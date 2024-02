Tragedia en Saltasucos, la ruta 4x4 en la que ha muerto una adolescente de Cangas del Narcea

Una menor de 15 años cuya identidad no ha trascendido ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas de gravedad tras un accidente en una pista forestal en Cangas del Narcea, Asturias. Los hechos han ocurrido durante una popular ruta 4x4 gestionada por un club local, Saltasucos, en la que colabora el ayuntamiento del concejo.

La empresa organizadora ha confirmado a EL ESPAÑOL la muerte de la menor y que a bordo del vehículo iban otros tres ocupantes. Entre ellos, explica el portavoz del club, se encontraba el conductor, Javier V., padre de la víctima, un vecino de Cangas.

"Estamos en shock. Era una ruta de paseo lúdica, no competitiva", continúa la fuente. "La gente viene en sus 4x4 y no hace falta ni tener una preparación especial porque hay caminos señalizados. El vehículo se ha salido de la ruta por una zona más compleja y volcó. Yo no estaba presente y no he podido verlo, pero sabemos que ha dado varias vueltas de campaña y que algunas personas han salido despedidas. A una se la ha llevado un helicóptero hacia el hospital; a las otras dos, la ambulancia".

Cartel de la XV Ruta Saltasucos 4x4

El día, explican desde Saltasucos, no gozaba de una buena meteorología. Hacía frío y llovía. "Pero eso no es un problema en ningún caso, porque la ruta es segura", inciden los organizadores, que explican que hasta el lugar de los hechos ha acudido la patrulla del Seprona de Cangas del Narcea y el equipo de Policía Judicial y Atestados de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:15 de la tarde del sábado durante la segunda jornada de la XV Ruta Saltasucos 4x4, cuando el Range Rover en el que viajaban los cuatro integrantes del vehículo, entre ellos la menor, se salió de la vía forestal mientras se dirigía hacia Castro de Limés y cayó por una pendiente unos 300 metros dando varias vueltas de campana.

Tal y como señalan medios locales y confirman fuentes locales, la menor viajaba a bordo del vehículo junto a su padre, que conducía, y sus dos primos. Todos son originarios de Cangas del Narcea pero la menor residía en Madrid. "Estamos consternados. Esto es una tragedia terrible", remata el portavoz del club automovilístico.

