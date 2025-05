Chenoa: "Estoy de moda, soy una chica tendencia. Volvería a Eurovisión si tuviera una buena canción, pero eso es lo difícil"

Han pasado 24 años desde que Chenoa se presentó a los castings de un novedoso formato musical llamado Operación Triunfo y que se iba a emitir en Televisión Española. La argentina residente en Palma de Mallorca no se podía imaginar que participar en ese programa le iba a cambiar la vida.

Más de dos décadas después, María Laura Corradini Falomir, que es su nombre real, casi logra la victoria en el concurso y acudió a Eurovisión junto a compañeros suyos de la academia como Rosa López, David Bisbal o David Bustamante que, como ella, han logrado una sólida carrera en la música a lo largo de estos años.

En la actualidad, la artista compagina sus giras de conciertos y el estreno de sus temas nuevos con una faceta como presentadora que ha ido explorando últimamente. Debutó como maestra de ceremonias de la edición 2023 de Operación Triunfo en Prime Video y ha estrenado recientemente en La 1 el concurso The Floor. Además, lleva desde 2026 como jurado de Tu cara me suena, ha sido colaboradora de Zapeando, protagoniza el docureality Mi fin de semana perfecto y fue concursante de Celebrity Bake Off España y en la cuarta edición de El Desafío: "Estoy de moda, soy una chica tendencia y me hace mucha ilusión", reconoce.

No obstante, entre programa y programa, conciertos y ensayos, pocos conocen una de las grandes pasiones de Chenoa: la limpieza. La cantante confiesa que "conozco todos los modelos de aspiradoras del mercado que han salido, su precio… hay una que es 'el Porsche de las aspiradoras', como la llamo yo. Voy a la zona de los electrodomésticos y sé qué cantidad de suciedad quita cada una”.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con la artista, que nos ha hecho en su apretada agenda, para que nos hable un poco más de esa pasión por el mundo de la limpieza que tanto domina, además de hacer un repaso de sus proyectos televisivos y musicales.

La reina de la limpieza

Chenoa lleva muchos años encima de los escenarios con giras musicales agotadoras, a lo que se ha sumado su labor televisiva como colaboradora o jurado en varios formatos y, últimamente, como presentadora. Pero la cantante, pese a pasar poco tiempo en casa, esas horas las dedica a una de sus pasiones que casi se ha convertido en una obsesión como la limpieza, ya que es su casa todo brilla y no hay una mota de polvo.

¿Qué nos puede contar de esa pasión por la limpieza?

Mi obsesión por la limpieza viene de lejos… ¡de cuna, prácticamente! Mi madre limpia como nadie y mi abuela era súper ordenada, así que algo de eso se me pegó. Aunque reconozco que se potenció de verdad cuando empecé a vivir sola.

¿Cómo surgió?

Me di cuenta de que cada vez que limpiaba me bajaba el estrés. Así que lo acabé convirtiendo en algo terapéutico: práctico para el día a día y buenísimo a nivel emocional.

¿Tiene alguna anécdota que te haya pasado comprando aspiradores, productos de limpieza…?

¡Más que anécdotas, tengo exigencias! Cuando un producto no cumple lo que promete, me enfado. Lo pone en la etiqueta y quiero resultados, ¡si no, mal! [risas] Y sí, sigo en busca del producto perfecto para limpiar cristales, aún no lo he encontrado.

¿Cuántos productos de limpieza puedes tener en casa?

Ufff… muchos. ¡Y especialmente uno que siempre funciona! Seguro que sabéis cuál es… [risas]

Cuando hace zafarrancho de limpieza en casa: ¿Por dónde empieza? ¿Qué parte es la más le gusta? ¿Y la que menos?

Primero limpio las superficies para que caiga todo al suelo que es lo último que hago: aspiro a conciencia todo y luego, dependiendo la superficie, le vuelvo a pasar diferentes productos. Y desinfecto muy bien pomos de puertas e interruptores.

¿Alguna manía de limpieza cuando está de gira en los hoteles?

No tengo manías como tal, pero sí ciertas costumbres. Por ejemplo, siempre estiro la cama y dejo todo recogido, aunque sea un hotel. Me da paz mental empezar el día con todo en orden. Ah, ¡y ojo con la colcha! Eso sí lo miro siempre.

Sus proyectos televisivos

Chenoa es multipantalla. Y es que los espectadores pueden ver a la cantante como jurado de la nueva edición de Tu cara me suena (los viernes, a las 22:00 horas en Antena 3) acompañada en el jurado del programa de Antena 3 por Lolita, Ángel Llácer y Flo. También estrenó recientemente el concurso The Floor en La 1 (los miércoles a las 22:50 horas); y en Prime Video protagoniza el docureality Mi fin de semana perfecto y está preparando la edición 2025 de Operación Triunfo, donde continúa como maestra de ceremonias del formato que la lanzó a la fama hace 24 años.

¿Qué ha supuesto que confíen en usted en TVE para estar al frente de The Floor, la cadena que te lanzó a la fama?

