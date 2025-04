Juan Ramón asegura haber sido abducido en Galicia por un OVNI y la Virgen María: "Tenía seres grises y bajitos a cada lado"

Pérdida de la noción del tiempo, sensación de levitar, visión alterada de la realidad. Efectos secundarios de algunos narcóticos. La tradición del narcotráfico en Galicia ha provocado más de un viaje astral. No obstante, Juan Ramón advierte: "no bebo, no fumo y no me drogo". Este asegura haber experimentado una abducción extraterrestre en el poblado gallego de Tuy, un encuentro en el que también estuvo presente la Virgen María. Una conjunción astral de acontecimientos que ha marcado su vida para siempre.

Su relato es más que cuestionable, y sus vivencias están en tela de juicio. No obstante, este se sometió a una regresión en la que los psiquiatras comprobaron que Juan Ramón lo cuenta de corazón. Tan sólo tenía 11 años. Juan Ramón y su tío estaban pasando la tarde en una zona de montaña de Tuy. Un plan sencillo, no muy extravagante. Simplemente fueron a limpiar el coche en un lavadero y a merendar, para matar el aburrimiento. El sol comenzaba a esconderse, y emprendieron el camino de vuelta.

Coche limpio, tripas llenas. Todo listo para volver a casa. Su tío arrancó el vehículo, con la tranquilidad de un día cualquiera. Avanzó 100 metros, y tras una curva que daba a un barranco se asomó una gran orbe de luz de dos pisos de alto. A partir de ese momento el viaje comenzaría a ser vertical. Su tío echó el freno de mano y salió a verlo. "Quédate aquí, ahora vuelvo", le dijo. No obstante, una inercia sobrenatural invadió su cuerpo y Juan Ramón no pudo reprimirse. Antes de que se diese cuenta, estaba siendo inducido a un plano astral. "Todo se paró en el tiempo, veía a nuestros cuerpos en el coche, pero notaba como una luz azul transparente me subía… fue como si mi alma fuera subida a la nave".

Cuando recuperó la consciencia, Juan Ramón asegura haber despertado en una camilla metálica en lo que parecía ser una nave nodriza extraterrestre. "Tenía 3 seres bajos a cada lado y de color gris claro. Estos sonreían y me dijeron: no te preocupes Juan". Cuando miró de frente, se percató de que un ángel muy alto le observaba con una expresión sonriente. De pronto, lo siguiente que recuerda fue despertar, de un pestañeo, de nuevo en el coche junto a su tío. Habían pasado cuatro horas, pero su reloj Casio todavía seguía marcando las seis de la tarde.

Pasaba el tiempo y su tío se negaba a hablar del tema, y la impotencia de no poder compartir su experiencia se alojó en su cerebro. Esto le hizo padecer una fuerte agorafobia que le mantuvo encerrado en casa por años. Tiempo después, se sometió a una regresión psiquiátrica para despejar sus dudas. En la sesión estuvo monitorizado con un pulsómetro en el dedo para comprobar si sus sensaciones eran naturales o impostadas.

De esta forma, Juan Ramón pudo regresar al momento de la abducción radiografiando todos los detalles. Se encontró de nuevo en la nave, con esos mismos seres, y entonces tuvo una revelación. El ángel que le miraba era la Virgen María. Junto a ella estaba Maria Magdalena, y a su izquierda, otro ángel con espada. Estos se encontraban junto a los extraterrestres, según dice, unos seres grises bajitos de ojos ahuevados.

Juan Ramón narra su regresión en el documental de Discovery Max "OVNIS en España: La vida tras ser abducidos". Allí, el doctor Miguel Ángel Pertierra intenta arrojar alguna base científica al respecto. "Las pulsaciones cardiacas le subieron 25 puntos cuando vio a los seres cabezones. En cambio, cuando ve a los otros seres altos, rubios (ángeles), las pulsaciones le bajan". Esto significa que, más allá de la cuestionable veracidad de su testimonio, Juan Ramón siente y padece su relato.

Esto también suscita otra pregunta fundamental: ¿Por qué él? ¿Por qué viajar años luz por el espacio exterior para llegar a Galicia? ¿La ruta del camino de Santiago se ha hecho intergaláctica? Juan Ramón lo tiene claro: él no es el único, los aliens han captado a más personas a lo largo y ancho del mundo seleccionándolos como guías.

Este fenómeno también le sirvió para encomendarse a Dios, ya que asegura haber experimentado una "iluminación de la conciencia". La regresión le ha hecho reafirmarse en estas creencias. "La regresión fue la chispa que me hacía falta para poder recordarlo todo". A raíz de esa experiencia, también dice poseer sensibilidades especiales, como revelaciones en sueños. "En sueños todas las noches estoy con ellos y con mucha gente humana...muchas veces luchamos contra el mal".

Existen teorías que reformulan la narrativa de las religiones, señalando que los dioses y seres celestiales que alaban los creyentes son en realidad extraterrestres que nos visitan desde los cielos. No obstante, Juan Ramón descarta totalmente esa posibilidad. Él vio ángeles y vio extraterrestres. Por separado. No tiene la intención de estirar más el chicle de la conspiración.

Está completamente convencido de lo que vio, y cuando amagan con preguntarle si miente este contesta: "No pretendo que me crean, sino ayudar a más gente como yo". En la escena final de E.T. , el famoso extraterrestre señala con el dedo a la cabeza de Elliot, y le dice "Estaré aquí mismo". Hasta el momento, las vivencias de Juan Ramón se han quedado allí mismo, en el romanticismo del recuerdo.