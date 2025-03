El mayor de los menores de Badajoz acusa al otro de estrangular a Belén "y fue el que no quiso dar sus huellas"

Fuentes cercanas a la familia del mayor de los menores de Badajoz, uno de los tres acusados de acabar con la vida de Belén Cortés, han aseverado a EL ESPAÑOL que el adolescente ha mantenido una primera y única reunión con la familia en el centro de menores 'Marcelo Nessi', y que en ella, el adolescente les ha referido que el autor material de la agresión fue el menor de ellos.

"Asegura que intentó evitarlo. De hecho, ha contado que intentó frenarlo, que se lió a puñetazos y que fue él quien llamó a gritos al cuarto menor del piso tutelado, que no estaba presente en el despacho de la educadora durante los hechos, el mismo que luego salió de la casa para pedir ayuda a otro educador social que estaba en otro piso".

También ha referenciado "que quien inicia la agresión fue el menor de ellos, el único participante", y que "el cinturón con el que fue estrangulada Belén era el de este menor". También, que cuando fueron detenidos "tanto la menor como él dieron voluntariamente sus huellas dactilares, no así el menor de ellos, que se negó. Fue el único que se opuso, el que no quiso dar sus huellas, y dijo que no las daba porque intuía que se va a saber todo lo que ha pasado".

Asimismo, ha narrado que el motivo para huir "era porque este menor quería ver a su novia en Mérida", y que, no obstante, fueron con él "porque estaban nerviosos y tenían miedo, porque el menor de ellos no estaba bien, y temían que les hiciera lo mismo". El menor ha narrado también que el accidente de coche, que se produjo a escasos kilómetros, "ocurrió tras reprocharle lo que había hecho".

El menor de los tres acusados -dos chicos y una chica- era agresivo en el entorno familiar. Agredió físicamente a su padre cuatro veces en mes y medio y le rompió la nariz. El mayor de los chicos tenía un perfil diferente. Se trataba de un delincuente habitual que había sido perseguido varias veces por la Policía incluso en coche, pues su especialidad era el hurto y el robo de vehículos.

Por su parte, el padre del menor mayor, cuenta indignado a EL ESPAÑOL que se enteró "ayer por la mañana" de que su hijo lleva desde el mismo día en el que se le tomó declaración sin abogado de oficio. Trece días. "Escribo mensajes y no me responden. A la Consejería, a la Fiscalía, al Marcelo Nessi. Y no me responden".

"La abogada de Mérida designada presentó su renuncia nada más salir del juzgado de menores, "por lo que mi hijo lleva desde entonces sin representación legal porque los abogados de oficio lo rechazan. Y mi hijo, como todas las personas, tiene derecho a un abogado que lo defienda. Que mi hijo es culpable, pues lo mismo, pero habrá que ver el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los tres menores. ¿Cómo es posible que un adulto que mate tenga representación legal y mi hijo no la tenga?"

"Yo no digo que mi hijo sea inocente. Pero es un niño, y tendrá que defenderlo alguien. Está siendo sometido a un juicio mediático, y digo esto sin ánimo de ofender a la familia de Belén, que está de duelo".

Protección

Asevera que se presentó con su abogado para defenderlo "y me dijeron que no, porque al tener la tutela la Junta de Extremadura, no tengo derecho legal". El abogado del otro menor es el del padre, "porque la familia sí tiene la tutela, va ofreciendo declaraciones que perjudican al mío. Y mi hijo, como todos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario"

P.- Usted renunció a la tutela de su hijo en diciembre. ¿Por qué lo hizo?

R.- Los tres últimos meses antes de diciembre desaparecía. Dejaba de ir al colegio, cometía hurtos, también hurtaba en casa. Comenzó a ir con mayores de edad que eran delincuentes... y empezó a ir con su madre, que tenía la tutela retirada de los tres hermanos por su drogadicción. ¡Lo hice para prevenir, lo hice por su bien. Lo hice para pararlo, para que lo pararan, porque yo no podía con él!.

El hombre obtuvo la guardia y custodia de los tres hijos en 2017. "Los otros dos siguen conmigo. No me dan ni un problema. Uno es mejor estudiante que el otro, estudian los dos Bachillerato. Y ahora están los dos sufriendo un escarnio social porque todos señalan a su hermano como el culpable, porque las declaraciones de los abogados van dando a entender que su hermano es culpable. Y lo cierto es que había tres menores allí. Y también es cierto que no es lo mismo robar un coche [en referencia a los antecedentes de su hijo] que estrangular a alguien".

Las escapadas "las denunciaba una y otra vez a la jueza, le pedía que le pusiera una orden de alejamiento y me las denegaba, sabiendo los motivos por los que le quitaron los niños a la madre. Y en todas sus fugas, estaba ahí. Se escapaban porque sabían donde ir . Con la madre".

El padre elude referir a EL ESPAÑOL lo que ha hablado con su hijo. Sí indica que "les han tomado muestras de ADN, de pelo, las huellas dactilares... al final se sabrá de quién era la zapatilla y de quién era el cinturón y se depurarán responsabilidades. Yo lo que quiero es que alguien represente legalmente a mi hijo".

P-. Esta semana ha trascendido que su hijo, presuntamente, trató de agredir a una educadora social.

R-. No entiendo cómo eso lo cuentan a la prensa. Lo pregunté en el centro de menores, que por qué trascienden datos de uno, en concreto. Eso es una ilegalidad. Me quejé. Ese mismo día volvieron a entrevistar a un funcionario e hizo alusiones a mi hijo. No entiendo qué cachondeo es este.

"Mi hijo se encuentra sometido a la indiferencia social y al escarnio. Y es un menor, y como todas las personas, tiene derecho a ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo único que puedo pensar es que están pasando cosas en interés de unos sobre otros. El otro tiene representación legal desde el primer día, y el mío no la tiene".