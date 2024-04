El niño de Águila Roja que lleva dos años sin trabajar como actor habla tras su vídeo: "Vivo de las redes"

"Vengo ahora mismo de un programa de televisión y todo está siendo un poco una locurita", dice Guillermo Campra, actor barcelonés de 27 años, después de que un vídeo que subió a TikTok el pasado sábado alcanzase los 2,3 millones de reproducciones. En las imágenes, Campra recuerda a sus seguidores que con 12 años interpretó a Alonso de Montalvo, el niño de la popular serie Águila Roja y pide que le llamen para cástings.

"Hola, ¿qué tal? ¿Recordáis el chico este de aquí? Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, ¿de acuerdo? Que ya no tengo 12 años. Venga, un beso", decía en concreto en el vídeo, seguido del siguiente comentario: "Soy el niño de Águila Roja y esto lo he hecho de manera completamente irónica en tono de humor, pero si queréis llamarme para algún proyecto por mí encantado, llevo dos años sin currar como actor".

Después de que las imágenes se hicieran virales, multitud de titulares señalaron que Campra estaba pasando una difícil situación al no tener trabajo y que el vídeo era, cuanto menos, un llamado desesperado a su audiencia para que le ayudase a volver al carril. Pero nada más lejos de la realidad: "No es un reclamo de trabajo, porque no he tenido falta de trabajo y tengo suerte. Vivo de las redes sociales que me dan una fuente de ingresos que no me han dejado tirado", dice en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Así, según explica, Campra quiso lanzar el vídeo para demostrarse a sí mismo que es alguien más que su número de seguidores en redes sociales. "Quería recordar quién soy, que llevo trabajando desde los 9 años y mucha gente no sabe que tengo una trayectoria desde entonces. Quería sacar a relucir años de trabajo porque creo que me lo he currado", asegura.

Campra lleva trabajando como actor casi de forma ininterrumpida desde 2007, cuando fue protagonista de su primera película, Carlitos. Luego interpretó a otro personaje en El internado, y tras saltar a la fama por Águila Roja, participó en otras producciones como Aída, Bajo la red, Boca Norte o Crossfire, de la BBC. En 2022 fue también parte del cásting de Élite, donde interpretó a Hugo Múler durante 10 episodios.

En los últimos dos años, sin embargo, y ante la falta de oportunidades, se ha centrado más en su faceta en las redes sociales y en el teatro. También participó en un capítulo de la serie Express de Starzplay, pero confiesa que le gustaría volver a participar en una gran producción.

El actor reconoce que nunca se ha aprovechado de haber sido aquel personaje de Águila Roja, al cual interpretó de 2009 a 2016, pero dice que exponerse en las redes sociales recordando quién es es una idea que le rondaba la cabeza. "Antes de hacer este vídeo lo he planificado todo muy bien y lo he consultado con algunas personas, no ha sido algo espontáneo", afirma.

"Sabía que en el momento de lanzarlo tendría una gran repercusión porque hay muchos fans de aquella serie, como así ha sido: mucha gente me dice en los comentarios que me veían cuando eran pequeños pero ahora no, y eso es precisamente lo que quería sacar a relucir con este vídeo: que sigo siendo actor y que no me he quedado en ese niño", prosigue.

Preguntado por algunas críticas, sobre todo, de otros compañeros de profesión que tampoco pueden trabajar como actores, Campra recuerda que él no ha dicho ninguna mentira, porque "niño de Águila Roja sólo hubo uno". Y añade que tampoco tiene la esperanza de que haber alcanzado 2,3 millones de reproducciones en TikTok se vaya a traducir en una llamada: "Sólo quería sacar a relucir años de trabajo y, si viene, pues bienvenido sea, pero estas cosas no suelen pasar así".

El actor, además, reconoce que haber sido Alonso en Águila Roja es algo que siempre le ha acompañado, y que igual que le ha posicionado, le "resta". "Ese papel también es algo que me encasilla y cuando uno ha sido actor desde niño cuesta mucho salir de esa imagen. No he parado de trabajar en toda mi carrera", señala.

A lo largo de ésta, Campra ha sido reconocido con el premio de Mejor Actor revelación en el Festival de Televisión y Cine Histórico del Reino de León por su papel en la mencionada Águila Roja y con una nominación a la Mejor actuación en un largometraje internacional por la película homónima de la misma serie en los premios Young Artist. Se formó en interpretación en los estudios de actores John Strasberg y Susan Baston.