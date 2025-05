El padre de la niña de 2 años muerta por un tiro en Plasencia, detenido por intentar quemar vivos a miembros del clan rival

Desde el pasado 30 de marzo los actos violentos no cesan en Plasencia (Cáceres), donde tuvo lugar un enfrentamiento armado entre dos grupos vinculados al narcotráfico que terminó con la muerte de Camelia, una niña de apenas dos años.

En la tarde de este miércoles, agentes de la Policía Nacional arrestaron a tres individuos, entre ellos Iván Montaño, de 20 años y padre de la menor fallecida en el tiroteo ocurrido en Plasencia. Se les acusa de intento de homicidio por haber tratado de incendiar una vivienda en el barrio de San Lázaro mientras sus ocupantes permanecían dentro. Los otros dos detenidos son el tío de la niña y un allegado a la familia.

La casa atacada pertenece al clan de los 'Loletes', cuyos miembros están actualmente en prisión tras los sucesos del 30 de marzo, cuando varios de ellos abrieron fuego y una 'bala perdida' alcanzó a la pequeña, que falleció más tarde en el hospital.

El intento de prender fuego a la vivienda, ocurrido durante la noche, no logró atravesar los muros de la casa que fue rociada con gasolina. A pesar de que las llamas alcanzaron aproximadamente un metro de altura, no consiguieron penetrar la fachada ni acceder al interior, donde se encontraban varias personas. En un primer momento, fue la propia Policía Nacional quien logró neutralizar el fuego.

Pocas horas antes de este incidente, los arrestados habían lanzado amenazas verbales hacia miembros del clan rival, con el objetivo de forzarlos a abandonar la ciudad de Plasencia. La Policía detuvo primero al padre y al tío de la niña en el barrio de San Lázaro, y posteriormente, por la tarde, fue capturado el tercer integrante. Se espera que los tres comparezcan ante el juez este miércoles, mientras la investigación continúa en curso.

Manifestación contra los 'Loletes'

La semana pasada, el padre de la niña fallecida, junto a su hermano y otros familiares, se reunieron en la plaza Mayor de Plasencia y organizaron una manifestación contra el clan de los 'Loletes'. Durante la concentración, acusaron a los ocupantes de la vivienda que ahora intentaron incendiar, asegurando que allí podrían estar escondidas las armas que, según ellos, fueron utilizadas para matar a la pequeña.

En una entrevista concedida a Telecinco, el padre expresó su dolor tras la muerte de su hija en el tiroteo, declarando: "Estamos rotos, lo único que pedimos es que se haga justicia con el clan de los 'Loletes'. Las pistolas que han entregado no son las que usaron, si hubieran sido esas, mi niña no cuenta ni los dos días, ha sido con una pistola que se llama 'Glock'. Lo único que pido es que se haga justicia, ¿ahora, a mi hija quién me la devuelve?".

Desde el día del tiroteo, la barriada ha vivido varios incendios, cuyos protagonistas han sido los integrantes de las familias implicadas en el tiroteo, con el objetivo de vengarse por lo ocurrido. La semana pasada, la Audiencia Provincial de Cáceres ordenó una orden de busca y captura contra uno de los 11 reclusos por el tiroteo en Plasencia. Su nombre es Ángel Benito y huyó tras no regresar a prisión, donde se encontraba cumpliendo el tercer grado.