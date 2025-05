El drama de Marta en el Día de la Madre, con su hijo en la UCI, apuñalado por un amigo de 14 años: "¿Esto es quinquilandia?"

Marta se ha pasado el Día de la Madre sin despegarse un segundo de la UCI del antiguo Hospital Princesa de Jaén donde permanece ingresado su hijo, de 15 años, tras ser apuñalado en Cazorla por un amigo, de 14 años. "Esto parece una película de terror, cada vez que cierro los ojos le veo regresando a casa chorreando sangre", subraya Marta a EL ESPAÑOL. "Le rajó de abajo arriba". "Sufrió una peritonitis y le operaron durante ocho horas porque le dañó el bazo, el intestino y el riñón".

Este ataque de un menor de edad a otro ha roto la habitual tranquilidad que se respira en esta turística localidad jienense, famosa por su Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España. De hecho, los lugareños están conmocionados porque los padres de los dos protagonistas de esta terrible historia son conocidos y queridos en el pueblo, incluso guardaban amistad entre ellos. "Estoy muy agradecida por las muestras de cariño que estoy recibiendo del Ayuntamiento, del instituto de mi hijo y de todos los vecinos".

Marta, la madre de la víctima, trabaja como técnico de turismo para el Ayuntamiento de Cazorla mientras que la madre del supuesto autor de esta agresión con arma blanca ha sido diputada autonómica del PSOE, incluso ha desempeñado cargos en la Junta de Andalucía. "Conozco desde la infanciaa a la madre del chico que ha apuñalado a mi hijo", tal y como confiesa Marta, sin verbalizar ni una sola mala palabra sobre el agresor o su familia a lo largo de toda la entrevista con este diario.

"Mi único deseo es que mi hijo se cure y que se cambie la Ley del Menor en España, para que esto no se vuelva a repetir y para que ningún menor pueda tener acceso a un arma". Esta madre no habla en vano porque en las últimas cuatro memorias anuales de la Fiscalía se viene alertando de un incremento de los delitos violentos cometidos por menores de edad.

Marta, este domingo, en la puerta de urgencias del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, conocido históricamente como Hospital Princesa. Cedida

- ¿Su hijo conocía a su presunto agresor?

- Marta: Eran amigos porque los dos van al Instituto Castillo de la Yedra.

Cada uno de estos menores de edad era conocido en el citado centro por motivos bien distintos. El hijo de Marta, por ser un buen estudiante de tercero de Educación Secundaria Obligatoria, ya que su 'peor' nota este curso ha sido un 7 en Física y Química. En cambio, el presunto agresor arrastra desde el pasado curso partes de expulsión, por faltas de respeto al profesorado y mala conducta con compañeros del IES Castillo de la Yedra.

El ataque con arma blanca se produjo el puente del jueves 1 de mayo: Día del Trabajador. Aquel jueves, Marta le preparó su desayuno preferido a su hijo que con solo 15 años atesora un portentoso 1,88 de altura. "Le hice unos huevos fritos con bacón". "Mi hijo es muy inocente. Todo lo que tiene de grande, lo tiene de noble". El día iba sobreruedas hasta pasada la una del mediodía, cuando el adolescente le dijo que se iba a casa de su amigo y que a la postre se coinvirtió en su presunto agresor.

"Me dijo que un amigo le había dicho que quería hablar con él, que se marchaba y que regresaba en un minuto", tal y como relata Marta, sintiéndose culpable por lo sucedido. "Me arrepiento de haberle dejado salir, pero cómo me iba a imaginar que pasaría esto. ¿Es que esto es quinquilandia? ¿Es que estamos en Ciudad Juárez?"

- ¿Por qué motivo fue su hijo a casa de su amigo?

- A mi hijo le llegó información de que el otro chico hablaba mal de él a sus espaldas. Entonces, mi hijo le envió un mensaje: '¿Qué te pasa conmigo? ¿Tienes algún problema conmigo?'. Y el otro le respondió: 'Me cago en tus putos muertos. Ven a mi casa que lo vamos a arreglar hablando'. A mi hijo le hemos educado para que arregle hablando todos sus problemas.

De modo que el chaval cogió su teléfono móvil y recorrió los cerca de 300 metros que separan la calle donde reside en Cazorla de la casa de su compañero de instituto. "El otro chico invitó a mi hijo a entrar a su portal. Le dijo: 'Pasa un momento que vamos a hablar'. Y en cuantó pasó, le metió un cabezazo en el estómago y le hincó una navaja. Le dio un navajazo con premeditación y alevosía".

Una vista panorámica de Cazorla. Junta de Andalucía

- ¿Cómo reaccionó su hijo tras el ataque?

