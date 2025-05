La nueva vida de Óscar Díaz, ganador de Pasapalabra, tras cobrar el premio de 1,8 millones: qué ha hecho con el dinero

El 15 de mayo de 2024 Óscar Díaz entró en la historia de Pasapalabra al llevarse 1.816.000 euros del bote del concurso (el quinto más alto entregado desde su estreno) tras contestar a las 25 letras del Rosco del concurso, eliminando a Moisés Laguardia en su enfrentamiento número 154.

"Con la F, apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen", le preguntó Roberto Leal a Óscar, que templó los nervios antes de responder "Fahrenkamp" para llevarse más de 1,8 millones de euros.

"El cambio más radical fue que paré de hacer lo que llevaba siete meses haciendo, que era ir al plató a concursar en Pasapalabra, saludar al equipo, a los invitados, a Roberto Leal y a Moisés para jugar", recuerda el madrileño de aquel día. Un año después de su victoria, el madrileño ya tiene en su cuenta poco más de un millón de euros (1.026.040) tras quedarse Hacienda el 43,5% del premio, que es lo que se tributa en Madrid.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Óscar para saber qué ha sido de su vida en estos doce meses, donde Pasapalabra todavía no le ha encontrado sucesor. A lo largo del último año Manu Pascual, que entró a participar al día siguiente de que el jefe de prensa de torneos de golf se llevara el bote, continúa concursando por un bote que ya ha superado los 1,5 millones de euros. Todavía sin completar el rosco.

¿Cómo ha cambiado tu vida en este año que ha pasado que ganaste el bote?

Va a sonar mundano e incluso aburrido, pero no ha habido cambios sustanciales, al menos que salten a la vista. Evidentemente, gracias al premio de Pasapalabra, el círculo de seguridad familiar se amplió de manera notable y eso ya supone una novedad importante, y más en estos tiempos extraños que nos toca vivir, pero no hemos hecho ningún desembolso disparatado ni ha cambiado nuestro modo de vida. La libertad que otorga un premio de esta cuantía hace que, sin volverte loco, te fijes algo menos en ciertos gastos y que te permitas algunos pequeños lujosa las que antes prestabas más atención, pero al margen de algún viaje, de las celebraciones con los nuestros (que hemos disfrutado muchísimo) y de poder compartir esa alegría con ellos, no ha habido grandes cambios.

En el plano laboral y vital, en 2024 atendí todos los compromisos laborales que tenía pendientes (una vez más, fui jefe de prensa del Estrella Damm Andalucía Masters, torneo de golf del DP World Tour que se celebró en octubre en el Real Club de Golf Sotogrande) y retomé algunas colaboraciones escritas con medios, además de atender los frentes "mediáticos" que se fueron abriendo a raíz de obtener el premio. En 2025 me estoy tomando el año con más calma y estoy aprovechando para seguir leyendo a buen ritmo, pero también para escribir y dar forma a un par de textos más largos, el primero, un ensayo deportivo que espero rematar antes de que acabe el año.

Ganó 1.816.000 euros. ¿Puede explicar los diferentes pagos qué hay que hacer al ganar un premio de estas características y cuánto se quedó neto?

Para empezar, por ley se aplica una retención del 19% al importe del premio (es decir, 345.040 euros), con lo que en su momento, cuando llegó el plazo establecido para producirse el pago, yo recibí algo menos de millón y medio de euros limpios. Posteriormente, hay que sumar el importe del premio a tu base imponible para reflejarlo en la declaración de IRPF de 2024 (que se hace en 2025), y al ser un premio importante te vas al tipo máximo (que creo que en Madrid es el 43%). En total queda limpio un poco más de un millón de euros. Sigue siendo una cantidad muy llamativa, desde luego.

¿En qué ha invertido ese dinero?

En primer lugar, intenté sacar algo de partido al dinero que sabía que tendría que pagar este año a Hacienda, ya que es dinero del que soy "depositario" hasta junio de este año. Obviamente, no puedes optar por productos de inversión con riesgo porque es un dinero que dejará de ser tuyo en breve, pero sí conviene hacer que rinda una pizca.

Como mencionaba antes, no hemos hecho gastos sustanciales, más allá de algún viaje y de las celebraciones que hemos hecho con familia, amigos y equipo del programa. Este verano aprovecharemos para hacer un par de escapadas. Además, empecé a concursar justo después de mudarnos de piso, en septiembre de 2023, y hemos aprovechado para hacer algunos retoques y adecentarlo una pizca más.

¿Cómo es su vida ahora?

Es bastante tranquila, la verdad, aunque de vez en cuando se enrede un poco en distintos ámbitos, que de eso no nos libramos nadie. Me considero un privilegiado y procuro tenerlo bien presente. A veces, haciendo cosas absolutamente mundanas y normales como dar un paseo o estar leyendo un libro en casa, me obligo a pensar en el tremendo lujo que supone poder disfrutar de cosas así siempre que me apetezca. Los autónomos sufrimos el eterno síndrome de la carestía futura y a veces nos echamos a las espaldas más obligaciones laborales de las que deberíamos, así que poder escoger y respirarse hace extraño a la vez que maravilloso, por qué no decirlo.

