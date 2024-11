Raúl Rodríguez dirige uno de los mejores restaurantes del mundo, según 'The Guardian': su menú vale 22 € y está en España

Los comienzos no suelen ser fáciles y Raúl Rodríguez Sanz (Murcia, 1982), dueño de Gaia Espacio Gastronómico, lo sabe bien. Este sumiller decidió convertirse en emprendedor a finales de 2022 abriendo un local que es mucho más que un simple restaurante. Y el pasado septiembre su esfuerzo fue premiado por el prestigioso diario The Guardian, que lo escogió como uno de los restaurantes más recomendables del mundo.

Raúl se muestra exultante ante EL ESPAÑOL. "El artículo de The Guardian ha sido un tsunami para nosotros, estamos llenando aforos", tal y como subraya con notable felicidad. El diario británico ensalza la "cantidad de marcas de vermú español" que ofrece. No en vano, esta bebida se ha convertido en una seña de identidad del restaurante.

Aunque lo primero que su dueño puntualiza es que Gaia no es un restaurante al uso: "Puedes venir a hacer la compra. Puedes abrir una lata y consumirla aquí o tomar una de las tapas que elaboramos con productos de venta en tienda". Y de hecho, una de las cosas que más sorprenden es su precio: con en torno 22 euros el cliente puede marcharse satisfecho habiendo degustado platos de gran calidad.

Pregunta.- ¿Cuáles son los productos y platos estrella de Gaia Espacio Gastronómico?

Raúl Rodríguez.- Tenemos una gran selección de vermús artesanales, mucha gente se queda mirándolos y ven etiquetas que no conocen. Tengo posibilidad de ofrecer vasos enteros o mitad para que los prueben. Luego tenemos quesos artesanales, porque me gusta traer productos que no hay por la zona, o cositas que sí traen distribuidores de la Región pero que no están muy expandidas... Además, siempre intento hacer patria del vino de la Región.

En la carta uno de los productos estrella es La huertanica, que ganó el segundo premio de la Ruta de la Tapa de Estrella Levante. El postre por excelencia es el sándwich de paparajote cítrico, que preparamos con unas tostas de paparajote al horno con aceite de oliva que hace un productor artesanal de Alhama de Murcia, con registro de artesano. Luego lo rellenamos con crema de limón.

Raúl Rodríguez sirve una cerveza en la barra de 'Gaia Espacio Gastronómico'. Cristina Rosagro

Pero los comienzos de este restaurante que mezcla gastronomía tradicional murciana con un toque moderno no fueron fáciles. El local se encuentra en la calle Vinader de Murcia, a un tiro de piedra de la Gran Vía. Si bien es un lugar céntrico, pasa desapercibido, y eso ha afectado a que Raúl tuviera que ir ganándose su reputación poco a poco y con mucho esfuerzo.

P.- ¿Cómo ha contribuido el artículo del The Guardian al éxito del negocio?

Raúl Rodríguez.- Ha sido un cambio muy radical porque estoy en una calle de Murcia de poco tránsito, y me ha costado mucho darnos a conocer. Ha sido el boca a boca y las redes lo que nos hizo ir despegando, pero muy lentamente. Y ahora de repente ha sido un tsunami. Estamos llenando aforos y a muchos clientes les tenemos que decir que no, porque prefiero dar un buen servicio a cinco que atender mal a ocho.

De hecho, ese servicio al cliente es una de las notas más diferenciadoras del negocio. Esa cercanía se transmite de por sí hablando con Raúl, que se expresa siempre con un tono alegre y amable. Pero también lo demuestran las reseñas de Google: 4,7 estrellas sobre 5, y la mayoría de los comentarios alaban el buen servicio.

Raúl Rodríguez se prepara para servir unas copas en 'Gaia Espacio Gastronómico'. Cristina Rosagro

P.- ¿Cómo se le ocurrió emprender esta aventura?

Raúl Rodríguez.- No sé cuándo exactamente, quizá a partir del confinamiento. Yo siempre tenía la espinita de que quería algo mío. Pero me veía con 40 años y me dije: "Este es el momento". La pandemia nos hizo ver cosas diferentes de la vida, y yo sabía que si quería emprender, tenía que ser entonces. Fue mi primer proyecto de emprendimiento y hasta ahora el único, y aquí estamos.

Los elementos distintivos de Gaia Espacio Gastronómico no se quedan solo en su carta, productos y servicio. El establecimiento es sede habitual de distintos tipos de charlas y talleres con los que Raúl aspira a transmitir su pasión por este mundo entre los más entusiastas.

P.- ¿Desde cuándo lleva está ligado al mundo de la hostelería?

Raúl Rodríguez.- Empecé a trabajar en este mundo con 16 años, en los veranos, compaginándolo con los estudios. La verdad que la gastronomía siempre me ha gustado. Tengo familia que también se ha dedicado a este mundo en diferentes generaciones. Así que obtuve la titulación de sumiller por la Escuela de Catas de Alicante, y curiosamente, mi hijo continúa la saga estudiando dirección y gestión de cocina por vocación propia.

Raúl Rodríguez participa en una de las charlas que imparten en 'Gaia Espacio Gastronómico'. Cristina Rosagro

P.- ¿Cómo valora el estado actual del sector hostelero?

R.- Es una pregunta muy complicada. Por lo que a nosotros respecta, buscamos hacer las cosas de manera artesanal, como se hacían antes. Y eso algunos clientes no lo entienden. Por ejemplo, no es lo mismo servir una croqueta congelada porque muchos lugares la pueden tener. La mía es mía.

Mi ensaladilla es la mía, no viene de ninguna cocina central. Eso es lo que vamos buscando, además de que intentamos no hacer siempre lo mismo. Buscamos tapas o elaboraciones ricas, sencillas y que a la gente le están gustando. Además, intento dar calidad de vida al trabajador. Por eso no trabajamos los domingos. Busco no tener que trabajar en jornadas inmensas y mal pagadas, librar dos días seguidos y dar el descanso que a cada uno le corresponde.