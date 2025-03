José Alberto Cruz, el edil del PSOE detenido por desnudarse ante menores, fue premiado mejor educador de España

José Alberto Cruz fue denunciado hace dos semanas por el padre de un menor y por un técnico de la piscina municipal José Larguillo de Jerez de la Frontera. ¿El motivo? "Nadaba 10 minutos y luego se pasaba dos horas paseándose completamente desnudo por los vestuarios", precisa una fuente de toda solvencia vinculada al centro deportivo, por lo que anteriormente "ya había sido apercibido verbalmente por ello, diciéndole que no podía estar dentro".

Tras ello, "se marchó, pero volvió a los pocos días". Ya no se le permitió entrar. Fueron los propios niños los que dieron la voz de alarma, alertando a monitores y padres, de que un hombre se paseaba desnudo... y uno de los padres, junto con un responsable de la instalación, lo denunciaron a la Policía Nacional. Quince días después fue detenido por presunto exhibicionismo ante menores.

El concejal de Juventud, LGTBI+, Deportes, Salud y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera era, hasta este domingo, un valor en alza en el seno del PSOE andaluz a sus 32 años. Incluso tuvo un papel destacado en el congreso regional que consagró a María Jesús Montero como secretaria general de los socialistas andaluces. Fue uno de los ocho abanderados elegidos, representando a la provincia de Cádiz.

Vivienda, educación, sanidad, financiación, igualdad, desinformación... Este fin de semana hablaremos de los temas que preocupan con entrevistas en el Congreso Regional PSOE de Andalucía, donde se presentará el proyecto del partido socialista para nuestra tierra @psoedeandalucia pic.twitter.com/KRwH9XptZ8 — Jose Alberto Cruz (@josealbertoxruz) February 21, 2025

En 2022 se alzó, además, con el premio al Mejor Educador Digital de España gracias a sus perfiles de redes sociales, con cientos de miles de seguidores. Con ellos lograba miles de visualizaciones explicando cómo realizar trámites con las administraciones públicas.

Según las fuentes consultadas, Cruz entraba en los vestuarios masculinos y, presuntamente, se paseaba desnudo en un horario en el que numerosos menores de edad se duchaban, cambiaban y vestían en las instalaciones. Todos ellos, con la suficiente edad como para ser autónomos y hacerlo solos, es decir, que no precisaban la presencia de padres para ayudarlos. "Si llega a haber algún padre o madre dentro se habría liado".

El edil de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, José Ángel Aparicio, detalla a EL ESPAÑOL que "se trata de un tema muy delicado que se ha parado a tiempo y de forma rápida. Acudía a partir de las 5 de la tarde, y permanecía hasta las 8 o 9 de la noche", subraya.

Fuentes consultadas del Ayuntamiento de Jerez indican a este periódico que a raíz de este suceso van a redoblar los controles en la zona de vestuarios. También que "cuando llegue el momento, el Ayuntamiento de Jerez se personará como acusación particular", indica Aparicio.

En esas dos semanas, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera ha realizado una pormenorizada investigación que arrancó con el testimonio de técnicos muncipales de la piscina José Larguillo y que ha dado un paso decisivo, tras recabar muchas pruebas, con la detención del exconcejal socialista. Las pesquisas siguen abiertas. EL ESPAÑOL ha podido saber que varios padres más han acudido ya a la comisaría de Jerez de la Frontera a prestar declaración.

Seguimientos

La investigación policial también incluyó incluso seguimientos. Fue así como se averiguó que José Alberto Cruz estaba abonado también a otras dos instalaciones deportivas de carácter privado. Las tres tienen en común que cuentan con piscina cubierta y sauna. También, que las tres figuran en una guía de cruising (práctica sexual en lugares públicos, parques o baños públicos) para gays.

"Miradas y morbo en los vestuarios y duchas, gente de todas las edades"; "Hay algunas duchas sin puerta y suele haber bastante miradas, morbo y algún encuentro, sobre todo en las duchas de los extremos", reza en las descripciones de los dos establecimientos privados de la citada web. Tanto las descripciones como su aparición detallada, incluso en un mapa, son totalmente ajenas a estas instalaciones.

