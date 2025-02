Ayub es el primer bebé que nace en un pueblo de Zamora de 50 habitantes en 18 años: "Mi hijo no va a tener amigos"

En busca de una vida mejor, Mohamed y Karima, una pareja marroquí, llegaron en el 2016 a Vega de Villalobos. Este pequeño municipio de Zamora cuenta con una población censada de 91 habitantes, aunque durante el invierno se quedan apenas 50 vecinos. Aun así, el pueblo se encuentra de celebración, pues el matrimonio ha tenido su primer hijo, Ayub, el primer niño que nace después de 18 años en esta localidad zamorana.

Los Bahari consideran que el nacimiento de su hijo es un "milagro". El matrimonio llevaba casi 10 años intentado quedarse embarazados y después de mucho esfuerzo, miles de pruebas de fertilidad, consultas en diferentes ginecólogos, varios procesos de fecundación in vitro (FIV) e inseminaciones artificiales que no dieron resultados, un aborto y seis óvulos fecundados, consiguieron tener al pequeño Ayub.

"Los vecinos del pueblo están muy ilusionados, somos muy pocos y un nuevo nacimiento siempre trae alegría. No les va a faltar de nada, todos vamos a estar dispuestos a ayudarlos y pendientes de cualquiera de sus necesidades", dice Rebeca Navia, la alcaldesa de Vega de Villalobos. Sin embargo, vivir en un pueblo de la España vaciada tiene sus pros y sus contras, más aún cuando acabas de traer un nuevo niño al mundo.

"Mi hijo no va a tener amigos, si nos quedamos aquí mi hijo va a estar solo", exclama preocupada la madre primeriza. El municipio está habitado principalmente por jubilados, y su media de edad supera los 50 años. "Somos muy pocos jóvenes, por eso necesitamos que vengan más parejas como los Bahari para que repueblen estás localidades", resalta Navia.

"Crecer sin amigos"

"No hay niños en el pueblo y mi hijo no va tener con quien jugar", señala Karima. La afluencia juvenil de Vega de Villalobos se resume en los veranos y en algún fin de semana en el que viene alguna pareja con críos pequeños "De momento estamos bien. Hoy estamos aquí pero el día de mañana no sabemos qué hacer. Vamos a intentar todo lo posible para que nuestro hijo tenga la mejor infancia y educación posible", añade.

Si se quedan en el municipio zamorano, la marroquí asegura que se va a sacar el carnet de conducir para poder llevar a su hijo a cualquier sitio. "Yo no voy a quedarme en casa sin hacer nada, en cuanto Ayub se pueda quedar en la guardería yo voy a buscar trabajo", menciona. Karima antes de poner un pie en España se había sacado la carrera de Economía en Marruecos, y tenía trabajo en Oujda, su ciudad de origen. Aun así, las condiciones en su país no eran las idílicas para formar su soñada familia, por lo que decidieron mudarse aquí.

Vivir en la España vaciada tiene sus complicaciones, pero es donde Mohamed consiguió un contrato de trabajo con un salario digno que permitió traer a Karima a territorio español. El padre de Ayub primero emigró a Murcia, donde consiguió un trabajo precario en la huerta murciana, aunque después de varios años de trabajo sumergido, encontró una nueva oferta legal en una ganadería de Vega de Villalobos, en la que ahora trabaja desde hace más de cinco años.

"Queríamos un sitio donde poder crecer. Los pueblos están bien, son tranquilos y la gente te trata bien, pero no hay juventud ni trabajo, y eso es un problema", argumenta Karima. Las dificultades a las que se tienen que afrontar los padres primerizos son evidentes, pero prefieren mantenerse positivos al respecto: "No habrá trabajo ni niños, pero para ser felices da igual el lugar. Quien quiera ser feliz puede serlo en cualquier sitio, pero hay que quererlo".

Extranjeros en la España vaciada

"Todas las personas somos diferentes, la cultura que tengan no es importante. Los pueblos con tanta escasez de habitantes, como es el caso de Vega de Villalobos, siempre agradecen la llegada de extranjeros, independientemente de donde vengan. Se trata de repoblar estos municipios, esperamos que después de Ayoun venga un segundo, tercero…", comenta Navia.

Y así va a ser. Los Bahari acaban de tener su primer bebé y ya se están planteando en darle, por lo menos, un hermanito; solo que no saben si lo harán en este municipio zamorano. "Vivimos aquí porque vivimos mejor, echamos de menos a nuestro país y a nuestros familiares, pero en España tenemos más oportunidades que en Marruecos. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, los únicos problemas son el trabajo y que en estos pueblos no hay más niños con los que mi hijo se pueda criar y jugar", afirma Karima.

Independientemente de estas desventajas, el matrimonio marroquí se siente muy afortunado por el trato que ha recibido de sus vecinos desde el primer momento. "La verdad es que siempre nos han acogido muy bien, son todos super amables y siempre nos han hecho sentir como si fuéramos uno más del pueblo", explica

"Siempre me preguntan por mi hijo, se preocupar por nosotros y por nuestra salud, son como nuestra familia. Nunca hemos notado nada de racismo, es más, nos han integrado desde el primer día. Aquí da igual de donde vengas, la cultura o la religión que tengas, cada uno puede hacer lo que quiera", continúa.

La esperanza de repoblar

La alcaldesa de Vega de Villalobos asegura que tienen la esperanza de que cada vez vengan más personas a repoblar este tipo de pueblos. "Invitamos a que cualquiera venga a vivir a un pueblo, da igual de donde vengan", destaca. Además, también ha querido aclarar que el sector primario, el predominante en estas localidades, no está tan mal como parece.

"Las condiciones de hoy en el campo son mejores que hace 50 años, el sector primario ha cambiado mucho. Aun así, los españoles ya no quieren este tipo de trabajos y por eso vienen extranjeros a ocuparlos, pero la realidad es que las condiciones laborales o el salario pueden ser iguales o incluso mejores que cualquier trabajo más moderno", dice Navia.

Karima también se ha querido sumar a la causa: "Es muy triste dejar los pueblos vacíos, antes estaban llenos de vida, de niños, pero ahora las cosas son muy diferentes. Nosotros animamos tanto a extranjeros como a españoles para que venga a estos municipios para repoblarlos"

Ayub es la nueva "alegría" de Vega de Villalobos después de 18 años sin ningún bebé, y los Bahari han querido enfatizar la importancia de la repoblación de estas pedanías: "Los inmigrante ya han salido de sus casas para buscar una vida mejor, por esa misma razón pueden volver a hacerlo nuevamente si no la encuentran en la España vaciada. Por ello, es fundamental que los nacionales también vuelvan de donde se fueron. Así estos pueblos volverán a tener vida, a tener salidas".