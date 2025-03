La nueva vida de 'Los Mozos de Arousa' tras cobrar el premio de 2,6 millones: qué van a hacer con el dinero

El pasado 25 de noviembre de 2024 concluyó el exitoso paso de Borjamina, Raúl y Bruno, Los Mozos de Arousa, por Reacción en cadena. Atrás quedaron más de 400 participaciones, muchos récords y un gran botín de más de 2,6 millones de euros ganados (2.630.177) para repartirse entre los tres. Aunque su adiós de Mediaset no fue como ellos hubieran querido, dando las Campanadas junto a Ion Aramendi y despidiendo un año que para ellos había sido histórico, los tres gallegos, poniendo en una balanza su paso por el concurso, acumularon muchos más momentos positivos que negativos.

Ahora han intentado volver a la normalidad que tenían antes de su paso por el espacio de Telecinco, pero sus vidas ya no son como antes, ya que gracias a su participación en Reacción en cadena su popularidad se disparó y son reclamados para eventos y por las marcas para darles promoción.

Pero… ¿Qué han hecho con los 2.630.177 euros que ganaron? De momento, ya lo tienen en sus cuentas, y cada uno de ellos tendrá que cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria, que mermará considerablemente el dinero que les quedará finalmente de los 876.725,6 euros que les corresponden individualmente a Borjamina, Raúl y Bruno, ya que Hacienda les reclamará una parte del premio en dos tributaciones.

Ion Aramendi y los Mozos de Arousa, durante un programa. Cedida

La primera de ellas será una retención preventiva del 19% a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que les retendrán 166.577,9 euros. La productora, Bulldog TV, hará de intermediaria y recaudadora para con la Agencia Tributaria, reteniendo esa cantidad del premio individual de cada uno de ellos, por lo que se les quedará en 710.147,7 euros. Como los tres viven en Galicia, les tocará tributar un 24,5% de la escala estatal y un 22.5% en la comunidad autónoma, es decir, un 47% del total del premio.

En resumen, mientras que la Agencia Tributaria se quedaría con 214.798 euros del premio, la Hacienda autonómica de Galicia 197.263 euros. En total, ambos organismos se quedarán con 412.061 euros, por lo que Borjamina, Raúl y Bruno recibirán un premio neto de 464.665 euros.

Mientras que Borjamina nos cuenta que, por el momento, una parte importante de ese dinero ha ido a parar a un depósito a tipo fijo mientras no decida qué hacer en el futuro, su hermano Raúl ya había gastado parte comprándose un coche e invirtiéndolo en vivienda "sabiendo que teníamos ese dinero ganado". Bruno, por su parte, también optó por comprarse una casa: "Es antigua, así que ahora me toca hacerle la reforma", aasegura.

Casi un medio millón de euros le cambia la vida a cualquiera, y a ellos también, entre otras cosas porque les hace sentir más calma, sin angustia ni agobio de cara al futuro. "Ese dinero supone una estabilidad económica y una tranquilidad muy importantes. En estos momentos incluso me planteo la posibilidad de comprar una vivienda, algo que nunca antes había visto como una posibilidad real", reconoce el mayor de los Santamaría. Y es que ese colchón económico, como apunta Raúl, les permite plantearse cosas que, con 26 años como es su caso, sería muy difíciles como "invertir, ahorrar, independizarte y poder tener una tranquilidad económica".

Una nueva vida

Ellos reconocen que siguen siendo los mismos, pero con casi medio millón de euros en la cuenta cada uno… Reacción en cadena les ha cambiado la vida, en algunos aspectos mucho y en otros, prácticamente nada. "Sigo haciendo las mismas cosas y sigo siendo como era antes. Es verdad que el programa hizo que sea conocido, y eso supone una responsabilidad mayor. También hizo que sea una persona más comprometida con otras personas y conseguir tener más capacidad de trabajo en equipo", comenta Raúl.

Su hermano Borja añade que para él, lo más importante de su participación en Reacción en cadena supuso conseguir un local para Arousa Moza, su asociación, objetivo con el que se presentaron al concurso. "Aparte de eso, el salir durante año y medio todas las tardes en televisión nos ha brindado una gran popularidad y notoriedad, con todo lo bueno y malo que conlleva. Pasamos de ser personas anónimas a caras conocidas para la mayoría de la gente. El fenómeno Mozos llegó mucho más lejos de lo que jamás habríamos imaginado", confiesa.

Los Mozos de Arousa, durante el casting de 'Reacción en cadena'. Cedida

Bruno, por su parte, admite que su paso por el concurso le ha servido para confiar más en sí mismo, comprobando que puede trabajar en equipo sin problema. "Tengo una caja llena de momentos vividos y podría decir muchos cambios que ha habido en mi vida, pero quizás esos sean los más destacados".

Aun así, esa fama apenas les ha hecho cambiar personalmente, dedicándose a lo que hacían antes de concursar en Reacción en cadena o lo que compaginaban con el espacio presentado por Ion Aramendi en Telecinco.

"Intento retomar poco a poco la normalidad y volver a la vida que tenía antes, aunque, por ahora, parece complicado que pueda recuperarla del todo. He vuelto a la asociación y a mi trabajo de formador en proyectos europeos. Hace unas semanas estuve en Rumanía y en nada me voy a Turquía y Polonia. También, como en años anteriores, han contado conmigo para pinchar en el Euroclub ES del Benidorm Fest y he estado en el Festival de la Canción de San Remo, en Italia", comenta Borja.

Raúl admite que siendo el de antes, muy centrado en su trabajo actual, la política. Aunque también aprovecha sus ratos libres para jugar al pádel, pasar tiempo con sus amigos y con la familia. Por último, Bruno continúa estudiando Derecho, pero de forma online, ya que cuando empezó el curso todavía estaba participando en Reacción en cadena y no podía acudir a clase de forma presencial.