- Marta: La puñalada que recibió fue muy profunda. Le rajó de abajo arriba: iba a matarle. Mi hijo se quedó pasado y el otro chico, de 14 años, le dijo: 'Vete de mi casa'. Entonces, mi hijo salió a la calle y llamó a un amigo suyo para decirle: 'Me ha matado'.

Este adolescente, de 15 años, sacó fuerzas de flaqueza para recorrer a pie la distancia de vuelta a su casa para pedir ayuda a su madre. "Yo estaba limpiando la casa. Empecé a escuchar: ''¡Socorro!" El pobre llegó convulsionando y perdió el conocimiento en la escalera", tal y como explica Marta, sin poder reprimir las lágrimas al recordar semejante trance. "Le tuve que taponar la herida, para que dejara de sangrar, con el paño con el que estaba limpiando los cristales de las ventanas".

David, un vecino de Marta, cogió su coche para trasladar de urgencia al menor hasta el Hospital Sierra de Cazorla. "Llamé al 061 y prepararon un helicóptero para evacuarlo a Jaén". Su hijo fue operado a vida o muerte en el Hospital Neurotraumatológico -conocido históricamente como Hospital Princesa-. "Los médicos dicen que evoluciona favorablemente", tal y como precisa Marta, en el peor Día de la Madre de su vida, sin poder moverse de la Unidad de Cuidados Intensivos, junto a su marido, Francisco.

Para este matrimonio, desde el 1 de mayo, los días se reducen a esperar, a caminar por los pasillos del hospital, con una sensación de desasosiego y un nudo en el estómago, hasta que les permiten entrar a la UCI a la una del mediodía, a las seis de la tarde y a las diez de la noche, para conocer el último parte médico y poder pasar unos minutos con su querido hijo. "Este sábado, le retiraron la intubación", recalca esperanzada la madre del menor.

- ¿Cómo está gestionando su hijo lo sucedido?

- Marta: Ha entrado en blucle y solo piensa en la agresión. Me dice: 'Me ha engañado y me ha querido matar'. Mi hijo no entiende por qué le ha pasado esto. No hubo ninguna pelea previa. Mi hijo no se esperaba esto. Me pregunta: '¿Es que he hecho algo malo?' Y me dice que está asustado: 'Mami, vámonos de Cazorla a vivir a otro pueblo porque tengo miedo'. Mi niño está muy ansioso, tiene taquicardias, no quiere comer y le tienen que suministrar diazepam. He pedido que reciba ayuda psicológica.

Ana, muy feliz, al lado de su hijo. Cedida

Una de las claves para esclarecer los motivos de este ataque con arma blanca de un menor de edad, de 14 años, sobre su amigo y compañero de instituto que en febrero cumplió 15 años, se encuentra en el teléfono móvil de la víctima. Todo apunta a que el terminal será analizado por la Guardia Civil, ya que su madre asegura que hay "conversaciones de WhatsApp" entre su hijo y su presunto agresor, previas al apuñalamiento ocurrido el jueves 1 de mayo sobre las 13.30 horas. "Lo tiene apagado desde la agresión", tal y como aclara Marta.

De momento, un portavoz de la Fiscalía de Menores confirma a este diario que para el presunto autor del apuñalamiento se ha decretado el "internamiento en un centro" -en régimen cerrado- y que reciba "atención psicologíca". Tal medida para evaluar su conducta no ha sorprendido a los padres de otros estudiantes del Instituto Castillo de la Yedra de Cazorla: "Ese chico era problemático, le conocían por insultar, amenazar o pegar a otros alumnos. Algunas familias ya habían pedido al centro que lo expulsara o que tomara algún tipo de medida".

Los miembros de la comunidad educativa son conscientes de que los padres hacían todo lo posible "por enderezarlo", pero por desgracia no han podido. La mejor muestra de esa buena predisposición se demuestra con la decisión que ha adoptado el padre del menor, un reconocido abogado en la provincia de Jaén, y que ha tenido que afrontar la difícil situación de representar a su propio hijo, para que asumiera su responsabilidad. "Estoy defendiendo a mi hijo", según confirma el letrado a EL ESPAÑOL. "Ha habido un reconocimiento de hechos ante la Guardia Civil". "Es una cosa de adolescentes que se ha ido de madre por culpa de los modelos que tienen".

El abogado se muestra muy afectado porque conoce a los progenitores del menor de edad apuñalado. "Soy amigo de los padres y espero que sigamos siéndolo porque nos conocemos de toda la vida. Estoy a su disposición. Espero y deseo que su hijo salga adelante". Eso es lo que también anhela Marta, una reconocida profesional del sector turístico con quince años de carrera, para que su "único hijo" salga del hospital a cumplir sus sueños: "Quiere estudiar Periodismo para ser comentarista deportivo".