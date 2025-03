La nueva vida de 'nini' de Iñaki Urdangarin: ni trabaja ni se ocupa de sus hijos y sólo ingresa el paro y 423 € de exconvicto

Dicen que el tiempo lo cura todo y nadie podía imaginar, hace 10 años, que Iñaki Urdangarin iba a poder caminar por las calles de Vitoria sin que nadie se girara a mirarlo o a señalarlo, sin fotógrafos detrás y sin un equipo de seguridad guardándole las espaldas. El exmarido de la infanta Cristina es, por fin, un hombre feliz. O así lo describen sus amigos más cercanos, personas que comparten su día a día con él en la capital vasca.

"Hasta ha engordado un poquito y ha vuelto a sonreír. Hacía muchos años que no respiraba tranquilamente, sin estar agobiado pensando que había detrás de la esquina un fotógrafo, o que iban a publicar cualquier barbaridad sobre él o sobre sus hijos. Eso lo que ha llevado siempre francamente mal", explica a EL ESPAÑOL una de sus amistades. Pese a todo, Urdangarin sigue siendo un nini, ya que no ha podido conseguir trabajo y sólo ingresa el subsdio por desempleo tras ser exconvicto. Sin embargo, está tranquilo.

Cuando en diciembre de 2023 el exjugador de balonmano decidió formalizar su divorcio con la infanta Cristina se hizo una promesa a sí mismo: "Volver a ser una persona casi anónima". Fue entonces cuando Urdangarin decidió adoptar un perfil muy discreto en su nueva vida en su ciudad natal.

Se acabaron las noticias virales cada semana, con imágenes llamativas como la del exduque de Palma saliendo de la prisión de Brieva, caminando por la playa de Bidart con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, que entonces no era la oficial, o derramando lágrimas en un coche.

El calvario del paro

Va a hacer casi un año que el excuñado del Rey pasó a ser un ciudadano libre, ya que terminó su condena de cinco años y 10 meses que le impusieron los tribunales por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Entonces ya llevaba una larga temporada buscando un trabajo e intentando rehacer su vida laboral, camino en el que ha vivido momentos muy dolorosos. En 2022 se supo que el exduque de Palma intentó reinventarse como entrenador deportivo y, para ello, realizó un curso con prácticas incluidas en el FC Barcelona. Cabe recordar que fue el club donde desarrolló la parte más importante de su carrera deportiva: disputó 14 temporadas y obtuvo 53 títulos, entre ellos seis Copas de Europa de Balonmano y diez Ligas.

Iñaki Urdangarin y su hijo Pablo en Pamplona, el 23 de abril de 2022

Sin embargo, el club le dio la espalda y no consiguió el trabajo que a él le hubiera gustado. "Aquello fue un golpe para él, porque era una de sus mejores alternativas, ya que es un mundo que conoce perfectamente. Se quedó bastante tocado. Fue entonces cuando decidió asentarse aquí, en su lugar de origen", explica la misma persona.

Mientras su vida personal ha avanzado y tomado nuevos rumbos, sobre todo en el plano sentimental, no se puede decir lo mismo en la parte laboral. Es exconvicto y divorciado de una Infanta de España con cuatro hijos. Son dos características que no aparecen en el currículo de Iñaki Urdangarin pero "es lo que las personas veían en él cuando llamaba a una puerta para buscar trabajo". "No es que haya dejado de intentarlo, pero ha llegado a ser un tema que le estaba afectando muchísimo. Ya llegará", comparte esta amiga del exduque.

Por ello, parece que Iñaki ha dejado de buscar trabajo para ocupar sus días con una jornada laboral. El deportista ya no parece inquieto por no tener empleo y, de hecho, dispone de todo el tiempo del mundo para acompañar a su madre, disfrutar de su relación y jugar al pádel o al tenis en el club donde es socio.

"Tranquilo en lo económico"

"En lo económico está tranquilo. Es verdad que lo tuvo que vender todo para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de la sentencia del Caso Nóos. Pero tras el divorcio ya se quedó tranquilo en este plano", explica la misma fuente. Tras vender su patrimonio, Urdangarin pasó a vivir en un piso alquilado con Ainhoa, y dejó atrás su último vínculo empresarial, la empresa Aizoon, que también cerró.

"Aun así, es verdad que está liberado de las cargas económicas respecto a sus cuatro hijos. La infanta Cristina se encarga de todos los gastos que produzcan. Es parte del acuerdo de divorcio al que llegaron. Pero para él ha sido un cambio radical. Ha pasado de vivir en Pedralbes, el mejor barrio de Barcelona, a tener que alquilar un piso. Ahora mismo, no obstante, se encuentra feliz", aclara la misma persona amiga del exjugador de balonmano.

El caso es que parece que si Iñaki encuentra un trabajo no será motivado por la necesidad económica, ya que acaba de recibir un pequeño regalo: el exmarido de la infanta Cristina se ha convertido nuevamente en propietario de un inmueble. Se trata de un local de 135 metros cuadrados situado en el centro de Urretxu, un municipio guipuzcoano muy cercano a Zumárraga y de donde es originaria la familia Urdangarin.