Además de intentar estar más presente para quienes tengo más cerca, he aprovechado para retomar algunas actividades que tenía algo abandonadas, como la música. En los 90 y primeros años de los 2000 cantaba en un grupo de rock, Sin Ir Más Lejos, y nos hemos reunido. De momento solo ensayamos versiones y estamos disfrutando mucho, pero es muy posible que a finales de año demos algún conciertillo de "revival". Rescatar parcelas vitales aparcadas es otro privilegio que me ha ofrecido el premio ganado en Pasapalabra.

Huelga decir que, pese a los sacrificios y el tiempo dedicado al estudio, también echo mucho de menos las grabaciones y compartirlas con Moisés, con el equipo del programa y con los invitados. No voy a decir, como hice poco después de terminar en el programa, que ando como vaca sin cencerro porque el tiempo pasa y uno va ubicándose, pero sí es cierto que los echo en falta.

¿Ha hablado con Moisés en todo este tiempo?

La verdad es que apenas hemos tenido contacto, aunque curiosamente nos hemos vuelto a encontrar gracias a otro concurso y me ha hecho mucha ilusión. Estamos los dos en un grupo de ayuda a Fer Castro, otro concursante ilustre de Pasapalabra que ahora lo está haciendo de maravilla en Saber y Ganar, y tanto Moisés y yo, con otros exconcursantes, le estamos echando una mano en La Parte por el Todo, una de las pruebas clásicas del programa de La 2. A Moisés tengo ganas de volver a verle en acción, ya sea en Pasapalabra o en algún otro formato, y espero tener la oportunidad de reencontrarme con él, dentro o fuera de los platós, en breve.

¿Cómo recuerda el día que se llevó el bote (se emitió el 15 de mayo, pero se grabó antes)?

Con mucha emoción, claro, y pese al año que ha pasado todavía con cierta sensación de irrealidad. Suena a lugar común, pero de repente te ves viviendo una de esas situaciones propias de las películas y se hace difícil aterrizar. Por otro lado, fue una sensación "en dos partes", ya que, por un lado, estuvo lo que viví durante la grabación y, posteriormente, lo que viví cuando el programa se emitió y ya se hizo pública la consecución del premio. Fueron dos días intensísimos y muy emocionantes, aunque, si te soy sincero, hasta que el programa no se emitió no fui del todo consciente de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando me di cuenta del efecto que tuvo en tanta gente, no solo en mi círculo más cercano, y eso también resultó tremendamente emotivo.

¿Se está planteando ir a otro concurso?

No tengo nada en mente, la verdad, pero los concursantes somos animales de costumbres y, más allá de cualquier consideración económica, nos tira mucho ponernos a prueba en formatos de este tipo. Me haría ilusión volver a Pasapalabra, claro está, bien sea en algún especial o en algún programa de corte benéfico, y también a Saber y Ganar, quizá en algún especial o en un futuro aniversario, en ambos casos por reencontrarme con sus equipos además de disfrutar del concurso en sí.

Por otro lado, nunca he participado en la fase final de ¿Quién quiere ser millonario? y siempre me ha llamado la atención por su carácter de todo o nada. Hay programas muy divertidos en distintas cadenas y no es descartable que en el futuro surja alguna oportunidad, aunque ahora mismo no hay nada previsto.

¿Sigue estudiando tanto como estudiaba para Pasapalabra?

He estado más de diez meses de sequía casi absoluta, sin estudiar nada. Hace no mucho me puse a actualizar mi base de datos de Pasapalabra con las palabras difíciles que habían salido desde la época de Fer Castro y Moisés hasta los últimos programas. Estoy aprovechando para echarle un vistazo a lo que tenía por puro vicio, pero solo a las palabras de diccionario.

¿Sigue viendo el concurso cada tarde?

Sí, sí, no fallo. Y si no puedo verlo en directo, lo hago poco después.

¿Cómo está viendo la participación de Rosa y Manu? ¿Tiene algún favorito?

Me está gustando mucho y tiene muchísimo mérito el nivel que están exhibiendo ambos en su primera participación en un concurso tan exigente como Pasapalabra. Me caen de maravilla, tienen un gran nivel ambos y la pugna está muy igualada, aunque sí es cierto que Manu suele controlar un poco mejor el tempo del juego al llegar al Rosco con más frecuencia y con algunos segundos más. No soy capaz de decantarme por ninguno, ya que disfruto mucho con ambos y dan respuestas notabilísimas. Los dos tienen nivel sobrado para, si se cruzan con el Rosco adecuado y tienen una pizca de fortuna, alzarse con el premio.