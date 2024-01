Un desokupador de casas apuñala por celos a DaniMflow, el rey del 'flamencotón' en El Palmar

El cantante urbano DanielMflow tiene claro que le dedicará un tema al brutal ataque que sufrió este fin de semana, a manos del dueño de una empresa de desokupa que supuestamente le apuñaló por celos, al verle a la salida de un local de copas junto a su exnovia. Pero de momento, DanielMflow no ha empezado a componer la letra porque su prioridad es recuperarse de sus lesiones: "Pensé que iba a morir". De hecho, el artista concede una entrevista a EL ESPAÑOL tras haber recibido el alta hospitalaria: "La primera puñalada me la lanzó al corazón, pero la evité con la mano".

Daniel Mármol Martínez es un hombre que impone porque tiene el físico de un guardaespaldas y está tatuado por todo su cuerpo con dibujos llamativos, algunos de los cuales llevan la firma de Joaquín Ganga: el tatuador de estrellas como Lebron James y que al igual que DaniMflow inició su carrera en el humilde Barrio de los Rosales de El Palmar. "Los brazos me los tatuó Ganga cuando estaba empezando: somos muy amigos", tal y como recalca. Esta apariencia de tipo duro forma parte de su imagen de cantante urbano, ya que basta con charlar unos minutos con DaniMflow para darse cuenta de que las apariencias engañan: "Espero que se haga Justicia".

La agresión con arma blanca que sufrió este artista se produjo la madrugada del sábado, mientras celebraba su 37 cumpleaños. "Había salido a cenar por Murcia, a tomar algo con un amigo y a las dos de la mañana entramos al Plaza 3", según relata uno de los reyes del flamencotón en la capital del Segura. "Llevaba poco tiempo en esa discoteca cuando vi a Laura: una chica que conocía de vista, nos pusimos a hablar, y ella me preguntó si salía a acompañarla a la calle porque quería dejar su chaqueta en el coche. Yo le contesté que estaba con un amigo y no quería dejarle solo, pero ella me insistió cuatro veces para que la acompañase".

De modo que DaniMflow salió del pub con Laura, pasadas las dos y media de la madrugada del sábado, sin saber que en la Plaza Condestable se había presentado su expareja: Paco R. M., CEO fundador de Desokuparápido, un chico de 27 años que se machaca en el gimnasio -para no fallar en los 2.046 desalojos que ha llevado a cabo su empresa- y que tiene antecedentes por malos tratos físicos en el ámbito familiar.

- ¿Qué ocurrió cuando el fundador de Desokuparápido se abalanzó sobre usted al verle con su exnovia a la salida del pub?

- Daniel Mármol Martínez: Cuando salí a la calle me encontré con el agresor. Me entró empuñando la navaja. Ni me preguntó: '¿Oye qué haces con ella?' Nada, me atacó sin hablar. Yo no sabía de dónde había salido ese tío. Cuando salimos ya estaba en la calle. Era una persona corpulenta y reaccioné poniendo las manos para protegerme.

Yo estaba en shock y solo recuerdo que los porteros me gritaban que tuviera 'cuidado' porque iba armado con un cuchillo. Me lanzó varias puñaladas: entre siete u ocho. Una de ellas me dio en el abdomen. Y otra me dio en la espalda, cuando me giré para meterme en la entrada del local para refugiarme. Esa segunda puñalada me perforó un poco uno de los pulmones.

En ese mismo momento, empecé a notar que estaba perdiendo el conocimiento porque perdía mucha sangre. Entonces, vino un chico que estudia Enfermería y me hizo un torniquete. Gracias a ese chico que se llama Alejandro: estoy aquí y puedo contar lo que me pasó. Le debo un mundo a Alejandro porque empezó a hablarme para que me tranquilizara.

- ¿Qué hicieron con el agresor después de que supuestamente le apuñalase en dos ocasiones?

- Llegaron unos agentes de la Policía Local de Murcia y le detuvieron. Ellos llamaron a una ambulancia para que viniera a por mí porque estaba perdiendo bastante sangre. Recuerdo que yo le decía a los policías: 'Me encuentro muy mal'. Cuando iba en la ambulancia escuché que los sanitarios iban diciendo que teníamos que ir al hospital más cercano porque no llegaba. De verdad que pensé que no salía de la ambulancia.