The Floor ha sido un regalazo. No sólo me ha enseñado cosas nuevas, sino que me ha hecho estar muy activa mentalmente. Es un concurso que exige estar súper atenta, ¡como si tú también estuvieras jugando desde dentro!

¿Qué es lo más destacado de The Floor para cautivar a los espectadores?

Que se puede jugar desde casa, incluso yo misma lo he hecho experimentado junto al equipo. También destacaría la diversidad y la personalidad de los cien concursantes, que promete que irá aflorando durante la competición. Las personalidades de las personas que juegan surgen ante la presión y la estrategia muere en ese momento. Los participantes son 50 mujeres y 50 hombres, y el casting es muy diverso. Cada uno ha traído su propio sello, y ha quedado un tablero muy colorido [risas]. Desde casa la gente elige cuál le cae mejor y con cuál se queda para hacerse fan de ellos. Soy muy fan de una concursante que participa en la categoría de frutas y hortalizas.

¿Qué categoría elegiría para concursar?

La de limpieza, claro. Ahí no me gana nadie. Recuerdo que hace un tiempo participé en un programa que nunca se emitió, y nunca lo entendí, donde me taparon los ojos, me pusieron productos de limpieza delante y los acerté todos ¡hasta el limpia juntas del baño! Que eso es muy complicado, ahí se nota escuela [risas]. Como os contaba, soy muy maniática de la limpieza.

Comparte plató en Tu cara me suena con Manel Fuentes, que fue el presentador de The Floor en Antena 3: ¿Le dio algún consejo?

Me escribió cuando se enteró y me deseó suerte. Me dijo que me lo iba a pasar súper bien. Eso es lo importante, ante todo somos compañeros.

¿Qué tenía The Floor que le animó a presentarlo?

Es que este programa se sale un poco de lo que yo suelo hacer, que todo está relacionado con música, tanto Tu cara me suena como Operación Triunfo. En este caso es un formato cultural y divertido que me ha gustado mucho hacer. Disfruto cuando me dan oportunidades porque me lo paso muy bien. No sé si es lo que funciona o no porque las personas que al final manejan todo son los que mandan.

¿Por qué cree que cuentan con usted para tantos proyectos en diferentes cadenas?

Porque me llevo bien con todo el mundo. Ven que tengo muchas ganas de currar y que me entrego muchísimo. Siempre lo he dicho, si quieres hacer este trabajo hay muchas cosas que sacrificas que y no tendrás cuando llegues a casa, pero hay otras que disfrutas mucho. Son 30 vidas en una.

¿Le han llegado muchas ofertas?

Sí, muchísimas, pero elijo muy bien porque también estoy haciendo música. Es que ahora empiezo los conciertos y los festivales donde estoy metida, que tengo que ir a trabajar con mi banda. Así que genial.

¿Qué criterios utiliza para elegir un programa?

Muchos. La verdad es que soy muy poquito pesada, miro mucho estar en un sitio donde vaya a aprender, me encanta y hasta me obsesiona. Voy con mi libreta apuntando todo.

¿Qué ha aprendido en The Floor? ¿Y en Tu cara me suena y Operación Triunfo?

A estar en diferentes posiciones. He sido concursante, he sido jurado y he sido presentadora. Con la de concursante es con la parte que más empatizo, es el nervio puro y duro, o sea, la presión se nota concursando, y más en algo cultural. El ser humano reacciona diferente cuando se encienden las cámaras, da mucho corte.

¿Cómo está viviendo esta temporada de Tu cara me suena?

Tu cara me suena es un bombón, adoro estar ahí. Ya llevo ocho temporadas, ¡ni más ni menos! Es una especie de terapia de buenos ratos con un equipazo maravilloso.

¿Quién le está sorprendiendo? ¿Qué tal con Flo? ¿Echa de menos a Latre?

Me sigue sorprendiendo todo el mundo. Crees que ya lo has visto todo, pero no… Los concursantes enganchan, tengan la trayectoria que tengan. El casting es brutal. Flo es un amor, ya habíamos coincidido en otros proyectos y se ha integrado de maravilla en el jurado, ¡lo da todo! Y sí, claro que echo de menos a Latre. Es parte del alma del programa y, además, un amigo. Pero sé que está embarcado en proyectos muy chulos y le deseo lo mejor.

¿Qué proyectos televisivos y musicales tiene en los próximos meses?

Los próximos meses vienen cargaditos: conciertos, festivales… y ya con la mente puesta en el estudio para preparar nueva música. Seguimos con Tu cara me suena y después del verano… ¡arrancamos OT! Y como siempre digo: ¡que el ritmo no pare!

¿Se animaría a presentar el Benidorm Fest? ¿Y a ser concursante para ir a Eurovisión?

Este año me fascinó mucho el mundo Benidorm Fest, me gustó porque no había ido nunca y, de repente, me dijeron que abría el show con Atrévete, que fue mi primer single de hace 23 años. Me hizo mucha ilusión, me emocioné mucho. ¿Como presentadora? Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand lo hicieron muy bien… ¿Como participante para ir a Eurovisión? Si tuviera una buena canción… pero eso es lo complicado de esto.