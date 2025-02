'El Cuñao de TikTok', premiado por sus chistes como TikToker del Año: "En LinkedIn, daría clases para el C2 de Cuñao"

A Isidoro Baides Gómez solo le han hecho falta veinte meses en TikTok, para recibir el premio de TikToker del Año, de manos del cineasta Santiago Segura, durante la celebración de los Ceciarmy Awards en Valencia. Tal galardón se lo ha ganado gracias a los famosos chistes de 'El Cuñao de TikTok' que le han permitido sumar 314.000 fans, en esta red social que está en la diana de una de las muchas decisiones polémicas del presidente de los Estados Unidos: Donald Trump pretende prohibir su uso, en caso de que no se desvincule de su empresa matriz -la china ByteDance-.

"Siento que este premio es un reconocimiento muy bonito a todo el trabajo que hay detrás porque hay mucho", subraya agradecido Isidoro Baides Gómez (Valencia, 1982) en conversación con EL ESPAÑOL. "A mí, me encanta intentar sacar una sonrisa a la gente".

- ¿Cuáles son las claves para que 'El Cuñao de TikTok' se haya impuesto a los otros streamers?

- Constancia, sacrificio y que te guste lo que haces porque yo siempre digo una cosa: 'Trabaja en algo que te gusta y no trabajarás nunca'.

- ¿Cuál es el siguiente reto profesional que se marca?

- Mi sueño es ir a Gran Hermano. Me gustaría concursar en ese programa. Doy el perfil totalmente y la gente me lo dice.

- ¿Qué opina de la intención de Donald Trump de prohibir el uso de TikTok entre los americanos si no se desvincula de China?

- A Donal Trump lo van a destituir porque eso es como todo, las redes sociales hay que usarlas en la medida de lo positivo que tienen y creo que se ha pasado un poco con eso. Esto solo es mi opinión personal y habrá gente que la utilice para mal.

De momento, el presidente de los Estados Unidos ha firmado una prórroga de 75 días que permite a la población seguir descargándose TikTok. Ese periodo es la fecha límite para desvincularsde de su empresa matriz ByteDance (China) y evitar su cierre en Norteamérica. De modo que Donald Trump ha dado oxígeno a esta red social frente a la ley que aprobó el anterior presidente Joe Byden y que debía entrar en vigor durante este mandato, para presionar a TikTok a vender sus operaciones a un comprador que no fuese considerado un adversario del país en cuestiones de seguridad.

Pero a Isidoro Baides Gómez, más conocido como 'El Cuñao de TikTok', no le gusta hablar de política porque su labor como streamer consiste en sacar una sonrisa a sus seguidores -principalmente adolescentes-. De hecho, más de 800 jóvenes compraron una entrada para escuchar sus chistes durante al evento que ha protagonizado en la discoteca La Movida de Murcia, con motivo del día de los enamorados: San Valentín.

"Esta semana tengo unos premios en Valencia, en la misma discoteca de La Movida voy a grabar unos vídeos porque los chavales quieren que vuelva a Murcia, en Águilas tengo una propuesta...", tal y como avanza 'El Cuñao de TikTok', sobre su agenda repleta de eventos semanales porque Isidoro Baides Gómez cuenta ya con una agencia de comunicación que le asesora, como algunas de las celebrities televisivas con las que coincide -como el DJ kiko Rivera-. "Ahí estamos, luchando mucho".

Todo ello, sin olvidar sus orígenes humildes porque este streamer que en TikTok supera los 314.000 seguidores y en Instagram los 159.000, sabe lo que es desayunarse un buen madrugón para trabajar de vendedor ambulante en los mercados semanales de Almansa, de Caudete o de Ayora, para montar el puesto donde vendía los zapatos de sus proveedores del Polígono de Carrús.

- ¿Con quién se queda con 'mamá o con papá': con Instagram o con TikTok?

- Me gustan las dos, pero me declino un poquito más por TikTok.

- Al margen de las redes sociales más convencionales, como Facebook, X...¿cuál cree que será la siguiente que dará el pelotazo: Tumblr, Snapchat, PopJam...?

- Pues mira, ahí me has 'pillao' (risas). Estoy tan centrado en TikTok y en Instagram que no sé cuál pegará el pelotazo.

Isidoro empezó a dejar atrás su vida de vendedor ambulante cuando se convirtió en uno de los concursantes de la segunda edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', el programa que Luján Argüelles presentaba en Cuatro; después le ficharon para '¡Mira quién salta!' en Tele 5; regresó a Cuatro para First Dates - 'Menú especial'...

Hasta que dio el salto de la televisión a las redes sociales, para convertirse en 'El Cuñao de TikTok', viralizando cada uno de los chistes que cuenta en sus sketches: rodeado de adolescentes en el exterior del Estadio Martínez Valero del Elche; con el guitarrista Yerai Cortés; restregándose salsa de guacamole por la cabeza mientras la gente enloquece en el Pub Rambla 33 de Alicante... Aunque admite que a veces necesita descansar de tanto follower y pone su móvil en modo avión: "Para ir al gimnasio o para salir a caminar nunca me llevo el móvil. Desconecto".

- ¿'El Cuñao de TikTok' se atrevería a ser 'El Cuñao de LinkedIn'?

- Por supuesto, me ofrecería para dar consejos de cuñadismo. De hecho, daría clases para dar el 'C2 de Cuñao'.