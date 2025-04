Cáceres y la 'fiebre del litio': los australianos prometen 700 empleos y sus detractores avisan de un desastre ambiental

El 11 de abril de 2024, la Comisión Europea adoptó la Ley de Materias Primas Fundamentales con el objetivo de conseguir la independencia energética del Viejo Continente y para transicionar hacia la electrificación del transporte. Un año después, la UE acaba de anunciar 47 proyectos estratégicos para reforzar la producción de materias primas esenciales en Europa, entre ellos siete en España —seis minas y una planta de reciclaje— ubicados principalmente en Extremadura y Andalucía.

Y a la ciudad de Cáceres, que de momento no está entre ninguna de las seleccionadas, le ha tocado el litio, o al menos eso dice la empresa Extremadura New Energies (ENE), filial española de la minera australiana Infinity Lithium, para la que la ciudad extremeña alberga, ni más ni menos, que el segundo yacimiento prospectado más grande de Europa de este mineral en roca dura.

Según datos de la empresa, está previsto que la explotación tenga una duración de 26 años, lo que permitiría alcanzar una producción anual de 33.000 toneladas de hidróxido de litio destinadas a la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

No obstante, debido al permanente rifirrafe entre la Administración pública, las plataformas ciudadanas y la propia mercantil, no se vislumbra un final en el horizonte. En el tira y afloja por el destino de Cáceres, ciudad de unos 100.000 habitantes, el proyecto minero de San José de Valdeflorez (Sierra de la Mosca) se ha convertido, para algunos, en una aberración ecológica y, para otros, en promesa de prosperidad.

David Zorrakino Europa Press Bruselas ultima financiación y fórmulas contra la burocracia para la minería de materias primas críticas en España

Uno de los principales argumentos en su contra es que la explotación incumple el Plan General Municipal al situarse a menos de dos kilómetros del casco histórico de Cáceres, ciudad declarada por la UNESCO en 1986 como Patrimonio de la Humanidad.

¿Pan o circo?

Ramón Jiménez Serrano es consejero delegado (CEO) de ENE, promotora de explotación del litio, desde febrero de 2022. En una entrevista con EL ESPAÑOL, este directivo declara las virtudes del proyecto: "Solo el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cáceres es industrial; es prácticamente inexistente. Nosotros queremos ser un proyecto tractor que traiga industria asociada y fije trabajo".

"Crearemos 700 puestos de trabajo directos que nosotros pagaremos en nómina y dejaremos en las arcas extremeñas, cada año, cuando el proyecto esté en funcionamiento, 114 millones de euros al año. Eso da para hacer dos veces la autovía Badajoz-Cáceres que están haciendo ahora".

De hecho, en 2023, la minera realizó una encuesta sobre el apoyo o rechazo al proyecto y el 83% de los participantes no se mostró en contra: "Esto sugiere que, en el peor de los casos, sólo un 17% de la población estaría en oposición", comenta el CEO a este periódico.

Las elecciones generales posteriores ofrecieron otro indicio; un partido local, Cáceres Viva, cuyo eje central era el rechazo a la mina y que incluso prometió cancelarla si llegaba al poder, obtuvo solo 1.697 votos: "¿Refleja esto una oposición mayoritaria en la ciudad? Parece que no", concluye Ramón Jiménez.

Imagen de la plaza Mayor de Cáceres durante la manifestación contra el proyecto de la mina de litio. Eduardo Villanueva EFE

Pero para Montaña Chaves, la directora de la asociación AmA Cáceres y uno de los miembros fundadores de la plataforma Salvemos la Montaña, no es oro todo lo que reluce: "Lo de más de 700 empleos directos y 1650 empleos indirectos son cifras totalmente infladas, ficticias, irreales".

El número de empleos prometidos por la empresa ha ido aumentando con el tiempo, pasando de 199 en el proyecto inicial a entre 700 y 1.000 puestos. A pesar de ello, experiencias previas en minería en España reflejan cifras muy inferiores y empleos de corta duración: "La mina de Aguablanca llegó a 200 trabajadores antes de cerrar en menos de 3 años, mientras que La Parrilla, la mayor mina de wolframio de Europa, también cerró tras un ERTE", explica Chaves.

Montaña Chaves, directora de AmA Cáceres, en una manifestación contra la mina en Cáceres. Montaña Chaves

Y añade: "Estas iniciativas suelen estar respaldadas por empresas pantalla, lo que permite a las grandes compañías evitar responsabilidades financieras en caso de quiebra". La insolvencia deja impagos a administraciones y trabajadores, mientras que "las indemnizaciones son asumidas por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), replicando esquemas vistos en crisis como la del ladrillo en 2008", advierte la activista.

Medias verdades

Aunque la empresa modificó su propuesta en 2022 para convertirla en una mina subterránea, con una inversión prevista de algo más de 1.430 millones de euros, el cambio no ha convencido a los opositores, quienes avisan sobre el impacto ambiental de los residuos y la afectación al acuífero kárstico de El Calerizo, de 14 kilómetros cuadrados.

En principio, la viabilidad técnica y medioambiental del proyecto no ofrece dudas para Jiménez Serrano: "El acuífero de El Calerizo no está reconocido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que no abastece a la ciudad de Cáceres".

De hecho, el CEO no tiene empacho a la hora de revelar que quienes actualmente perforan y utilizan agua de la zona son "los propietarios de chalets ilegales, que la emplean para llenar sus piscinas".

