¿Guardián de la libertad o colaborador de Rusia? Las claves del arresto del CEO de Telegram

La detención de Pável Dúrov, fundador de Telegram, cuando se bajaba de su jet privado en Francia, ha dado la vuelta al mundo y ha puesto el foco en el anonimato y la permisividad de las grandes plataformas tecnológicas. ¿Son responsables de los abusos que se cometen ellas? Dúrov ha sido detenido por la justicia francesa. Le acusan de no actuar para evitar y presuntos delitos que van desde el tráfico de drogas, la piratería o el fraude contra menores a la apología de terrorismo.



En el capítulo de hoy trazamos un perfil de Pável Dúrov, popularmente conocido como ‘Zuckerberg ruso’. Además, con la ayuda de Borja Adsuara Varela, abogado experto en derecho digital, abordamos las causas de su detención. ¿Está incumpliendo la normativa europea? ¿Es Pável Dúrov un defensor de la libertad de expresión o está obstruyendo la justicia?



En conversación con este pódcast, Adsuara Varela sostiene que se trata de “un asunto resuelto desde hace 25 años” y reflejado en “la directiva del comercio electrónico del año 2000”. Claramente, determina que las tecnológicas “no son responsables de los presuntos delitos que se puedan cometer, pero sí de la colaboración para la investigación”. En su opinión, Dúrov “no está protegiendo la libertad de expresión” ya que “ese argumento es válido sólo para regímenes totalitarios, pero no para países democráticos, como es el caso”.

El abogado va más allá en su razonamiento sobre el arresto de uno de los hombres más ricos del mundo. “Me escama que el Kremlin haya defendido a Dúrov cuando precisamente la plataforma nació para protegerse de Putin”. La detención en una escala técnica en Francia “hace sospechar que hay algo más que una mera denuncia penal, podría haber intereses de Estado para que no sigan colaborando con los grupos prorrusos en los países africanos que fueron colonias francesas”, concluye.



Telegram lleva tiempo en el punto de mira de los que critican que se ha convertido en un refugio para la ciberdelincuencia, pero también en un vehículo de transmisión de información y desinformación que atañe a la guerra de Rusia. ¿Por qué el Kremlin ha pasado de prohibir Telegram a ensalzar a su fundador como un defensor de la libertad de expresión? Son algunas de las preguntas que planteamos en el capítulo de hoy. Además, Marta Sanz, redactora de Omicrono, ahondar en las diferencias de este servicio de mensajería con respecto a otros.