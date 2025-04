Cómo me inspiró Mario Vargas Llosa: tres miradas sobre el escritor peruano, referente y figura influyente de la literatura

En el capítulo de hoy escucharás el recuerdo y la despedida a Vargas Llosa a través de la mirada y las voces de tres hombres a los que inspiró. Entre ellos, Andrés Trapiello, al que prologó la traducción íntegra de 'El Quijote' al castellano actual y con quien compartió escenario en la multitudinaria manifestación contra la independencia de Cataluña en 2017.

Tras 14 años de trabajo, Trapiello “necesitaba el prólogo de alguien inatacable” y ese fue el Premio Nobel, quien animó a la lectura del libro para usarla “como trampolín” a la obra original. A pesar de tener una vista de lince, Andrés Trapiello se libró de hacer el servicio militar gracias a 'Conversación en La Catedral': "El coronel que me hizo la revisión médica y vio el libro que llevaba en mis manos, me dijo que la mili me haría daño, debía dedicarme a contar libros como ese".



El escritor le contó la anécdota de juventud años después a Vargas Llosa, de quien destaca “la capacidad de hacer de la política literatura de la grande y hacer literatura grande con la política”. Por último, le define como "un liberal en el sentido cervantino de la palabra, un hombre generoso que repartía a manos llenas".



Pedro Casablanc (Marruecos, 1963) compartió escenario en el Teatro Español con Vargas Llosa. Se trataba del debut del escritor en las tablas con 'Los cuentos de la peste', una pieza teatral en la que participó gracias a su amistad con Aitana Sánchez Gijón, también entre el elenco. "Fue un privilegio tenerlo todas las tardes en el camerino a tomar café, trazamos una amistad", explica el actor



Vargas Llosa y Casablanc continuaron su amistad y la cultivaron en el tiempo en sucesivas cenas. “Siempre pagaba él”, recuerda. "Vargas Llosa fue el único premio Nobel que vino al Teatro del Barrio, estuvo en primera fila a ver la obra que yo hacía sobre Bárcenas, y le gustó mucho". Ruz Bárcenas, de Jordi Casanova se estrenó en 2014. “Vino al camerino cutre del teatro, un contraste con las escaleras de El Español.



El último protagonista de este capítulo es Santiago Roncagliolo, escritor y compatriota peruano afincado en Barcelona que se inspiró en sus pasos para cumplir su sueño de ser escritor. "Gracias a él toda una generación de escritores peruanos pensamos que podríamos ser escritores, si había uno, podría haber más".