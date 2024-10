Día Mundial contra el Cáncer de Mama: "Es crucial acabar con el lenguaje de lucha"

Una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Actualmente, más de medio millón de mujeres en España enfrenta o ha enfrentado el diagnóstico. La Sociedad Española de Oncología Médica estima que este año se diagnosticarán 36.000 nuevos casos. Detrás de estas cifras hay millones de historias, cada una marcada por circunstancias personales y profesionales únicas.





En el capítulo de hoy, con la ayuda de Carmen Yélamos, responsable de atención psicológica en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), abordamos cómo afrontar el diagnóstico de cáncer de mama y los errores más comunes que solemos cometer al apoyar a una amiga, hermana o mujer cercana en esta situación. Yélamos subraya la importancia de la comunicación adecuada. “Es fundamental usar un lenguaje positivo y esperanzador, pero sin caer en el optimismo tóxico”. Recomienda evitar frases como “todo va a salir bien” y propone enfoques más empáticos, como “dime cómo te puedo ayudar”, destaca.



El cáncer de mama no debe entenderse como una batalla en la que la mujer es una luchadora enfrentada a un enemigo. “El cáncer no es tu adversario, ni tú eres una campeona”, afirma la psicóloga. “Es crucial eliminar el lenguaje de lucha”, explica. Nuestra invitada también nos da pautas sobre cómo afrontar los efectos físicos de la enfermedad cuando la padece alguien de nuestro entorno más próximo. "No hace falta raparse el pelo, lo que necesitan es saber que estás ahí". Acompañar al médico a la persona en cuestión o ir a por una peluca junto a ella, son cosas que se pueden hacer para intentar ayudar, siempre que la paciente se muestre receptiva, ya que recalca, "es fundamental respetar los tiempos de cada mujer", explica.

Desde la AECC trabajan para acabar con los estigmas sobre el término cáncer, tanto con las pacientes como con su entorno familiar y social. Es necesario eliminar el tabú. “El objetivo es que el cáncer se vea como una etapa de la vida, no como un final.”, concluye.

Carmen Yélamos explica que además del factor psicológico, es clave acabar con los efectos de la enfermedad en la economía de las pacientes. “Un tercio de las mujeres ha problemas economicos debido al cáncer de mama”. Con ella abordamos la ‘toxicidad financiera' del cáncer de mama, aplicable al mercado laboral, donde las mujeres se sienten inseguras en algunas ocasiones.



Además, Marcos Domínguez, periodista especializado en salud de EL ESPAÑOL, traza, a través de los datos, una radiografía del cáncer de mama en España.