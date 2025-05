Las centrales de bombeo hubieran salvado a España del apagón: sólo hay 21 y hacen falta cinco años para construir más

El dato conocido es que a las 12,33 del pasado lunes 28 de abril se produjo en España una caída repentina de 15 gigavatios de energía, aproximadamente el 60% de la demanda eléctrica en ese momento. El país se fue a cero absoluto en segundos y desde el lunes al martes, cuando de manera paulatina el sistema logró recuperarse. También afectó a Portugal, pero no a Gibraltar, Canarias, Baleares, Ceuta ni Melilla, por tener sistemas eléctricos aislados del peninsular.

Casi una semana después, se han mantenido reuniones entre el Gobierno, Red Eléctrica de España y las empresas eléctricas. También se ha abierto una investigación que contará hasta con el CNI. Lo que no se sabe todavía son las causas. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, en sus comparecencias, han aclarado a qué se debió el apagón. El primero apuntó a los operadores privados y a la energía nuclear y la segunda descartó que la causa fueran las renovables, y en concreto, las fotovoltaicas.

EL ESPAÑOL ha contactado con varias voces expertas que coinciden en que lo sucedido responde a un exceso en el mix eléctrico español de energía procedente de las renovables, asincrónicas, no acumulables y que no dan tensión sostenida; la ausencia de inversiones en las redes eléctricas y la falta de centrales de bombeo en las centrales hidroeléctricas, la única no contaminante y, junto con la nuclear, también la única capaz de ofrecer energía estable.

La Plataforma para la Defensa del Consumidor Eléctrico No al Apagón subraya que lleva dos años augurando que lo del pasado lunes iba a ocurrir. Explica a EL ESPAÑOL que para que vuelva a suceder "se requieren tres cambios estructurales con sus correspondientes cambios legislativos",

El primero de ellos es paliar "la falta de inversión en la red", que es "un gravísimo riesgo que debemos corregir". Para ello, señalan, hay que cambiar "las leyes que impiden y retrasan la inversión en las redes eléctricas". Son dos reales decretos: el 1047/2013 y el 1048/2013. El primero de ellos define cómo se calcula la retribución que las empresas reciben por transportar energía eléctrica, lo que incluye la construcción, operación y mantenimiento de la red.

El segundo, el Real Decreto 1048/2013, que limita la capacidad inversora de las eléctricas en la modernización y extensión de la infraestructura eléctrica para atender al previsible aumento de tecnologías de generación limpia. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que estableció un límite anual a la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las eléctricas, del 0,13% del PIB (unos 2.000 millones de euros) y del 0,065% en transporte (unos 1.000 millones), que es responsabilidad de Red Eléctrica.

En este punto coincide Javier Santacruz, economista, analista financiero y vocal de la Asociación para la Transición Energética (ATE). "Esas inversiones han sido ridículas, teniendo en cuenta lo importantes que son esas redes. Es que se necesita invertir, porque estamos viendo que ya hay un límite severo".

Bajar el recibo

Porque "en los últimos años la gran preocupación de los gobiernos ha sido bajar el recibo de la luz". Desde la época de Mariano Rajoy, "había que bajar el recibo, y lo que se hizo fue bajar la parte fija, que es donde viene reflejada la inversión en redes. Pero, para invertir ahora, es importante ver cómo se hace y de qué forma. No se puede estar jugando al gato y al ratón entre el Gobierno, el órgano regulador y las eléctricas".

Santacruz sostiene que el mensaje común "de todo el que tiene dos dedos de frente en el sector es que hay que hipotecarse a 10 años por la inversión que se debe hacer". Y el Gobierno. sostiene, "podría dar algo de apoyo, porque se necesita una colaboración entre Red Eléctrica y las empresas distribuidoras. Pero al final, eso lo va a pagar el recibo de la luz. En Europa lo tienen muy claro y el Gobierno lo reconoce, pero hay que materializarlo. Y hay que hacerlo ahora".

También habría que adaptar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que establece la planificación eléctrica "con unos arcaicos planes quinquenales que frenan la capacidad de adaptación a la transición energética. La red debe llegar donde se necesite ahora, no donde se pensó que se necesitaría hace un lustro", explican desde No al Apagón.

Porque de las fuentes de energía que dan estabilidad, es decir, tensión al sistema eléctrico solo hay dos no contaminantes: la hidráulica y la nuclear. Sobre la primera, España únicamente cuenta actualmente con 21 plantas de energía hidráulica reversibles, capaces de generar energía, almacenarla y distribuirla -de ahí que también se la conozca como estación de bombeo- cuando se necesite.

Almacenamiento

"Generan energía, y al mismo tiempo la almacenan, sobre todo en horas de bajo consumo o cuando funcionen las renovables", explica Javier Santacruz. "Son proyectos que, para estar bien hechos, pueden prolongarse 5 años". El problema, apunta, es que todavía no hay suficientes.

