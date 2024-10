Los 10 pasos que tienes que seguir para ligar "con éxito" según Lara Ferreiro, la psicóloga de Tinder

En un mundo tan digitalizado, cada vez parece más complicado encontrar el amor. Estamos conectados digitalmente pero no emocionalmente. El amor en la era digital lo llaman. Sin embargo, esta era más que una maldición puede suponer una bendición para ligar, especialmente con aplicaciones para conocer gente como Tinder. Por ello la psicóloga y escritora Lara Ferreiro tiene la guía definitiva para ligar con éxito en pleno siglo XXI.

"Yo soy superfan de las aplicaciones de citas porque creo que han cambiado las formas de ligar, antes solo podías acceder a tu círculo, ibas a un bar y conocías a alguien; pero ahora gracias a Dios podemos conocer a gente maravillosa que si no fuese por las aplicaciones no las conoceríamos", afirma la psicóloga y escritora del best seller Adicta a un gilipollas, Lara Ferreiro a EL ESPAÑOL.

Lara ha colaborado con Tinder, la app de citas líder para elaborar Healthy Dating Studio, la nueva herramienta para aconsejar a sus usuarios a la hora de tener citas de una forma más consciente y responsable. "Lo importante para la salud mental es que este proceso de dating sea sano para ti y sano para el otro", asegura la psicóloga.

Ligando con éxito

Así, como experta en relaciones amorosas, Lara tiene claro cuáles son los diez pasos que tienes que hacer para adentrarte en el mundo del dating y no perderte por el camino. "El primer paso es que hay que saber que no estás enganchado a otra persona", apunta la psicóloga. "Para tener una pareja o lo que sea, tienes que haber resuelto el pasado. Eso de que un clavo saca otro, ni de amor ni de carpintería".

Una vez se supera ese duelo, hay que ser sincero consigo mismo y definir las intenciones. "Hay que saber qué es lo que quieres porque si no lo tienes claro, vas a estar mareando", asegura Ferreiro. "Lo siguiente es ser claro con los demás. Si quieres una relación de pareja dilo, si no lo quieres dilo. Es muy importante ser claro".

Después de ser honestos con nosotros mismos y la otra persona, Lara señala que hay que "ser auténtico". Eso sí, Ferreiro pone un consejo para evitar que se malentienda este paso: "Tienes que ser tú mismo, pero no significa que tengas que contar tus traumas. No estás en terapia. Hay que reservarse información susceptible y tienes que tener cuidado".

Lara Ferreiro y sus consejos para ligar con éxito. Cedida

Lara también aconseja ser generoso y escuchar a la otra persona. "Mucha gente hace monólogos y solo habla de sí mismo, pero tienes que escuchar. Es muy importante". Una vez se aprende a escuchar, es hora de sacar el lado más divertido. La base de ligar está en la sonrisa. "Cuando tú quieres ligar tienes que ponerte en tu modo ligar, reírte, mirar a los ojos, ser simpático… saber un poco cómo flirtear", declara la psicóloga.

Además, otro elemento claro a la hora de ligar según Ferreiro es cuidar la imagen. "Si lo haces en Tinder, las fotos hay que cuidarlas y no poner fotos en el baño. Ligar es una campaña de marketing y hay que saber venderse. Es como un escaparate, la gente se acerca más si es bonito", reitera la psicóloga. Mostrar nuestra mejor versión de la mejor manera.

La psicóloga también ve necesario evitar a toda costa que las citas se conviertan en un interrogatorio y no abusar de preguntas como "¿qué buscas?" o "¿qué quieres?". Lara apunta que siempre se puede conocer a una persona de forma natural y "hacerlo con un poco de arte".

Para sorpresa de muchos, ligar sale natural y por eso no hay que forzarlo. Fluye solo. "Imagina que me gusta ese chico, si no funciona hay que saber retirarse a tiempo. Saber poner límites", asegura Ferreiro. "Por mucho que tú hagas tienes que saber detectar a la otra persona".

"No hay que hacer ghosting, benching, y esas cosas ... si hace falta dilo: 'Oye eres una persona estupenda pero no ha habido química'. Hay que ser responsable afectivamente y no permitir lo que no te interese", aconseja Lara, valorando la responsabilidad afectiva para ligar con éxito.

Por último, Ferreiro pide tener mucha paciencia y no tomarse el rechazo como algo personal. "Hay que tener paciencia, saber que vas a encontrar el amor y sobre todo no perder el tiempo con otras personas con las que sabes que no va a salir. Hay que quererte y no tener miedo al rechazo ni automachacarse", afirma Lara. Al final el amor es como Roma, no se conquistó en un día.