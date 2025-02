Bob Amsterdam, el abogado que alerta a sus clientes en la prensa mundial sobre los "carteristas" de Hacienda: "No vaya a España"

"La Agencia Tributaria no es consciente de que está operando en una sociedad libre y democrática", afirma en conversación con EL ESPAÑOL Robert Amsterdam, el abogado estadounidense que lucha contra los inspectores de Hacienda que "extorsionan" y "amenazan" con un posible proceso penal a los contribuyentes extranjeros en España.



El prestigioso despacho anglosajón Amsterdam & Partners vuelve a meterse con la administración fiscal española en su nueva campaña de publicidad. Desde la entidad jurídica avisan a sus clientes internacionales de los riesgos fiscales del sistema vigente en España para los extranjeros. "Lo han convertido en un arma", señala Amsterdam, socio fundador de la firma.



Después de publicar un anuncio en diciembre del 2024 en el periódico británico Financial Times en el que llamaban "carteristas" a los inspectores de Hacienda, ahora, siembra la polémica con su nueva publicación en el medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ). "El tiempo no será lo único que desperdicies al mudarte a España", lo ha titulado.

Robert Amsterdan está especializado en derecho relacionado a crisis internacionales. La ley "trampa"

Concretamente se refiere a la Ley Beckham, un régimen fiscal especial que permite a los extranjeros trasladados para trabajar en España pagar una cuota fija de IRPF de un 24%, independientemente de los ingresos obtenidos en el territorio nacional, aunque este despacho de abogados tiene sus propias opiniones al respecto.

"Esta ley tiene demasiadas erratas para enumerarlas todas, pero rápidamente se podrían señalar el certificado falso que emite Hacienda diciendo que el contribuyente ha optado por el régimen especial, los inspectores fiscales incentivados a realizar auditorías y el hecho de que la liquidación de las mismas se debe realizar incluso antes de la apelación. España debe resolver este problema, ya que podría implicar ramificaciones comerciales con sus socios, incluido Estados Unidos", menciona el CEO a este periódico. Tal y como afirmaron en el primer anuncio en el medio británico: "Esta ley ha sido utilizada como arma por la Agencia Tributaria española y transformada en una herramienta que persigue de forma desproporcionada a los extranjeros con ingresos y a los altos ejecutivos". En esa misma publicación utilizaron por primera vez el calificativo de 'Spanish Tax Pickpockets' (carteristas de impuestos españoles), el nombre que le han dado a su página web, y con la que tratan de luchar contra "auditorías injustas, investigaciones y onerosas reclamaciones financieras realizadas por las autoridades fiscales españolas sin fundamento hacia los impatriados".

La nueva publicidad pagada en el WSJ por el bufete ha sido más contundente y califica a España como "un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses que intentan hacer su trabajo, acumular riqueza y fomentar la inversión en la economía española". Además, insisten en que todos los estadounidenses, autoridades fiscales y reguladores financieros tienen que tomar nota antes de instalarse en el país: "España está llevando a cabo una cruzada de auditorías basadas en criterios arbitrarios y motivada únicamente por la maximización de ingresos".

Las auditorías consisten en revisiones sistemáticas de una actividad o de una situación para evaluar y vigilar el cumplimiento de las reglas a las que se deben someter empresas o entidades. En este sentido, este es uno de los procedimientos con los que, según este bufete, se perjudica a los impatriados. "Te mudas a España basado en una promesa. Después de que te instalaste, cambiaron las reglas", dicen desde su web. Anuncio de Amsterdam & Partners en The Wall Street Journal. El abogado Al frente de esta firma de abogados se encuentra Robert Amsterdam, Bob, como le gusta que le llamen, es letrado internacional con 35 años de experiencia en casos de gran repercusión mediática en mercados emergentes y asesoramiento a empresas de primer orden y líderes mundiales.



Entre sus antiguos clientes se encuentran Mikhail Khodorkovsky, anterior CEO de la compañía petrolera Yukos y uno de los hombres más ricos de Rusia. También trabajó para el presidente de Tailandia, Thaksin Shinawatra, para defender a miembros del movimiento pro-democracia de las Camisas Rojas. Y para diferentes líderes políticos y activistas como el Dr. Chee Soon Juan en Singapur y el antiguo presidente de Zambia Rupiah Banda. Amsterdam afirmó en un artículo de opinión en su página personal que "muchas familias aceptaron la oferta de España, pero para muchos de ellos, la buena vida se ha convertido en una pesadilla". A su parecer, "los cambios regulatorios, combinados con una ola de auditorías del tipo 'dispara primero, pregunta después', llegan sólo después de que las personas se hayan arraigado y se hayan integrado en las comunidades. Muchos no pueden simplemente hacer las maletas e irse en un momento dado".



Los extranjeros acogidos a la Ley Beckham tributan al 24% en IRPF en un tramo inicial de 600.000 euros durante seis años (antes de cinco), y con los cambios del precepto se aumentó del 30% al 50% la deducción por invertir en empresas de nueva creación, con una base máxima que se eleva de 60.000 euros a 100.000 euros. También se disminuyó de 10 a cinco años el tiempo que el contribuyente tiene que haber estado fuera del territorio español para estar bajo el amparo de esta ley, con el objetivo de facilitar la vuelta de los profesionales a España.



Sin embargo, las modificaciones en la ley impulsadas por la exministra Nadia Calviño y confirmadas por Hacienda en 2022, han hecho que la Agencia Tributaria, para evitar deducciones fiscales, haya intensificado las inspecciones y comprobaciones de ingresos de los extranjeros bajo esta norma. Este 'fortalecimiento' de las auditorías es lo que critica el letrado. Una fotografía de Robert Amsterdam. El estadounidense señala que los anuncios publicados en los diferentes periódicos se deben a que el sistema español no permite la intervención hasta mucho después de que los contribuyentes hayan resultado gravemente perjudicados . "Tengo varios clientes que están furiosos por la falta de equidad del sistema español. Les dieron un certificado de conformidad que no valía ni el papel en el que estaba escrito", destaca. Además, según el bufete, por el bien de todas las personas, familias y empresas cuyo tiempo, esfuerzos y contribución han sido socavados por la autoridad fiscal española, se "necesita abordar la explotación de la Agencia Tributaria y frenar su mecanismo de aplicación de auditorías basadas en los ingresos". "La administración fiscal española tiene que dejar de intimidar a los profesionales extranjeros con los impuestos", finaliza Amsterdam.