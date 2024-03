Dennis creó el chat 'Quedadas de coches' antes del siniestro vial donde murió su amigo de 15 años

Dennis creó un grupo de WhatsApp -llamado 'Quedadas de coches'- solo 58 minutos antes de quitarle a su abuelo el Mercedes C-250 en el que sufrió un terrible accidente donde murió uno de los miembros de ese chat: Alejandro, con solo 15 años. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a esta prueba que acaba de ser aportada a la Policía Local de Murcia, por parte de Valentín Fernández: abogado del padre del menor fallecido en este siniestro vial.

La Policía Local todavía no ha terminado el atestado que debe entregarle a la Fiscalía de Menores, sobre el terrible accidente que protagonizaron tres adolescentes de 13, 14 y 15 años, la madrugada del 13 de marzo, en el Camino de Carcanox de Alquerías. Pero la aparición de estas capturas del grupo de WhatsApp -'Quedadas de coches'- reabre una de las cuestiones clave de este caso: ¿Qué menor tuvo la terrible idea de coger un coche para conducirlo sin permiso de circulación?

De momento, lo que se sabe es que el supuesto plan consistía en que Dennis, de 14 años; Alejandro, de 15 años, y Aitor, de 13 años, se fueron a la cama bien temprano, para simular que estaban durmiendo, mientras esperaban a que sus familiares bajasen la guardia. Todo ello, para escapar de sus casas a hurtadillas y en plena noche, con la supuesta idea de conducir un coche por la pedanía murciana de Alquerías.

Valentín Fernández, abogado de Paco, padre del menor fallecido en el siniestro vial de Alquerías. Cedida

"Este grupo de WhatsApp lo creó una hora antes del accidente: Dennis, el conductor del Mercedes", tal y como sostiene el letrado Valentín Fernández. De hecho, este menor de 14 años, tras crear supuestamente el chat, envió un audio de voz a sus integrantes: Alejandro y Aitor. 'Chavales, esto es un grupo para quedar con los coches'. El abogado ha aportado las capturas a la Policía Local para armar su acusación contra el conductor, Dennis, después de que haya prestado declaración en sede policial, por un delito contra la seguridad vial, conducción temeraria, homicidio imprudente y robo de vehículo a motor.

"Ese chat demuestra que los tres menores tenían la intención de conducir un coche aquella noche y no es descartable que fuese ideado para cogerle el vehículo al primer padre que se quedase durmiendo", según argumenta el abogado de la acusación particular que ejercerá Paco: el padre de la víctima mortal del siniestro. "Nuestro objetivo es demostrar que el difunto Alejandro no fue el cerebro que animó a los demás a conducir".

Tal versión es diametralmente opuesta a la que mantiene Pablo Martínez, abogado defensor de Dennis, y que ha aportado capturas de WhatsApp para demostrar que el difunto Alejandro fue el supuesto cerebro de aquella quedada furtiva, para conducir el coche de su padre. En uno de esos chats, antes del accidente mortal, Álex le envía a Dennis un mensaje acompañado de una captura de la carretera por la que iban a circular: 'Esa es la ruta que vamos a coger'.

Además, el letrado Pablo Martínez ha aportado una videollamada de Alejandro a Dennis que se produjo aquella noche, para demostrar que Álex informó a su cliente de que su padre, Paco, no se había dormido y no le podía quitar el coche. De modo que en ese momento, su amigo, Dennis, le planteó quitarle el Mercedes C-250 automático a su abuelo, Andrés, porque ya estaba durmiendo con su esposa, Paquita, y sabía que las llaves se las dejaba todas las noches dentro de los pantalones.

Analizarán los móviles

Todo apunta a que el análisis del contenido de los terminales móviles de los tres implicados en este siniestro vial que ha conmocionado a toda Murcia, se antoja como un elemento fundamental para averiguar quién ideó el plan de echarse a la carretera con un coche y sin carné de conducir.

Prueba de ello es lo que avanza el abogado Valentín Fernández: "Voy a solicitar a la Fiscalía que se aporten los dispositivos de los tres menores, para analizar el contenido de las conversaciones que mantuvieron en los días previos a la madrugada del 13 de marzo cuando se produjo el accidente". El letrado sostiene que "la opción de que aquella noche, Alejandro le quisiera quitar el coche a su padre, Paco, era inviable porque el vehículo estaba guardado en un garaje y hay que saber maniobrar muy bien para sacarlo".

La Policía Local de Murcia investiga un siniestro vial con tres menores a bordo de un Mercedes

De momento, lo único que está claro es que la madrugada del miércoles 13 de marzo, Dennis condujo el Mercedes automático de su abuelo por el puente que pasa por encima de las vías del tren en Alquerías, y al bajar por la cuesta del puente, limitada a 30 kilómetros por hora, en vez de tomar la curva, hizo una recta que le llevó a atravesar un muro de hormigón y a dar varias vueltas de campana por un bancal. El conductor, de 14 años, se salvó, así como Aitor, de 13 años, pero Álex murió con solo 15 años.

- ¿Cuáles serán los argumentos de su acusación particular?

- Valentín Fernández: El padre del difunto Alejandro quiere llegar al fondo del asunto, para esclarecer todos los hechos para tener la tranquilidad de saber cómo y por qué sucedió todo. Vamos a solicitar el internamiento de Dennis, en régimen cerrado, en un centro de menores, hasta que cumpla los 18 años, porque se ha perdido una vida y tiene que asumir las consecuencias legales de sus actos. Alejandro era un chico alegre y muy buena persona.