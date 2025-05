La familia Sánchez Díaz está detrás de la academia con más éxito del MIR: 6 médicos del top 10 de 2025 estudiaron en ella

Pilar Díaz Aguilar (i.), fundadora de CTO, junto a sus hijas Pilar (c.) y Cristina (d.) Sánchez Díaz. Cedida

A principios de los años 80, a Pilar Díaz Aguilar (Málaga, 1953) le llegó la inquietud. Su hermano Javier, médico, luchaba por hacerse con una plaza en la Sanidad Pública y ella, preocupada, pensó cómo le podía ayudar. Inspirada por ello, la mujer decidió abrir una academia especializada en la preparación de las oposiciones sanitarias (MIR, EIR…) y así fue como se fundó en 1984 la academia Consigue Tu Objetivo, más conocida en el sector como CTO.

Más de 40 años después de aquellos inicios, esta academia familiar se ha consolidado como la más importante de España en la preparación del examen a Médico Interno Residente. Sin ir más lejos, seis médicos del top 10 del MIR de 2025 se han formado en CTO. Y, de los 100 mejores, 65 aspirantes han estudiado en la academia dirigida por la familia Sánchez Díaz.

Este brillante resultado, no obstante, no es aislado. “Por ejemplo, en 2010, que fue el primer año en el que introdujeron imágenes en el MIR, las 13 primeras notas fueron de los alumnos de CTO. Además, de los 1.000 primeros de aquel año, unos 700 eran de la academia”, explica a EL ESPAÑOL Pilar Sánchez Díaz (Madrid, 1982), directora de Relaciones Institucionales de CTO.

Pilar Díaz Aguilar, fundadora de CTO, y su hermano, Javier Díaz Aguilar, el médico que le inspiró para crear la academia durante los años 80. Cedida

Ella es hija de Pilar Díaz Aguilar, la fundadora y hoy presidenta de CTO. Y no es la única miembro de la familia que trabaja en la academia. Su hermana menor, Cristina Sánchez Díaz (Madrid, 1991), es médico, profesora y participa activamente en el equipo académico de CTO. Las tres, además de otros miembros de la familia, participan en el proyecto de la academia MIR más exitosa.

El origen de CTO

Como ocurre en la mayoría de casos de las entidades de éxito, lo cierto es que los orígenes de CTO no fueron fáciles. Cuando Pilar Díaz Aguilar puso en marcha la academia para ayudar a su hermano y a otros médicos carecía de una amplia financiación. “La empezaron ella, otro médico y otra persona y con lo poco que tenían pusieron un anuncio en el periódico y otro en las Páginas Amarillas. Nadie llamaba hasta que un día 30 valencianos llegaron y le dijeron a mi madre: '¿Nos preparas?'. Ella se agobió porque no tenía experiencia y era demasiado, así que al principio se negó, pero luego acabó aceptando”, explica Pilar Sánchez Díaz, su hija.

Además, había otro problema que 40 años después sigue vigente: no existía un temario específico para preparar el MIR en 1984. Conscientes de ello, Pilar y su pequeño equipo quisieron editar un manual de estudio, pero como no tenían mucha inversión, la mujer empezó a llamar a editores para que le ayudaran.

La fundadora de CTO, Pilar Díaz Aguilar, junto a su cuñada, durante los años 80. Cedida

“Como no podía ofrecer dinero, todos los editores le decían que no podían imprimir el manual. Pero hubo uno, José María Cañizares, de la Imprenta Cañizares, que aceptó sin conocerla. Le dijo: 'Yo te ayudo, pero cuando ganes dinero me los devuelves por apostar por ti'. Y así salió el primer manual”, cuenta Pilar Sánchez Díaz. De aquella apuesta nació una bonita amistad entre los Sánchez Díaz y los Cañizares que ha perdurado hasta nuestros días.

Paralelamente, aquellos 30 valencianos que se prepararon con CTO obtuvieron plaza como médicos de la Sanidad Pública. Un hecho con mucho valor, ya que entonces había cerca de 30.000 aspirantes para 1.000 plazas. “Estos 30 médicos se acabaron convirtiendo en nuestro mejores comerciales”, dice Pilar Sánchez Díaz, con humor. A partir de ahí, el éxito de CTO fue creciendo año tras año.

Tanto que hace 20 años Pilar Díaz Aguilar, la fundadora de la academia, se fue “a hacer las Américas”. Veía que los médicos latinoamericanos demandaban un centro de estudios para preparar sus exámenes médicos. “Y desde entonces preparamos a los alumnos para hacer el MIR en España o para superar el equivalente de sus países. El primero de todos fue México y actualmente CTO tiene presencia en 10 países de América Latina”, desarrolla Pilar Sánchez Díaz. En España, CTO tiene 18 sedes abiertas por todo el país más otra en Italia, lo que indica que la academia de la familia Sánchez Díaz es desde hace décadas una multinacional.

Otro de los grandes retos que tuvo que afrontar CTO fue el de la preparación de los aspirantes al MIR durante la pandemia. No obstante, cuenta Pilar Sánchez Díaz, “no supuso un gran problema porque desde hace 15 años teníamos implementados métodos docentes online. Es decir, la situación de emergencia no les sorprendió negativamente en este aspecto concreto.

Un 2025 dorado

Tras superar la pandemia y con la vuelta de las clases presenciales, CTO ha seguido creciendo. En el MIR de 2025 sus alumnos han vuelto a estar en la vanguardia de los médicos de España. En cifras, seis médicos del top 10 estudiaron con los Sánchez Díaz; 35 médicos del top 50; 65 médicos del top 100; y 538 médicos del top 1.000. Es decir, de cada dos nuevos médicos residentes en España al menos uno se ha formado en CTO.

Pero de todos ellos, sin duda, hay que destacar el trabajo de los seis aspirantes del top 10 formados con la familia Sánchez Díaz. Estos son el número 2, Francisco Reyes Lozano; el número 3, David Carrillo Nieto; la número 5, María del Pilar Carpy; el número 6, José María de Francisco Morón; el número 7, Pedro Areal Antonlín; y el número 9, Gustavo Júnior Minuzzi.

Todos ellos han obtenido una nota provisional final –es inminente la publicación de los resultados definitivos– comprendida entre el 123,18 de Francisco Reyes y el 117,63 de Gustavo Júnior Minuzzi. Los otros cuatro mejores MIR fueron el Oleg Logunov, número 1; Dolla Logunova, número 4; el número 8, Víctor Torrecillas Mayayo; y el número 10, José Vicente Ballester.

Aunque este año CTO no ha obtenido el número 1, lo cierto es que el centro siempre está en la pugna por esa codiciada primera plaza. Lo han conseguido en incontables ocasiones a lo largo de 40 años y prometen que en 2026 volverán a por ella.

Así lo han hecho formando durante cuatro décadas a 450.000 alumnos en las áreas de Sanidad, Hacienda y la Administración Civil del Estado. Y así lo volverán a hacer en el presente y en el futuro. Y, para ello, Pilar Díaz Aguilar y sus hijas, Pilar Sánchez Díaz y Cristina Sánchez Díaz, seguirán al frente de la academia familiar.