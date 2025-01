Jimena Amarillo, la autora del 'Libertad sin ira' con autotune en el 'Año de Franco' que hace "música para lesbianas"

"Acabamos con esto, ¿no? Un poquito de buen rollito, quien esté tenso que se destense. Unas palmas al final que la canción da para ellas". Así se presentó Jimena Amarillo, la cantante queer valenciana que protagonizó el cierre del evento de inauguración por los años de libertad de los que ha gozado España desde la muerte de Francisco Franco.

El Gobierno indicó que este nuevo año 2025 iba a venir lleno de celebraciones, y la primera tuvo lugar este miércoles en el Museo Reina Sofía bajo el nombre "50 años de España en libertad". Abanderando la "libertad", el PSOE a través de redes sociales explicó que "no celebran la muerte de Franco, sino la libertad de la que disfrutamos después de la muerte del dictador", una "celebración" que se llevará a cabo con más de 100 actos en toda España.

El estreno de esta gala en el icónico museo de la ciudad capitalina estuvo lleno de intervenciones y actuaciones. Entre ellas, destacan la de Carmina Gustrán, la comisionada de "España en libertad" y responsable de las actividades de homenaje previstas para este año. También llamó la atención la actuación de la joven cantante con su aparatoso contratiempo durante su estreno, y la soltura y cercanía con la que lo trató. Pero, ¿quién es esta artista?

Jimena Amarillo y Pedro Sánchez.

Jimena Amarillo es una artista valenciana de tan solo 23 años que se ha convertido en un refrente para la comunidad LGTBQ+ por la naturalidad con la que trata las relaciones queer y las letras de amor "moñas" que definen el estilo de sus canciones. Este miércoles la valenciana se convirtió en una sensación con la interpretación de "Libertad sin ira" en el evento de homenaje por la muerte del dictador.

Los nervios del directo llevaron a la cantante a cometer un error nada más empezar su actuación. "¡Para la base!", exclamaba tras pronunciar los primeros versos. Acto seguido y con un par de ajustes en la mesa de mezclas, Jimena explicaba que le habían cambiado el autotune 12 grados menos de la voz que utilizaba, pero "no pasaba nada", todo tiene arreglo.

"Volvemos a empezar, solo buen rollo aquí, llevo esperando una hora y pasa esto, ¡tira, tira!", dijo a los operarios. "Me da igual todo ya", continuó jocosa con su voz robótica mientras el público la aplaudía. Un suspiro antes de volver a empezar su interpretación y todo listo para cantar. Su actuación — que fue el cierre de la gala — levantó los bailes y sonrisas de cientos de póliticos que festejaban al compás del estribillo de "libertad, sin ira libertad, y si no la hay sin duda la habrá", una frase que la artista sentenció con un contundente "y punto", para terminar su aportación en este homenaje.

La artista queer

Amarillo comenzó a tocar el violín con tan solo cinco años, y 18 años después su nombre se alza entre los artistas de música independiente más punteros de España. Su vida siempre ha estado vinculada al arte y a la música, aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra, estudió bellas artes y un grado superior de sonido. Estas han sido las herramientas — junto a mucho talento y horas de ensayos— que le han llevado a acumular casi medio millón de oyentes mensuales en Spotify.

El estilo musical de esta valenciana no es muy definido, y prefiere fluir con todos los pensamientos que le vengan a su cabeza. Como ha mencionando en varias entrevistas, sus canciones se embarcan en un estilo que tira por un "pop-rock moña, más que nada es porque le hace gracia la palabra, y se siente identificada, es como una palabra para disimular que admite que puede ser una intensa, ironizándolo un poco porque tiene fobia a serlo". "Me hago la fuerte y la digna pero soy una blandita y una moñas", dice.

Esta cantante es "una chica de contrates", y se rige por lo "garrulo" y lo "rapado", pues no quiere que su personalidad tenga algo que ver con su físico. Para romper con las estructuras y fronteras de comunidad queer, Amarillo afirmó en una entrevista para RTVE que ella "hacía música para lesbianas y para chicas, pero que ante todo ella hacia música".

Jimena Amarillo.

Sus baladas hacen apología al amor, pero también compone canciones con letras muy directas "sin metáforas ni miedo al ridículo". "Literalmente digo lo que me pasa por la cabeza. No utilizo expresiones que no sepas muy bien descifrar lo que digo", afirma la valenciana.

Su herramienta, su voz

La polémica sobre el uso del autotune en el ámbito musical no es nueva, hay quienes lo ven como una trampa, mientras que otros prefieren verlo como una herramienta; y esta artista es del segundo grupo. Para Amarillo el autotune es parte de su voz, es como un recurso creativo, "para conseguir que las canciones tengan más vida y una esencia distinta, para no aburrirse"; también para cubrir los fallos de una técnica vocal no muy depurada.

La valenciana tiene varios objetivos y propuestas que quiere conseguir musicalmente. Inconformista y luchadora, quiere sentirse segura como cantante en todos los festivales, conciertos o eventos en los que actúe. Tal y como ha declarado en sus redes sociales, "todos los grupos heterosexuales tienen una especie de público objetivo", da igual donde vayan porque van a gustar.

"A veces me siento un poco desubicada con el público porque no sé cómo actuar o qué invertarme. No sé qué decir que no sea muy 'maricones y lesbianas' porque eso no gusta a todo el mundo. Me encantaría tener un show fijó donde vaya, porque no a todas las personas les gusta lo que digo. Al final, ir a un sitio y a otro pensado en qué digo o cómo actúo, cansa un poco", cuenta la cantante.

Una fotografía de Jimena Amarillo.

Aun así, la popularidad de Amarillo crece como la espuma, tanto que ya ha posado junto al presidente del gobierno. Hasta el momento, la artista ha publicado tres álbumes, Cómo decirte, mi amor (2021), Mientras ando (2022) y La pena no es cómoda (2023).

Algunos de sus temas han alcanzado los 23 millones de reproducciones y para este 2025 ya está trabajando en su nuevo disco. Como ha resaltado en Mondo Sonoro: "Flow deskiciado es el primer adelanto de un disco en el que, aparte de baladas y mis moñerías de siempre, se me ha ido más la olla que nunca y me he permitido hablar más a la ligera, utilizando la jerga que más me gusta y yéndome por otros caminos, metiéndome más de lleno en lo queer..., por si no había quedado claro que soy lesbiana, pues lo recuerdo."