Por ello, y como todavía no hay suficientes centrales de bombeo, "se sigue dependiendo de la meteorología, de si ha llovido más o menos y si hay más o menos agua en los pantanos", ratifica la Plataforma para la Defensa del Consumidor Eléctrico. "Nos queda entonces solo la nuclear y, por tanto, tenemos que evitar a toda costa su cierre hasta que haya suficientes centrales de bombeo como para ser capaces ellas solas de dar estabilidad al sistema eléctrico español".

Pero hay otro escollo: para acelerar la construcción de esas centrales de bombeo que den estabilidad al sistema con una fuente renovable, estable y que no dependa de la meteorología "hay que trasponer la Directiva (UE) 2023/2413, algo que teníamos que haber hecho antes de julio de 2024", pero que España no lo ha hecho. "Por ello, la Comisión Europea está investigando este incumplimiento".

¿Y qué establece esta directiva? "Pues que hasta alcanzar la neutralidad climática, los proyectos de energías renovables, además de sus infraestructuras de conexión y los activos de almacenamiento, deben considerarse de interés público superior en los procedimientos de concesión de autorizaciones".

Y es que, según No al Apagón, "el reconocimiento de este interés público superior desatascaría todos los proyectos de centrales de bombeo y los aceleraría al máximo, ahorrándoles una enorme cantidad de burocracia y esperas. Este apagón que hemos sufrido demuestra, precisamente, esa presunción de interés público superior".

Además, "para evitar que incidentes extraordinarios como el de este lunes tiren toda la red abajo, el operador público debe asegurarse que haya un porcentaje suficiente de fuentes estables, ya sea hidroeléctrica, nuclear, de ciclo combinado o de cogeneración".

Esto puede generar que se pierda energía solar o eólica, que no es estable, "pero precisamente por eso necesitamos los otros cambios estructurales: la inversión en redes para que entre toda la industria que busca consumir esa energía renovable limpia, barata y autóctona, librándose del coste del gas natural, que es contaminante, caro y foráneo; y la inversión en centrales de bombeo, y que utilicen esa energía renovable para almacenarla y utilizarla cuando no haya suficiente viento ni sol".

Los picos de tensión

Javier Santacruz, vocal de la Asociación para la Transición Energética (ATE), indica que las oscilaciones más grandes, "que son los picos de tensión", las producen principalmente las renovables. La eólica es "la más estable, y la que menos, la fotovoltaica". Ésta última "transita entre picos y valles al depender de que pase una nube o de que haya sol en las horas centrales del día".

No obstante, lo acaecido, incide, no es responsabilidad de la fotovoltaica, "sino del operador del sistema. Porque en Semana Santa se estuvo funcionando sobre todo con fotovoltaica y no pasó nada. Pero es que es una energía "que no tiene potencia firme, es asincrónica. Los hechos sucedieron, además, cuando se lleva tiempo apostando por las renovables, y el resto está a mínimos históricos".

El problema, a su juicio, es que el Gobierno "ha sido muy rápido dando facilidades a las fotovoltaicas, pero ha ido a paso de tortuga con el almacenamiento. En España, la fotovoltaica solo se almacena para autoconsumo y también lo hacen algunas pymes, o varias, que instalan paneles solares, estando situadas en un polígono industrial que autogestiona su red eléctrica".

Alfredo García, divulgador de la energía nuclear y conocido en redes como Operador Nuclear, explica que "para que las fotovoltaicas almacenen se necesitan acumuladores grandes, capaces de proporcionar, por ejemplo, energía a una ciudad como Barcelona durante una semana. No existen. Algún día las tendremos, pero no sabemos cuándo".

Santacruz también cree que la clave para que esto no vuelva a ocurrir, por el momento, es apostar por la energía hidroeléctrica más el gas, y en concreto, por potenciar las centrales hidroeléctricas reversibles. "Como potencia firme, sin duda... pero hay que construir o canalizar para hacer los pantanos reversibles".

Así, apuesta sin duda por el mecanismo de capacidad que aportarían estas centrales hidroeléctricas reversibles. "Hay que volver a construir en términos de lógica, y sobre todo, hay que aprovechar lo existente. Pero claro, construirlas choca con muchos escollos. Protestas ciudadanas, alcaldes, ecologistas, comunidades autónomas, hay que pedir muchos permisos..."

-¿Cree que con lo sucedido el Gobierno sería capaz de flexibilizar su postura con las nucleares?

-Lo veo difícil, porque lo ha convertido en un eslogan. Y yo creo que antes, socialmente sí estaba mal visto. Ahora ya no, Ya lo estamos viendo en Europa que está apostando por ella.

No obstante, considera que el Gobierno, "aunque sea por la puerta de atrás, lo hará. Al final, con lo sucedido, le dara la prórroga a Almaraz".

La Plataforma para la Defensa del Consumidor Eléctrico No al Apagón sí apuesta por mantener la nuclear, al menos, mientras no se produzcan esos cambios que permitan agilizar la construcción de un mayor número de plantas hidroeléctricas reversibles para dar estabilidad al sistema. Por ello, considera que se deben quitar "los impuestos extraordinarios que la hacen deficitaria y que han llevado a los propietarios de las centrales a pactar su cierre".