nuestros cristianos", reflexionó el congoleño. También se ha posicionado como un acérrimo defensor de la familia, del celibato sacerdotal y de la moral tradicional cristiana.

La cuota de Besungu está en 26 en el caso de William Hill, de 23 en Betfair y de 21 en bet365. En el caso de Sportium, asciende a 31, lo que lo coloca en el octavo lugar de la lista de papables según las casas de apuestas, con una media de 25,4.

Aveline, el 'escogido' de Macron (25,60)

El cardenal Jean-Marc Aveline a su llegada a la misa de los novendiales, el pasado 4 de mayo. Alessia Giuliani Europa Press

Francés, nacido en Argelia y con antepasados almerienses: Jean-Marc Aveline es, junto con Pizzabala, uno de los candidatos papables más desconocidos. Cercano a las posturas progresistas de Bergoglio, a su favor juega su posicionamiento hacia el diálogo interreligioso y su preocupación por las crisis migratorias. De 66 años, es Arzobispo de Marsella, y se ha mostrado muy prudente en temas espinosos como el aborto, la eutanasia y el rol de la mujer en el sacerdocio. Quien lo conoce lo define como un perfil dialogante y extremadamente inteligente; un buscador de puntos de encuentro.

En caso de ser elegido Papa, Aveline se convertiría en el primer francés al frente del Vaticano desde Gregorio XI, fallecido en 1.378, y cuya sucesión provocó el cisma de Aviñón. Aveline es un ferviente defensor de los postulados de Francisco, al que conoció en marzo de 2019 en Rabat durante una visita al rey Mohamed VI. Tuvieron una química especial que, tres años después, en 2022, culminó con Bergoglio haciéndolo cardenal. Aveline se ha mostrado tajante en la defensa de los más desfavorecidos y de los inmigrantes y muy duro contra la pederastia en la Iglesia.

No obstante, también resultó ser uno de los firmantes del comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Francesa –que preside desde abril–, en la que se enfatizó que las personas, no las parejas, debían ser bendecidas, lo que lo convierte, asimismo, en un personaje conservador en materias como la homosexualidad.

En 2022 recibió la prestigiosa Legión de Honor de manos del presidente francés, Emmanuel Macron, de quien la prensa de Roma dice que está haciendo presiones para que los cardenales elijan a un Papa afín a Francia. Con una cuota de 41 en William Hill y un sorprendente 19 en Betfair, aunque Sportium ni siquiera lo incluye, se postula, de media, como el noveno favorito de esta lista de cardenales electores con posibilidades de suceder a Francisco.

Battista, el 'enterrador' del Papa (30)

El cardenal Giovanni Battista celebra la misa de Pentecostés en la basílica de San Pedro, en junio de 2022. Evandro Inetti Europa Press

La lista de los 'diez favoritos' para suceder a Francisco la completa el cardenal Giovanni Battista Re, actual decano del Colegio Cardenalicio. Battista tuvo encargado de dirigir el funeral de Benedicto XVI y ha repetido el oficio en la plaza de San Pedro tras el fallecimiento del Papa Francisco, quien le pidió expresamente que dirigiera su misa exequial y se encargara de los arreglos fúnebres.

Giovanni Battista es uno de los favoritos de los apostadores, aunque su elección no es verdaderamente realista dada su elevada edad: 91 años. En 1987 fue secretario de la Congregación para los Obispos y, en 2001, Juan Pablo II lo nombró cardenal. Participó tanto en la elección de Ratzinger como en la de Bergoglio.

Aunque ya supera los 80 y, por tanto, no puede elegir al próximo Papa, su dilatada trayectoria eclesiástica lo convierte en un papable experimentado y muy querido entre los purpurados. Si fuera elegido Papa, ejercería de transición entre Francisco y un próximo Pontífice más joven. Las casas de apuestas dan a Battista una cuota de 41 en el caso de William Hill y de 19 en Betfair.

Apostadores, esos herejes...

Corría el año 1590 cuando un grupúsculo de cardenales españoles, influenciado por el rey Felipe II, urdió una estratagema para elegir al romano Gimbattista Castagna como nuevo Sumo Pontífice de Roma y, a la postre, aliado de España dei gratia. Se desconoce cuántos ciudadanos apostaron por que Urbano VII llegara así al trono vaticano, pero con lo que seguro no contaban las quinielas es con que este sería el Papa más corto de la Historia: trece días después, murió de malaria. Quienes apostaron por un papado largo y duradero perdieron sus coronas.

Bajo las prístinas pinturas de Miguel Ángel, el Colegio Cardenalicio se puso entonces manos a la obra para elegir a un sucesor. Fue así como Gregorio XIV llegó a la Cátedra de San Pedro. Este, harto de que los banqueros romanos ofreciesen apuestas sobre cuáles serían los cardenales papables que lo sucederían –¿sería un papado corto? ¿largo? ¿de qué moriría?– y temeroso de la inestable situación política y eclesiástica de la época, emitió en 1591 la bula papal 'Cogit Nos'. Con ella, amenazaba con la excomunión a quienes apostaran por la sucesión papal y cualquier asunto vinculado con la Santa Sede.

Pero el jugador no ama el dinero, sino el vértigo del riesgo de la ruleta que gira. La dispensa jamás evitó las apuestas clandestinas. Mesones y tabernas, posadas y lupanares, casas de funcionarios y de nobles se convirtieron en lugares predilectos para especular sobre el Papado. Todo siguió igual, hasta que en el siglo XX Benedicto XV derogó esta y otras medidas del derecho canónico anterior (como si a los heréticos apostadores algo les importara la excomunión). La irrupción de la casas de apuestas modernas tan sólo contribuyó a popularizar esa "vil costumbre de mercado", como la llamó Gregorio XIV, de apostar por las sucesiones vaticanas.

Así se instauró una costumbre que hoy se revive en las principales casas de apuestas modernas. En William Hill, en Betfair, en Sportium. En 2005, algunas casas de apuestas como Paddy Power registraron movimientos por más de 382.000 dólares, convirtiendo el Cónclave que hizo papa a Joseph Ratzinger como el evento no deportivo más grande de la historia de los mercados de apuestas. Hoy el fenómeno se revive, y las casas de apuestas ya hacen negocio con los nombres de los cardenales papables que sucederán al Papa Francisco al frente del Vaticano.