"2 operaciones y 6 noches de hotel por 6.500 €": Perla murió por el peligroso turismo estético turco

Perla Virginia Báez Garay ha sido la última víctima del llamado 'turismo sanitario' o 'turismo estético'. La mujer, residente en Collado-Villalba (Madrid), pero natural del municipio paraguayo de Ciudad del Este, llegó a Estambul el pasado 2 de agosto para realizarse varias cirugías plásticas en el hospital privado Memorial Şişli.

A primera vista, todo había ido según lo previsto pero, al poco de salir del quirófano, la mujer, de 42 años y madre de dos niños de 8 y 12, empezó con una grave dificultad respiratoria. Fue llevada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos, donde se le practicaron varias intervenciones de urgencia, pero ninguna tuvo éxito. Perla acabó falleciendo a las pocas horas a causa de un paro cardiaco, el sábado 3 de agosto.

Como Perla, son muchas las personas que viajan hasta Turquía en busca de retoques o cirugías plásticas low cost. Se calcula que hasta el 40% de los españoles que viajan al país otomano lo hacen para realizarse alguna intervención de este tipo, seducidos por unos precios que, en comparación a los de España, se reducen a más de la mitad.

Para conocer todos los servicios que ofrece el 'turismo estético', EL ESPAÑOL ha contactado con una asesora en España de una de las clínicas que se anuncian para estos fines. Por el precio de 6.500 euros ofrecen, por ejemplo, una cirugía de aumento y levantamiento de pecho y liposucción Láser y Vaser.

En ese mismo paquete se incluyen todos los traslados dentro de la ciudad, el alojamiento en hotel por 6 noches (1 noche antes y 5 noches después del alta), los análisis de sangre preoperatorios, el examen de anestesia, el sujetador postoperatorio para usar después de la cirugía, un examen de seguimiento antes de regresar a España, prendas postoperatorias para usar y un examen de seguimiento en modalidad online después de la tercera semana.

No incluye vuelo ni de ida ni de vuelta pero, si te parece caro, puedes incluso regatear el precio. No han dudado en ofrecer una rebaja del presupuesto en respuesta a nuestra declinación de la oferta, incluyendo por 7.000 euros los vuelos en la operación.

Aseguran tener cirujanos a su servicio con más de 15 años de experiencia en el campo. Sin embargo, la evaluación y preparación previa a la operación se realiza en su totalidad por vía telemática, a través de fotos y vídeos que les facilitan los pacientes de su cuerpo en diferentes perspectivas.

Pero estos packs todo incluido en servicios estéticos a un precio muy reducido se han convertido en una trampa que puede llegar a ser mortal. En 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que emitir un comunicado alertando de los peligros de este tipo de 'turismo' a raíz de la muerte de cuatro españoles en Estambul.

Perla ha sido la última, pero no la única víctima. En España se encuentran casos como el de Khaoula, Maribel o Kelly. Las dos primeras tuvieron graves secuelas a raíz de una operación estética en Turquía, y la última acabó muriendo.

Kelly murió 24 horas después de la operación

Kelly tenía 32 años, trabajaba en el sector de la hostelería en Tenerife y era madre de dos hijos. Tenía mucho complejo con su barriga así que, después de una operación exitosa de pecho que se realizó años atrás, decidió volver a Turquía para realizarse una abdominoplastia en enero de este mismo año.

Tan sólo 24 horas después de la intervención, acabó falleciendo. Tras la operación, comenzó a notar mucho dolor e informó de ello a su familia por teléfono. "Necesito medicamentos todo el rato. Se me va la vida" fue uno de los últimos mensajes que mandó Kelly a su familia.

Luz, madre de la víctima, confesó en una entrevista al programa 'TardeAR' que por parte de la clínica no paraban de recibir "mensajes contradictorios": "Dijeron 'las cosas son así, nosotros hicimos todo lo posible'. Primero, que no caminó lo suficiente, luego, que si se había desmayado… Tengo muchas versiones y no sé cuál es la verdad de todo esto".

"Me sacaron del avión en ambulancia"

Enero de 2023. Khaoula, una joven madrileña que por entonces tenía 24 años, acababa de dar a luz. Sólo habían pasado tres meses desde el parto, pero no se veía bien, así que decidió irse a Estambul para someterse a una liposucción, una abdominoplastia y una cirugía BBL en los glúteos.

En España, para realizar estas operaciones, tienen que haber trascurrido, al menos, siete meses desde el nacimiento del bebé. Sin embargo, en Turquía no pusieron problema.

Khaoula viajó muy ilusionada, pero todo se torció durante el viaje de vuelta. Una vez en el aeropuerto, se dio cuenta de que debajo de la faja que llevaba salía un líquido que olía muy mal y vio que tenía un agujero de color verde en el estómago. "Tuvieron que buscarme en ambulancia desde Barajas", contó en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Inmediatamente llamó a la clínica, que le dijo que era algo completamente normal, pero, una vez en España, le dijeron que tenía una infección en la sangre. "Me dijeron que si no hubiera llegado en ese momento al hospital no lo cuento", aseguró al mencionado programa.

Desde su clínica en Turquía no quisieron hacerse cargo de lo sucedido. Le dijeron que era lo normal, e incluso instaron a la víctima a que no contara nada. Debido al eco que se hicieron los medios del caso, le ofrecieron una nueva operación, a lo que Khaoula se negó.

Maribel se operó el pecho y acabó sin dientes

Maribel ha sido otra de las víctimas del 'turismo estético'. En junio de 2024 viajó hasta Turquía para operarse el pecho, la barriga y el trasero, pero el resultado acabó siendo totalmente distinto al que esperaba.

Tal y como contó en al programa 'La vida sin filtros', todo fue una decisión de última hora. "Hablé con un agente y me cobraron 5.000 euros. Fui al del pecho, la barriga no me la pudieron hacer porque estaba inflamada", comenzó explicando Maribel.

"La operación del pecho fue muy bien, pero en un crucero me dijeron que el dentista era muy barato, así que decidí hacerme cuatro implantes por dos mil euros. Pensé que estaba regalado. Subí sola al dentista, me pincharon anestesia seis veces y yo no me di cuenta de que me sacaron todos los dientes, no me dejaron ni uno, todos", contó al programa.

Al salir del dentista y verse sin dientes volvió a España para hacer más tarde otro viaje a Estambul para que siguiesen con la operación de la boca que ella no había pedido: "Me dijeron que estuviese tranquila que en tres meses me los ponían".

"Me han dejado sin hueso, yo no puedo comer. He estado dos años sin dientes y ahora me han hecho un implante de hueso. A los tres meses volví, me pusieron un aparato con pegamento, se pasaban la pelota uno a otro y dije 'me voy'", explicó llorando en el plató del programa.