Lo que no les pasaba antes y ahora sí es que algunas marcas o comercios les reclaman para promocionar sus productos gracias a la gran visibilidad que lograron en su paso por el concurso de Mediaset. "Sí que hay marcas que nos contactan o que nos llaman para eventos, pregones... Ahora es más complicado porque estamos más con nuestras responsabilidades, cada uno tenemos nuestras obligaciones, entonces es más difícil. Pero intentamos ayudar siempre que podemos y si nos encaja a los tres la propuesta, pues lo valoramos", apunta el pequeño de los Santamaría.

Bruno explica que alguna marca sí nos ha contactado, pero que tampoco han explotado mucho ese terreno: "Si es colaborar con alguna marca local es más fácil que diga que sí porque forma parte de los valores que he transmitido, impulsar la cultura y la economía local".

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. Cedida

Borja, por su parte, señala que "eso ya nos sucedía durante nuestra participación en Reacción en cadena, aunque no teníamos total libertad para aceptar ofertas, ya que Mediaset y Bulldog (la productora) eran los dueños de nuestros derechos. Como equipo no estamos aceptando la mayoría de las propuestas, que nos cuesta encajar agendas, pero individualmente sí que aceptamos alguna que otra. La popularidad gracias a Reacción en cadena también me ha supuesto el recibir bastantes solicitudes como DJ y llamadas de otros programas de televisión".

Su paso por televisión

Su paso por Reacción en cadena fue todo un éxito para ellos y para la cadena, ya que Telecinco logró unos grandes datos de audiencia en sus tardes, rivalizando con todo un coloso como Pasapalabra, al que lograron arrebatar espectadores durante la participación de Los Mozos de Arousa en el concurso de Mediaset.

El balance de los tres gallegos sobre esta experiencia en televisión es positiva, ya que, como destaca Bruno, mantenerse durante 400 programas en concurso no es fácil hay que estar motivado constantemente, practicar mucho y no desanimarse cuando no has hecho un buen programa: "Y creo que se consiguió".

Raúl también hace un balance muy bueno, una experiencia increíble que nunca va a olvidar. "Al final fue un año y medio en televisión y eso, quieras que no, son muchos recuerdos, momentos y emociones vividas". Pero su hermano, aunque intenta quedarse con todo lo bueno de la experiencia, también es consciente de que "no fue un camino de rosas y a día de hoy no tragaría con algunas cosas".

"Lo di todo para entretener a la audiencia tarde tras tarde, independientemente de mi situación personal, y creo que conseguimos ser la compañía diaria de muchísimas personas por nuestra espontaneidad, cercanía y generosidad. Reacción en cadena me ha dado algunas cosas, como un muy buen pellizco económico, pero me ha quitado otras, aunque, como decía al principio, prefiero quedarme con todo lo positivo que ha sido mucho", añade el mayor de los Santamaría.

Eso sí, su despedida se vio empañada por el tema de las Campanadas, que en un principio las iban a dar junto a Ion Aramendi y, posteriormente, fueron sustituidos por Blanca Romero en la última noche del año.

Los Mozos de Arousa. Cedida

"Se aprovecharon de nosotros"

"Se nos quedó un sabor de boca muy malo. Nuestro final se vio empañado por todo el tema de las Campanadas y deslució todo lo conseguido hasta ese momento. No fue la salida de Mediaset que me habría gustado. Lo que nos vendieron como el broche de oro al fenómeno Mozos, finalmente fue todo lo contrario. Nos dijeron lo importantes que éramos para la cadena, reflotando un concurso que casi se cancela, dando la cara ante un gigante como Pasapalabra y siendo el mejor ejemplo de la tele blanca y familiar que querían proyectar, pero todo acabó de la peor manera posible", afirma Borjamina.

"Creo que una persona, ocupe el puesto que ocupe, debe cumplir su palabra y no fue el caso. Ahora, con el paso del tiempo, no guardo rencor a nadie en concreto, creo que el sustituirnos por Blanca Romero fue una decisión empresarial para promocionar Next Level Chef, pero aquí hay tres personas con las que jugaron, aprovechándose de nuestra inexperiencia y ausencia de representantes, y a las que dieron la patada cuando consideraron que ya no les eran útiles. Y no es algo agradable, sobre todo cuando ya se había filtrado y había mucha gente ilusionada", añade el gallego.

Su hermano señala que el final fue muy rápido, con cosas muy raras. Que entre las Campanadas, la salida del concurso y todas las cosas que fueron saliendo, hicieron que quizás no fuera el final que hubieran imaginado. "Pero siempre me voy a quedar con todo lo positivo, que fue una experiencia maravillosa", asegura Raúl.

Bruno, por su parte, no se quedó con ese mal sabor de boca de su compañero porque les sucedieron tantas cosas buenas que nada podía empañar su paso por el concurso. "El final fue emotivo en el programa y fuera de él también porque cerramos la etapa en nuestra ciudad con nuestra gente dando las preúvas que hacemos en Vilagarcía [de Arousa] desde el año 1998".

La pregunta es… ¿Volverán a verles los espectadores participando en otro concurso? Los tres coinciden en que regresarán a televisión: "Estoy seguro de que la gente que nos echa de menos y nos verán de nuevo, juntos o por separado, más pronto que tarde. Puede que en algún concurso o quizás en otro tipo de formato…", deja caer Borja. Raúl, señala que le gustan mucho los concursos, pero por su cargo político "tendría que valorarlo y ver la compatibilidad con mi trabajo". Por último, Bruno admite que no lo descarta, pero que no tiene nada planeado próximamente.