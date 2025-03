El gran logro del empresario Tomás López: "Fabricaremos en Murcia productos que hasta ahora se hacían en EEUU"

Tomás López-Zamora (Caravaca de la Cruz, 1954) es un hombre de mar que disfruta de navegar la Costa Cálida con su barco de vela. Pero en tierra, es un tiburón de los negocios que dirige Eviosys, una multinacional fabricante de envases con sede en Murcia, donde él reside. Pero a sus 70 años, lejos de pensar en la jubilación, está capitaneando la adquisición de su entidad por parte de la norteamericana Sonoco -la fabricante de las latas de Pringles- que se ha hecho con Eviosys por 3.900 millones de dólares.

"Esta adquisición supone convertirnos en el primer fabricante mundial de envases metálicos", explica Tomás López en una entrevista que concede en exclusiva a EL ESPAÑOL. El papel de este empresario en esta nueva aventura consisitirá en "liderar la integración de ambas compañías, preservando la personalidad y todos los puestos de trabajo de Eviosys".

Así, la empresa con sede en la capital del Segura pasará a llamarse Sonoco Metal Packaging (SMP) Emea, y operará desde este momento para la firma norteamericana. López asegura que este movimiento no tendrá ninguna consecuencia para los 6.300 empleados de Eviosys distribuidos a lo largo de sus 44 instalaciones repartidas por 17 países.

"No se va a llevar a cabo ninguna reestructuración de la plantilla de Eviosys", detalla el veterano empresario. De hecho, asegura que la adquisición "permitirá fabricar en Murcia productos que actualmente se producen en Estados Unidos", por lo que "veremos un aumento del número de trabajadores".

Tomás López conversa con EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

- ¿Cuáles son los grandes proyectos de su compañía ahora como parte de Sonoco?

- Tomás López: Estamos promocionando nuestra tapa para tarros de vidrio 'ORBIT', que reduce enormemente el esfuerzo de apertura. Ya se puede encontrar en cadenas de supermercado. También estamos lanzando en estos momentos nuestra lata para productos sólidos como atún o paté llamada 'Ecopeel', que permite el volcado del producto de manera fácil, sin necesitar la ayuda de ningún utensilio para sacar todo el contenido.

También estamos desarrollando un sistema para poder troquelar en braille el fondo del envase de manera que las personas invidentes puedan distinguir el contenido. Personalmente, estoy muy interesado en este desarrollo.

Una vez completada la adquisición entre las dos empresas, el nuevo cargo de Tomás López es el de CEO de SMP Emea. De esta manera, el veterano empresario muestra su espíritu marinero, al mantenerse fiel a su barco en cada una de sus etapas: "Todos compartimos el objetivo de seguir creciendo en los mercados donde estamos presentes, y de desarrollar nuevos mercados en el futuro".

Tomás López, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

López tomó las riendas de Eviosys el 1 de septiembre de 2021. Sin embargo, su experiencia en el sector metalgráfico se remonta al año en que los ACDC lanzaron su histórico 'Back in Black': 1980. "Desde entonces no he abandonado este sector", rememora. "El mundo de la empresa es apasionante y te permite aprender, crecer y sentirte útil".

"El único protagonismo que debe tener un empresario es gestionar su empresa de manera eficiente y dedicando todos los recursos a su alcance para garantizar el futuro de la misma". En cuanto a resultados, Eviosys cerró 2023 con unos ingresos de 2.410 millones de euros.

Sonoco, por su parte, generó en el mismo período de tiempo unas ventas netas de aproximadamente 6.800 millones de dólares. Tomás López señala que "Sonoco ya era líder mundial en el envase del cartón, fabricando por ejemplo los famosos botes de Pringles. Formar parte de esta empresa significa pasar de un 'private equity' a manos de un industrial, lo que garantiza un futuro más cierto y estable para todo el personal de la compañía".

Nuevos desafíos

Aunque este nuevo proyecto afronta desafíos. No en vano, el panorama geopolítico se está viendo convulsionado por los aranceles que está aplicando el Gobierno de Estados Unidos -donde está arraigada Sonoco- sobre los productos europeos. Esto es algo que puede ser un perjuicio para numerosas empresas, como la antigua Eviosys, que ahora es parte de la multinacional norteamericana.

Tomás López posa para EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

- ¿Le preocupa que los aranceles que está aplicando el Gobierno de Estados Unidos puedan afectar a su compañía tras esta adquisición?

- Tomás López: Este tipo de medidas nos afectarán a todos, empezando por los propios ciudadanos de Estados Unidos. lmplementar aranceles a los productos importados supondrá un aumento de precios al consumidor. Con estas medidas, Trump trata de 'castigar' a aquellos países que, según él, no han tratado a Estados Unidos de manera correcta.

Al mismo tiempo, esta adquisición se da en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales. De un modo similar, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de febrero un aumento del Salario Mínimo Interprofesional en 50 euros mensuales. Todas ellas son medidas que influirían directamente en el sector empresarial.

- ¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral que se está debatiendo en España y del aumento del salario mínimo?

- Tomás López: En cuanto al salario mínimo, entiendo que se tiene que adecuar a la realidad del costo de vida en España. Por otro lado, la reducción de la jornada laboral no es algo nuevo. En los convenios colectivos que se negocian cada año, el número de horas/año trabajadas disminuye en cada ejercicio.

Por otro lado, una de las grandes noticias de esta adquisición es que supondrá un impulso a las iniciativas de sostenibilidad. En un comunicado emitido por Eviosys al momento de la compra realizada por Sonoco, subrayan que las dos entidades "intensificarán sus esfuerzos para ofrecer soluciones de envases eco responsables, ayudando a sus clientes a alcanzar sus propios objetivos de sostenibilidad y contribuyendo al medio ambiente y a las comunidades locales".

Tomás López se fotografía para EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

- ¿Cuáles son las medidas que va a implementar la antiguo Eviosys como parte de Sonoco en materia de sostenibilidad?

- Tomás López: Tenemos la distinción 'ECOVADIS Platinum', que es la máxima valoración que se puede tener y que sólo un 1% de los fabricantes de envases poseen. Nuestro objetivo es reducir en un 50% las ya de por sí bajas emisiones de CO2 de este tipo de industria, en el 2030.

Como ejemplo, estamos cambiando todos los incineradores por los de última generación con '0' emisiones de CO2. También, en lberia (Murcia y Mérida), hemos instalado en 2024 placas solares que evitarán la emisión de 3.700 toneladas de CO2: es equivalente a haber plantado 260.000 árboles.

La adquisición de Eviosys se formalizó el pasado 4 de diciembre. Según López, esto significa que "progresivamente, el nombre de Eviosys irá desapareciendo en favor de Sonoco". Sin embargo, algo que no va a desaparecer a corto plazo es su incansable constancia.

Lo único que el empresario lamenta en la conversación con el periodista es que el tiempo y esfuerzo que demandan los negocios supone que últimamente navega "menos". Pero compensa esta carencia en sus escasos ratos libres "leyendo a Pérez-Reverte".