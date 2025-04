La Audiencia de Madrid archiva el 'caso Malinche' para Nacho Cano: la entrada de sus becarios en España fue legal

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el archivo del caso Malinche, en el que estaba investigado el músico Nacho Cano, por, supuestamente, introducir en España a los becarios mexicanos de su musical homónimo de forma ilegal.

Pero el tribunal descarta esta teoría. En una resolución, indican que "en el presente caso, no se ha tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería, sino siguiendo un procedimiento no poco común".

¿Cuál? El de entrar como turistas, sin necesidad de visado, y una vez en nuestro país solicitar el visado para estudiantes, "siguiendo un procedimiento más sencillo e incluso asumido

por la Directiva de la UE indicada".

"Esto es, no se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal pues el propósito era conseguir el permiso necesario que si bien fue denegado la razón no fue dicha entrada", expresan los jueces.

"El procedimiento seguido puede ser o no el adecuado, pero no corresponde a esta jurisdicción su valoración, pero no llega a integrar la gravedad mínima que exige el tipo penal del artículo 318 bis del Código Penal", añaden.