DaniMflow, durante su ingreso en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. Cedida

Prueba de ello es que fue intervenido de urgencia nada más ingresar en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. "La cirujana me dijo que estaba vivo de milagro porque de haberme dado en otro sitio, lo más seguro es que no estaría aquí para contarlo", tal y como insiste Daniel Mármol Martínez, consciente de que su 37 cumpleaños pudo ser el último que celebrase de su existencia. "Me pusieron puntos en la zona abdominal y me dejaron en observación porque tenía perforado el pulmón. Todavía me cuesta respirar, por eso tengo que permanecer tumbado". En el Barrio de los Rosales donde se ubica el colegio en el que estudió el tenista Carlos Alcaraz, los vecinos están consternados por el apuñalamiento de DaniMflow, al que conocen como el rey del flamencotón: un estilo musical que mezcla reguetón y flamenco.

De hecho, uno de sus "más de cuarenta tatuajes" es la palabra flamencotón. "En Los Rosales me inspiro para componer: empecé haciendo canciones en mi barrio sobre mis experiencias en la vida", subraya "orgulloso" de sus orígenes en esta barriada de El Palmar donde se ha "criado", sigue viviendo y piensa "morir", a pesar de que su carrera musical avanza con paso firme desde que en 2016 irrumpió en el mundo del reguetón.

"La música es mi vida. He compuesto temas y he hecho colaboraciones nacionales e internacionales con Omar Montes, Daviles de Novelda, Lorena Santos, el dominicano Omega 'El Fuerte', Original Elias…", enumera DaniMflow que solo en Instagram cuenta con más de 100.000 seguidores.

El cantante urbano DanielMflow en el videoclip 'Paseo de la Fama'.

- ¿Usted mantenía una relación sentimental con la exnovia del dueño de Desokuparápido?

- Daniel Mármol Martínez: No, solo la conocía de vista, de vernos de fiesta en varias ocasiones. Pero no tenía ninguna relación con ella. A Laura la conocí en un local de San Ginés en el que ella trabajaba. Solo la conocía de verla de fiesta, de hablar con ella y poco más: como si ves a cualquier otra persona conocida y te paras a saludarla.

La única 'provocación' que DaniMflow cometió a ojos de Paco el desokupa fue ser una persona educada: se puso a hablar con Laura, al coincidir ambos en el Plaza 3, cuando esta bella veinteañera estaba de fiesta con un grupo de amigos. Del relato que ofrece este cantante urbano a EL ESPAÑOL y que ya ha sido citado para testificar en sede judicial, se desprende que el CEO de Desokuparápido le apuñaló supuestamente por celos. "Yo no sabía que ese chico estaba en la calle y tampoco creo que ella lo supiese", según sostiene el artista. "A lo mejor la estaba siguiendo. Yo no había ligado con ella, solo me dijo que la acompañase a su coche".

- ¿Cómo reaccionó la chica cuando usted fue apuñalado?

- Daniel Mármol Martínez: No podía ver lo que ella estaba haciendo. Solo recuerdo que él salió corriendo cuando me agredió porque justo en ese momento: pasó una patrulla de la Policía Local que salió detrás suya y le tuvo que encañonar. Los porteros gritaban: '¡Cogerlo que ha apuñalado a uno!' Yo solo estaba deseando que me recogiese una ambulancia porque notaba cómo la sangre me chorreaba por los pantalones. Estaba en shock.

El empresario a prisión

De momento, el CEO fundador de Desokuparápido, Paco R. M., ha ingresado en prisión por el apuñalamiento de DaniMflow. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha decretado esa medida contra este joven, de 27 años, como investigado por los delitos de tentativa de homicidio/lesiones graves; tenencia de armas y violencia de género. De esta forma, se ha puesto fin a la trayectoria empresarial de este vecino de Alcantarilla que cobraba 1.800 euros por desokupaciones en 24 horas y que en su página web resaltaba que tenía un 98% de efectividad.

- ¿Qué le diría al chico que supuestamente le ha apuñalado por el simple hecho de verle con su exnovia?

- Daniel Mármol Martínez: No le conozco de nada. Ahora me he enterado de que tenemos amigos en común, pero no recuerdo haberle visto antes, aunque ya sí que no podré olvidar su cara. Yo no le diría nada a ese chico. Es la Justicia la que tiene que hablar con él. Espero que pague por esto.

- ¿Este duro episodio de su vida también lo recogerá en alguna de sus canciones urbanas de chico de barrio?

- Algún día haré una canción para contar la experiencia que sufrí. Estoy recibiendo miles de muestras de apoyo de la gente: todos dicen que es un milagro que siga aquí.