Mega-escombrera y balsas, según informes de la minera J. G. M.

En cuanto a la mina, aunque sus instalaciones estarían sobre esta masa de agua subterránea, el proyecto cumple con la normativa de "Vertido Cero", lo que significa que el agua se reutiliza en cada fase del proceso "sin generar residuos líquidos contaminantes", expone Jiménez Serrano. Y zanja: "las afirmaciones sobre la existencia de balsas de residuos tóxicos son falsas, ya que la ley no permite su almacenamiento en el lugar".

J. G. M., experto en geología y vinculado a las plataformas de oposición a la mina, no puede evitar ver gato encerrado: "Los informes presentados a la Junta contienen errores y datos cuestionables. Uno de los puntos más controvertidos es la afirmación de que el proyecto no afectará al acuífero del Calerizo".

Según el proyecto presentado, las instalaciones industriales estarán ubicadas precisamente sobre este terreno, "en lugar de hacerlo sobre el granito, que es impermeable y menos vulnerable". Otro aspecto "dudoso" es la supuesta presencia de una "capa de arcilla impermeable" entre las instalaciones y el acuífero.

Zona endorreica situada sobre el acuífero kárstico de El Calerizo. El agua de la lluvia almacenada en estos charcos desaparece a los pocos días por filtración. Sobre este lugar va proyectada la planta de procesado del litio y una balsa de "agua fresca" . J. G. M.

A juicio de este experto, lo más preocupante es que en la zona elegida para la escombrera y la planta industrial: "La caliza aflora en la superficie, lo que contradice las afirmaciones de los estudios geológicos". Estas inconsistencias ponen en duda la veracidad de la documentación presentada por la empresa".

Por su parte, Jiménez Serrano asegura que parte del material extraído será "reintegrado a la montaña para evitar dejar cavidades", mientras que otra parte se depositará en una escombrera. Niega que esta vaya a ser "visible desde Cáceres o que alcance los 50 metros de altura", argumentando que los datos reales están reflejados en el proyecto de 2022.

Megavertedero de la mina, según informes de la minera. J. G. M.

En cuanto a la restauración del terreno tras la explotación del yacimiento, el consejero delegado de ENE argumenta que el plan no es "arbitrario", sino que sigue estrictamente "las indicaciones de los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura".

A toda ley

La Ley de Minas de 1973 otorga derecho a la expropiación forzosa y urgente de los terrenos afectados por el proyecto, aunque en palabras de Jiménez Serrano, la empresa asegura que prefiere "llegar a acuerdos con los propietarios".

En total, se estima que hay muchas menos propiedades afectadas de lo que se ha dicho públicamente, y algunas de ellas son "construcciones ilegales que nunca fueron regularizadas ni pagan impuestos".

La empresa esgrime que está ofreciendo compensaciones similares a las de otros proyectos industriales, como los "fotovoltaicos", y que aquellos propietarios que rechacen negociar tendrán que someterse a un "proceso de expropiación", donde el "justiprecio podría ser significativamente menor".

Alejo Hernández Lavado es profesor de derecho financiero y tributario y critica que la legislación minera en España siga basándose en la Ley de Minas de 1973, una norma "heredada del franquismo que otorga grandes privilegios al sector".

En su momento, esta ley respondió a la necesidad de desarrollo económico "sin considerar principios como la sostenibilidad, que hoy son fundamentales". Sin embargo, el contexto ha cambiado drásticamente.

Esto genera una contradicción evidente: por un lado, se impulsa una economía sostenible, pero por otro, "se mantienen leyes que favorecen un modelo industrial obsoleto y poco respetuoso con el medioambiente", subraya Hernández Lavado.

Pablo Ramiro Guzmán es activista y co-portavoz de la plataforma Salvemos la Montaña y cuestiona algunas de las contradicciones en las que parece incurrir la Administración pública en el caso de la mina: "El año pasado (2024) se presentó un recurso de alzada contra la solicitud de explotación directa de la mina por irregularidades en el procedimiento".

Mina abandonada de estaño en el valle de Valhondo, donde la minera piensa extraer el litio. Carlos Subirá

A pesar de esto, el proceso sigue adelante y se han concedido hasta nueve meses para subsanar la documentación, un plazo cuestionado por su base legal. Además, la resolución "aún no ha sido entregada a las partes implicadas", lo que ha generado nuevas solicitudes formales para su revisión.

Entre dos aguas

Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo rechazó la solicitud de la empresa para extraer más de 1 millón de metros cúbicos de agua anuales. La empresa deberá responder sobre cómo piensa hacer frente a la gestión de los recursos hídricos necesarios para la extracción del mineral.

Jiménez Serrano refiere que mantiene acuerdos de opción de alquiler con propietarios de terrenos en la zona de Valdeflorez, incluido un ganadero local que: "Sigue adelante con su explotación ovina, realizando estudios y perforaciones relacionados con el abastecimiento de agua para su actividad, independiente de la captación de agua prevista para la mina". Entrevista a Ramón Jiménez Serrano en Madrid. Gabriel Lavao El directivo enfatiza que la extracción de agua para el proyecto ya está contemplada en los informes presentados en 2022, los cuales considera "vinculantes". En estos documentos se detalla que el suministro hídrico provendrá de "la estación depuradora de aguas residuales de Cáceres (EDAR)". Y confirma que actualmente "se está tramitando la solicitud ante la Confederación Hidrográfica" para utilizar este recurso.