Vista aérea de la plaza de Urretxu, donde se sitúa al local de Urdangarin.

Este local, que anteriormente era una autoescuela, ha estado cerrado, lo que significa que no genera ingresos por alquiler. La propiedad estaba en manos de un matrimonio en régimen de gananciales, pero tras el fallecimiento de uno de los miembros en octubre de 2021, Urdangarin y sus seis hermanos heredaron la mitad del inmueble, sumándose a un total de ocho propietarios actuales. Aunque no es una fuente significativa de ingresos, el local tiene un valor añadido por su ubicación en una de las plazas más conocidas de la localidad.

Urretxu tiene algo más de 6.000 habitantes y sigue siendo un pueblo tranquilo, ideal para quienes buscan un rincón apartado del bullicio. En cuanto al alquiler, un local similar de 100 metros cuadrados en la misma plaza podría generar unos 1.000 euros mensuales, lo que significa que cada propietario del local del exduque de Palma podría recibir poco más de 100 euros si se llegara a alquilar.

Su antiguo imperio inmobiliario

Lo que es un hecho es que esta pequeña herencia vuelve a convertir a Iñaki en propietario. Aun así, nada tiene que ver con los buenos tiempos vividos como duque de Palma de Mallorca. En aquel momento, además del famoso Palacete de Pedralbes, una gran casa situada en una de las zonas más ricas de la Ciudad Condal por la que pagaron unos 7 millones de euros y que vendieron por 4,5 millones, disponía de varios pisos en Terrassa y en Palma de Mallorca y algunos locales.

Todo lo fueron liquidando para hacer frente a su situación económica derivada de sus problemas con la justicia. Ahora, la infanta Cristina vive de alquiler en Ginebra e Iñaki Urdangarin hace lo mismo en Vitoria, con su actual pareja, Ainhoa Armentia.

Por su parte la hermana del Rey también ha vuelto a ser propietaria, ya que ha adquirido un piso en su amada Barcelona. El apartamento está situado en el mismo edificio en el que el matrimonio vivió sus primeros años de casados. Al ser el mismo edificio, los vecinos tienen un gran recuerdo de la familia y ella mantiene grandes amistades; las mismas que le avisaron de que se vendía el piso que finalmente compró. La propia Infanta está supervisando las obras de remodelación con la ayuda de su hijo Pablo, que reside en una localidad cercana.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en una imagen de archivo. Europa Press

"Ambos han logrado la tan ansiada calma. El daño está reparado y aunque no son amigos ni tienen ningún tipo de relación entre ambos, más que las cuestiones de los chicos, lo cierto es que todo está estable entre Iñaki y Cristina. La herencia esa no va a sacarle de ningún apuro, lo que realmente le importa ahora en su vida actual es su estabilidad emocional, la tranquilidad que ha logrado", cuenta la misma fuente.

Los ingresos de Urdangarin

Parece que el exjugador de balonmano se siente satisfecho con su presente, viviendo en Vitoria junto Ainhoa Armentia y los dos hijos adolescentes de ella. El lugar donde residen, aunque sigue siendo alquilado, se encuentra en una buena urbanización a las afueras de Vitoria. Se trata de Ciudad Jardín, una zona de 27.000 metros cuadrados de zonas comunes que ofrece comodidad y privacidad. Lo curioso es que Urdangarin ya había vivido en esta misma zona antes, cuando se alojaba en la casa de su madre, Claire Lieabert.

Gracias a este local que ha heredado, al subsidio por desempleo que le corresponde y a los 423,45 euros por ser expresidiario en busca de una actividad laboral, Urdangarin va sobreviviendo. Si nos ponemos a buscar en Idealista, portal de compra y alquiler de casas, los alquileres en la zona donde reside Urdangarin y su novia oscilan entre los 1.200 euros por un piso de una habitación, mientras que las viviendas de tres habitaciones pueden alcanzar los 2.800 euros mensuales. Aunque no se conoce si Urdangarin paga exactamente estos precios, la zona en la que se encuentra refleja un nivel de confort y tranquilidad que parece ser lo que más valora en esta etapa de su vida.

Esta meta tan ansiada por el exdeportista también ha sido consecuencia de su relación con Ainhoa, con la que lleva ya tres años de relación y ha comenzado a dar pasos importantes. Como cuando este pasado mes de diciembre, la vasca protagonizó un encuentro muy comentado con los cuatro hijos de su pareja, algo que no pasó desapercibido.

Han sido tiempos convulsos para Urdangarin, en los que atravesó su mediática ruptura, una condena de prisión de casi seis años que cumplió bajo un régimen semiabierto y, al recuperar la libertad, tuvo que afrontar un nuevo escenario: deshacerse de todos sus bienes para asumir las obligaciones económicas derivadas del Caso Nóos. Ahora camina por las calles de Vitoria tranquilo, relajado y como dicen sus amigo: "De nuevo es un hombre feliz".