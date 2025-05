Javier, el ingeniero de 30 años de Cartagena que triunfa en la Fórmula 1, de Red Bull a Sauber: "He currado 45 días seguidos"

Tiene solo 30 años, y ya ha alcanzado la cima en su profesión: trabajar en la Fórmula 1. Javier Bermejo (Cartagena, 1994) no ha parado ni un segundo desde que se convirtió en ingeniero mecánico para alcanzar su sueño de trabajar en la máxima competición del mundo de la automoción. "Trabajé en el equipo de Red Bull en 2023, cuando lo ganamos todo; y ahora me dedico a mejorar carrera a carrera el coche de Nico Hülkenberg, con Sauber Audi", según explica el joven cartagenero en una entrevista con EL ESPAÑOL.

"Mi trabajo se basa en encontrar todas las limitaciones que tiene nuestro coche durante las sesiones de entrenamiento y las carreras, y estudiar cómo podemos reducirlas para intentar ser más competitivos", detalla este ingeniero que se crió viendo a Fernando Alonso, aunque ahora reconoce que su piloto favorito es Max Verstappen. "En cada carrera tenemos una cantidad indecente de sensores del coche de los que tenemos que estar pendientes: son cientos, si no miles".

Y no es para menos, porque la Fórmula 1 es la competición más exigente del mundo de la automoción. En cada carrera, decenas de ingenieros de todas las escuderías analizan al milímetro los parámetros de sus vehículos, mientras también estudian a los de la competencia para localizar puntos a mejorar que les permitan ser más veloces de cara a las siguientes competiciones.

Ese es el trabajo de Javier Bermejo: "El coche es una máquina muy compleja, hay ajustes infinitos. Es un trabajo muy complicado, para mejorar hay que hacer muchas simulaciones, muchas carreras… Lo que yo hago es intentar encontrar el paquete competitivo que nos haga ir rápido en cada circuito".

La mayor prueba de que este ingeniero ha alcanzado la élite es que es uno de los responsables de poner a punto el coche del piloto alemán Nico Hülkenberg, que a sus 37 años es uno de los más veteranos de la parrilla esta temporada, por detrás de Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

una foto del piloto alemán Nico Hülkenberg, esta temporada. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Pero tal y como el propio Bermejo describe, alcanzar la cima no ha sido en absoluto un camino de rosas. Todo empezó en su infancia, cuando al ver las carreras de Fórmula 1 se dio cuenta de que lo que más le gustaba eran "las explicaciones técnicas de las previas".

Así, decidió empezar a cursar Ingeniería Mecánica en la prestigiosa Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), especializada en carreras de ciencia y tecnología: "Cuando inicié mis estudios, veía la F1 como algo muy lejano, no creía que fuera a ser una posibilidad". Pero no por ello rechazó poner toda la carne en el asador, y poco a poco se le fueron abriendo puertas.

"En el último año de carrera me fui de Erasmus a Alemania, y allí estuve haciendo las prácticas en Daimler, de Mercedes. Llegué a Stuttgart con ganas de comerme el mundo, pero sabía que si se me presentaba una entrevista, tendría un solo intento, así que me tomé muy en serio el alemán". Y como la suerte solo llega después de mucho trabajo, a las pocas semanas se le acabó presentando esa oportunidad, y fue seleccionado: "Realicé seis meses de prácticas en el departamento de Ingeniería Avanzada".

El ingeniero de Fórmula 1, Javier Bermejo, imparte una conferencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Cedida

Cuando acabó su contrato, no se conformó con buscar empleo en España: tenía claro que quería formarse en el campo de la automoción, y por eso, decidió estudiar un Máster en Reino Unido, y a partir de ahí, se insertó en el mercado laboral. Ha pasado por Applus+Idiada en Barcelona; por Prema Racing en Padova (Italia); Bridgestone, en Roma y por Oxford Brookes Racing, en Oxford.

- ¿Cuándo le surge la oportunidad de debutar en Fórmula 1?

- Javier Bermejo: Después de trabajar en Bridgestone, pasé a Prema, en Italia, un equipo de Fórmula 2 y Fórmula 3 en el que tuve a pilotos como Mick Schumacher, Frederik Vesti, Logan Sargeant... Y así, en mayo del 23, se me presentó la oportunidad de incorporarme a Red Bull con el RB-19, el coche con el que lo ganamos todo.

- ¿Y cómo ha sido su paso por la máxima competición?

- Estuve en Red Bull casi dos años, y esta temporada me he incorporado a Sauber Audi para tener un papel más relacionado con la ingeniería de pista, más al pie del cañón, más relacionado con optimizar el coche cada finde, dar soporte más en directo, más interacción con el piloto, y hacer el coche funcionar finde a finde.

Javier Bermejo, entre los miembros del equipo de Red Bull en la temporada de 2023. Cedida

Por esta razón, ahora vive en Zúrich, y mantiene una rutina de trabajo muy estricta en la que incluso tiene que sacrificar buena parte de los fines de semana. "Hasta el lunes pasado había currado 45 días seguidos. Trabajo de lunes a viernes, y los fines de semana también si hay carreras".

"El calendario es loquísimo, tenemos 24 carreras este año, lo que significa que son 24 fines de semana en los que tienes que trabajar. El año tiene 52 findes en total, por lo tanto, trabajamos aproximadamente el 40% de ellos... Es una locura", amplía el cartagenero.

- ¿Cuáles son sus expectativas de futuro?

- Javier Bermejo: Supongo que el sueño es seguir ascendiendo y tener más peso y autoridad en las decisiones técnicas y de desarrollo del coche. Pero ante todo, disfrutar del trabajo. Y compaginarlo con el proyecto con la empresa que estoy poniendo en marcha.

Cursos de automoción

Por si todo lo anterior no fuera de por sí una prueba para demostrar la pasión de este joven ingeniero por los coches, afirma que dedica algunos de los pocos fines de semana que tiene libres a "impartir cursos de automoción" en una empresa que está poniendo en marcha: Racetrack Dynamics.

El ingeniero Javier Bermejo (d), junto a su socio, Alex Burg (i), presentando su empresa de cursos de formación, Racetrack Dynamics. Cedida

"Imparto cursos intensivos de 12 horas en los que inculco a los alumnos todo lo que puedan aprender sobre dinámica de los vehículos. Una dinámica del vehículo que se puede aplicar a cualquier coche, pero un poco especializada en Fórmula 1", explica Bermejo.

"Son cursos planteados para todos los niveles que repito cada mes, mes y medio. Los gestiono desde hace unos meses junto a mi socio, Alejandro, y ya hemos impartido varios presencialmente en universidades, y dos online. Los próximos se imparten los días 21 y 22 de junio de forma online, y tenemos toda la información en nuestra web. Cuestan 299 euros, pero siempre ofrecemos descuentos a grupos cuando se apuntan más de tres personas".

- ¿Para cerrar la entrevista qué consejo le daría los jóvenes estudiantes de ingeniería a los que les gustaría trabajar en la Fórmula 1?

- Javier Bermejo: Que no hay límite de lo que puedes conseguir si dedicas tu vida a ello. Da igual lo que te guste o lo que hagas: piloto de avión, ingeniero de Fórmula 1… Hay una persona que tiene que hacer ese trabajo, y esa persona simplemente se ha propuesto toda su vida hacer eso. Tienes que trazar un plan de vida en torno a ese objetivo, y que no haya otra posibilidad, salvo que ese plan va a salir bien.