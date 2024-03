En qué quieren trabajar los seis únicos alumnos en graduarse en la carrera del futuro: Javi, David, Jorge...

A falta de casi tres meses para el final del año académico 2023/2024, los seis alumnos que estudian la carrera del futuro ya proyectan cómo será su porvenir laboral. Si bien es cierto que la vida es cambiante y que aún no dan nada por hecho, lo cierto es que Javier Coque, David García, Alexis Gómez, Álvaro Martínez, Claudia Reyero y Jorge Tesch tienen en sus mentes un esbozo del tipo de trabajo que les gustaría tener una vez acaben el Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software.

Esta carrera, de hecho, es pionera en España y sólo se imparte en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad) desde el curso 2019/2020, garantizando un 100% de empleabilidad. Los perfiles de estos jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2001 son tan atractivos en el mercado laboral, que, en buena medida, ellos mismos podrán elegir dónde quieren trabajar.

Y es que el Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software es una carrera diseñada “para dar respuesta a una necesidad de talento y formación que combine un conocimiento profundo de las Matemáticas, con la capacidad de plasmar ese conocimiento en algoritmos”, explica a EL ESPAÑOL Mar Angulo, la coordinadora de esta formación universitaria.

Mar Angulo, coordinadora del Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software. Cedida

En otras palabras, este grado está hecho para que las empresas cubran las nuevas necesidades planteadas por una era digital irrefrenable. Ahora, las entidades de los diversos sectores necesitan expertos en las ciencias de los datos, en Software, en Inteligencia Artificial, en Matemáticas, en Redes, en Ciberseguridad o en Programación Gráfica… Y, pese a esta creciente demanda profesional, lo cierto es que hay pocos expertos en España en estos ámbitos y, menos aún, de perfiles que puedan cubrir varios.

Y es ahí donde encajan los seis primeros alumnos en graduarse en la carrera del futuro, ya que todos ellos pueden conducir su carrera laboral hacia el Software, la Ciberseguridad, las IA… hacia donde quieran, como una suerte de todo en uno. Por ello, cuatro de ellos ya están trabajando. Sus perfiles vuelan. Aun así, y aunque Javier Coque, David García, Alexis Gómez, Álvaro Martínez, Claudia Reyero y Jorge Tesch no superan los 25 años, todos saben hacia dónde quieren especializarse y trabajar.

Javier Coque

Javier Coque (Madrid, 2001) cuando era niño era un “trasto”, como explica él mismo a este diario. “Odiaba el colegio y no había semana en la que no me echasen de alguna clase”, explica. Dice que siempre aprobaba, pero que pasó una juventud rodeado del deporte y la cocina. Fue cuando, a la hora de elegir grado, se decantó por Ingeniería del Software. “Pero en tercero tomé la decisión de cambiarme al doble grado”, comenta, consciente de que eso fortalecería su futuro profesional.

A día de hoy considera que enfocará su carrera a algo “relacionado con los datos”. Y es que el perfil de analista de datos, por ejemplo, cada vez tiene mayor demanda en cualquier empresa. De momento, Coque no está trabajando para centrarse en los estudios, pero sí que llegó a hacer prácticas en HPE Aruba.

David García

David García (Madrid, 2001) dice que aún necesita algo de tiempo para “centrar más el tiro” y elegir hacia dónde quiere dirigir su doble grado de Matemática Computacional a Ingeniería del Software. “Ahora mismo lo que más llama mi atención sería un ámbito relacionado con analítica, ya sea data science (analítica avanzada), data analytics o incluso trabajar como quantitative analyst. Además, un sector que últimamente me está llamando la atención, es el ámbito financiero”, se sincera.

Y aunque no tiene el tiro aún centrado al 100%, lo que tiene claro, desde pequeño, es que se quiere dedicar sí o sí a algo de números por su “mente analítica”. De momento, seguirá estudiando y hará un Máster en Ingeniería del Software a la vez de que sigue con sus prácticas en EY.