Los agentes averiguaron así que en ocasiones y a veces en la misma tarde, José Alberto Cruz visitaba dos piscinas. A diferencia de la municipal, al menos en uno de ellos cuenta vestuarios de uso exclusivo diferenciados por sexo y también para menores de edad... a los que Cruz también accedía, según ha podido recabar este periódico.

Por todo ello, fue detenido el pasado miércoles y tras pasar algo más de 48 horas en el calabozo, al pasar a disposición judicial se acogió el sábado a su derecho a no declarar.

"Sólo en un gimnasio"

Si contactó el domingo con el periódico local Mira, el primer medio que se hizo eco del suceso. Lo hizo enviando un correo electrónico para precisar que "la denuncia por exhibicionismo es en un sólo gimnasio de Jerez". Abundó en que "no existen denuncias de tres gimnasios de Jerez contra mi persona, sino que ha surgido una denuncia en un gimnasio, y solo se han dispuesto medidas cautelares respecto del mismo, y es solo de la instalación José Laguillo".

Sí confirmó que está abonado a tres espacios deportivos en Jerez de la Frontera. "Lo único que hay es una referencia a que he estado inscrito en tres gimnasios y quiero manifestar que nunca me he ido de ninguno de ellos por reproches de ningún tipo, y en ningún caso me han denunciado de ninguna otra instalación, sino que como repito todo viene de una denuncia interpuesta por el responsable de la instalación José Laguillo".

Así, el investigado asevera que "no es correcto que haya sido detenido por exhibirme ante menores en tres gimnasios de Jerez", algo que es "es totalmente falso", al igual que "no existe medida alguna respecto a tres gimnasios, sino solo en uno y que es el ya indicado, por lo tanto ha sido solo en uno".

Por último, Cruz pidió "que se respete mi presunción de inocencia, se trata de una investigación que seguirá su curso y confío en que se aclarará lo ocurrido realmente en el curso de la investigación".

"En el hospital"

Fuentes policiales de toda solvencia indican que la Policía Nacional, desde el miércoles, requisó su terminal telefónico "dentro del procedimiento habitual".

De ahí que el alcalde de Chiclana, José María Román, detallase ayer, tras pedir su cese fulminante el domingo, que desde el miércoles y hasta ese día fue imposible comunicar telefónicamente con el concejal.

El jueves no apareció por la Junta de Gobierno Local. "Lógicamente nos preocupamos por qué le había pasado, pero el móvil no lo cogía. Al cabo del tiempo, una hora o algo así, a través de su pareja nos dice por Whatsapp que está en el hospital y que está malo, que tiene mareos", explicó ayer el alcalde.

"No podíamos hablar porque nos decía que cuando estaba en el hospital estaba en silencio, nos comunicaba por Whatsapp". A las 15,40 horas del sábado, "recibo una llamada del teléfono de su pareja y era él que me traslada que ya ha salido [del hospital], que está bien y que el lunes se incorpora".

Cedida El edil detenido por presunto exhibicionismo ante menores presenta su dimisión como concejal en Chiclana

Por la tarde-noche, la noticia de su detención y los motivos de la misma ya estaban en los periódicos locales. Le sonó una nueva llamada y ya era José Alberto Cruz contándole "lo que ya había leído hacía cinco o diez minutos".

El alcalde confesó ayer que el asunto es "tremendamente doloroso". Porque, además de a nivel político, el joven fue alumno del propio alcalde, José María Román, en su etapa como docente en el IES Poeta García Gutiérrez, como ya contó EL ESPAÑOL en 2022. Los hechos los calificó también como" de una extraordinaria sensibilidad", poniendo de relieve "una sorpresa, una situación que evidentemente no estaba en mi marco ni en el marco de ninguno de nosotros".

Cruz presentó ayer su dimisión de manera telemática cumpliendo con las exigencias de su partido, que además lo ha cesado como militante socialista como medida cautelar.