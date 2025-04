Denunciado un policía local de Murcia por dar una paliza a un menor marroquí de 15 años al grito de "moro de mierda"

En el seno de la plantilla de la Policía Local de Murcia se avecina una tormenta legal. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una denuncia presentada por una familia marroquí en la Jefatura Superior de Policía por la supuesta paliza que un agente le dio con su porra reglamentaria a un menor de edad, de 15 años, en el Barrio de La Flota.

La agresión está documentada en vídeo y se saldó con el adolescente en los servicios de urgencias tras perder el conocimiento. Todo ocurrió a las diez de la noche del sábado 12 de abril, cuando el menor estaba bebiendo con unos amigos, sentado en un parque próximo a un supermercado de la avenida Juan de Borbón donde se había producido un robo.

En la citada avenida, se personó una patrulla de la Policía Local de Murcia y aparentemente le pidieron el carné de identidad al adolescente, bien con la sospecha de que podría tener algo que ver con el robo o porque había bebido alcohol. En cualquier caso, uno de los dos agentes es el que ha sido denunciado por este menor, de nacionalidad española y ascendencia marroquí, el cual acudió a la Comisaría de San Andrés acompañado de su madre para exponer que ha sido víctima de una supuesta agresión policial con tintes racistas:

"El día indicado, me encontraba en la avenida Juan de Borbón, y había bebido alcohol". "Estaba sentado en un banco con unos amigos". En concreto, con seis adolescentes que presenciaron una presunta agresión policial ocurrida en plena vía pública y que ha motivado la apertura de una investigación. "La Policía Local acudió y me pidió la documentación con comentarios como: 'Moro de mierda'. Y otros insultos".

Un policía agrede a un menor

A continuación, el menor relata a la Policía Nacional que fue apaleado por el agente: "Me levanté [del banco] y me dispuse a sacar el móvil del bolsillo y un policía local comenzó a golpearme. Intenté alejarme, cuando un policía me coge, me tira al suelo y me golpea en la cabeza".

La contundencia de los golpes queda patente en uno de los vídeos tomados por los testigos. De hecho, el menor precisa en su denuncia que tras caer al suelo "sufrí un esguince" y que le pidió al agente su número de placa sin obtener respuesta: "El policía se negó a identificarse".

A pesar de todo, en la denuncia constan dos números de placa del binomio que en teoría realizó aquella intervención del sábado 12 de abril en la avenida Juan de Borbón de la capital del Segura. "Un amigo mío me proporcionó el número de los agentes que intervinieron", según aclara el menor de edad, justo antes de recalcar ante la Policía Nacional que a pesar de tener solo 15 años, le hicieron pasar la noche en el calabozo.

"Posteriormente, los agentes me trasladaron inconsciente a urgencias y después me llevaron a la comisaría donde permanecí hasta la mañana siguiente". "Mi madre preguntó en el servicio de urgencias si me podía recoger porque era menor de edad y obtuvo una respuesta negativa porque le dijeron que me encontraba detenido".

Este adolescente, de 15 años, acompañado de su madre, entrega su parte de lesiones en la Comisaría de San Andrés y remarca a los investigadores que tiene vídeos que grabaron sus amigos aquella noche: "Hay testigos de los hechos denunciados".