Un grupo de alumnos, aprendiendo en la U-tad. Cedida

Alexis Gómez

Cuando alguien le preguntaba a Alexis Sánchez (Leganés, Madrid, 2001) qué quería ser de mayor, él respondía: “Jugador de videojuegos profesional”. No obstante, pronto descubrió que su pasión era la Informática y las Matemáticas y, cómo no, acabaría estudiando eso a nivel universitario. “Inicialmente quería dedicarme al mundo de la computación cuántica y para eso necesitaba saber Matemáticas, Ingeniería de Software y Física. No obstante, descubrí que lo que verdaderamente me apasionaba era el mundo de la Inteligencia Artificial”, explica.

Ahora el joven lo tiene claro y se quiere doctorar en Inteligencia Artificial. Es el campo del futuro que ya es presente y que está revolucionando todo. De momento, Alexis Gómez es becario en el Centro de Excelencia de IA y datos de Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Álvaro Martínez

De izquierda a derecha, Claudia Reyero, David García, Javier Coque, Alexis Gómez, Álvaro Martínez y Jorge Tesch. Cedida

Álvaro Martínez (Madrid, 2000) siempre ha sido una persona “curiosa”. Amante de saber el porqué de todo, se dio cuenta desde pequeño que lo que hay detrás de todo son las Matemáticas. Por ello eran su asignatura favorita en el colegio y por ello decidió estudiarlas a nivel universitario para que su profesión futura estuviera íntimamente relacionadas con ellas. Lo de escoger Ingeniería del Software vendría después, tras conocer la programación en Bachillerato e informarse sobre ella.

Hoy en día, después de acabar el doble grado en junio, Álvaro Martínez aspira a hacer un Máster en Urbanismo Inteligente. ¿Para qué? Para dedicarse “al desarrollo de mejoras de la movilidad urbana, la sostenibilidad de los núcleos urbanos y la calidad de vida de las personas en las ciudades del futuro”, explica el joven.

Claudia Reyero

De los seis primeros alumnos de España en graduarse en Matemática Computacional e Ingeniería del Software, Claudia Reyero (Madrid, 2001) es la única mujer. De hecho, en su conversación con EL ESPAÑOL la joven matemática e ingeniera expresaba la necesidad de que haya más mujeres en ámbitos como las Matemáticas. Es más, la joven animaba a todo el mundo a estudiar el Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software. “Es una carrera apta para todo el mundo, para gente curiosa y constante”, dice.

Una vez que se gradúe en junio, Claudia Reyero también tiene su proyecto en mente. En su caso, la joven tiene claro que quiere dirigir su carrera laboral hacia la Inteligencia Artificial. ¿Por qué? “Porque la IA está en desarrollo constante ahora mismo y me llama mucho la atención estar siempre desarrollando nuevas cosas. Lo otro que me llama es que es una herramienta muy potente que puede tener un impacto positivo y fuerte en todo lo que nos rodea. Puede cambiar el mundo”, opina Reyero.

Claudia Reyero, la única mujer en graduarse en el Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software. Cedida

Jorge Tesch

“A raíz de querer convertirme en desarrollador de videojuegos, me empecé a interesar por la programación y la Inteligencia Artificial. Decidí orientar mis estudios hacia el desarrollo de Software. También decidí estudiar el Doble Grado con Matemáticas para ampliar, incluso más, mis fronteras. Y, aunque no sea mi campo de estudio preferido, estaba convencido de que me iba a garantizar muchas más posibilidades en el futuro”, explica Jorge Tesch (Madrid, 2001), otro de los estudiantes que se graduarán en junio.

En su caso, el joven tiene claro que de momento quiere ampliar sus estudios y que quiere desarrollar su faceta como emprendedor. “Últimamente estoy muy interesado en el emprendimiento tecnológico y me encantaría poder crear y desarrollar mi propio proyecto de software. Sin embargo, también disfruto mucho del trabajo relacionado con I+D+I y el desarrollo de prototipos, donde se premia más la creatividad y la experimentación”, culmina.