El 'Lama de Murcia' purificaba el mercurio de sus rituales en orina de vaca traída de Albacete

Las vacas son animales muy apreciados tanto en el budismo como en el hinduismo. Para los budistas, la vaca de la abundancia es la diosa de la prosperidad, capaz de conceder cualquier deseo a los humanos. Para los hinduistas, la leche de vaca es el alimento perfecto, con bondades para mejorar la meditación. El 'Lama de Murcia' también comulgaba con esas creencias porque el atestado del Grupo de Sectas revela que José Manuel Cánovas Rivera: purificaba con orina de vaca el mercurio que supuestamente utilizaba en sus ceremonias religiosas en la Fundación Mahasandhi y que incluso presuntamente comercializaba entre sus fieles.

Así lo recoge la documentación a la que ha accedido EL ESPAÑOL y que incluye dos folios mecanografiados con el título: 'Purificación de 100 kilos de mercurio canónico, a través del proceso de los samskaras de acuerdo a los rasa sastras ayurvédicos'. Uno de los confidentes que ha colaborado en la investigación de la Comisaría General de Información, aclara a este diario el significado de esos apuntes del 'Lama de Murcia' que se autodenominaba Trascendia Total: "Él seguía la tradición ayurvédica para purificar el mercurio con orina de una vaquería ecológica".

El sistema médico tradicional de la India -ayurveda- detalla cómo conseguir que metales como el mercurio se purifiquen para tratar enfermedades, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo califica como un metal altamente tóxico que provoca alteraciones neurológicas. "Con un proceso de calcinación muy específico, se obtienen los bhasmas que son los metales y minerales purificados que se convierten en conductores de energía", según explica este confidente policial, sobre los efectos que para el 'Lama de Murcia' tenía la orina de vaca aplicada al mercurio.

"Era uno de los ingredientes que se usaba para purificar el mercurio y después lo lavábamos: recuerdo el olor. También se usaba sosa cáustica". El líder espiritual de la Fundación Mahasandhi usaba el pipi "de una granja de Letur": un pueblecito de 900 habitantes al sureste de la provincia de Albacete. No era el único proveedor que Trascendencia Total tenía en Castilla - La Mancha, ya que el mercurio lo obtenía del cinabrio: un mineral que compraba supuestamente a antiguos trabajadores de unas minas cerradas en Almadén (Ciudad Real).

El 'Lama de Murcia' usaba orina de vaca de Letur (Albacete) para purificar el mercurio.

El Grupo de Sectas destaca que esos folios mecanografiados por el 'Lama de Murcia', contienen los supuestos pasos a seguir para purificar 100 kilos de mercurio que tenía en estado sólido y de cuya existencia informó en 2012. Lo hizo en una reunión con un grupo reducido de fieles que residían en las casas cueva de la Fundación Mahasandhi: el complejo de 100.000 metros cuadrados que se levantaba en un paraje de El Tollé. En aquel encuentro, se visionó un vídeo para aprender a manipular este metal altamente tóxico siguiendo la tradición ayurvédica:

"El día 14 de mayo de 2013, se hace lavado de los 100 kilos de mercurio con agua a presión, vinagre y pasándolo una vez por un colador […]. El día 9 de noviembre de 2014, todo el mercurio que ha terminado el primer samskara se coloca en botellas de plástico de 5 litros, con unos 3,5 kilos de mercurio líquido, llenando las botellas con orina de vaca. Esto se dejará reposar durante dos años y una vez al mes, se agitará bien y se abrirá la botella, para cerrarla al día siguiente".

"El 4 de marzo de 2015, se termina de limpiar un resto de mercurio que queda en el primer samskara y se ha colocado en orina. Al final de enero de 2018, se saca todo el mercurio puesto en orina de vaca y se limpia con agua. Luego se coloca directamente en garrafas de 5 litros, con ácido cítrico disuelto en agua. Lo llamamos: 'Mercurio Purificado Samskara 2'".

Cada uno de los samskaras son como capas o etapas de purificación por las que pasaba este metal tóxico. Así lo corrobora uno de los confidentes policiales a EL ESPAÑOL: "A José Manuel le gustaba experimentar con metales y gemas porque en la tradición ayurvédica se hace, pero te han de enseñar. Trabajar con estas sustancias es delicado: se necesita estudiar y que te enseñe un buen médico ayurvédico. A él no le enseñó nadie: siempre iba por libre". Prueba de ello es que los fieles que manipularon el mercurio sufrieron dolores de cabeza, problemas digestivos...

Trascendencia Total durante una ceremonia espiritual. Cedida

Algunos de los confidentes policiales aseguran en su declaración ante el Grupo de Sectas que llegaron a "firmar un documento de confidencialidad", para ser instruidos en técnicas de alquimia. Incluso entregaron a los investigadores el tutorial: 'Mercurio purificado y solidificado alquímicamente', que Trascendencia Total les entregó supuestamente para manipular 100 kilos de este metal tóxico con dos supuestos objetivos. El primero: "Obtener un mercurio sólido en estado purificado que se utilizaba para elevar la energía, producir bienestar y la exaltación de las personas, en el transcurso de las ceremonias". Y el segundo: "Para fabricar diferentes productos que luego vendería".

Cuando la Comisaría General de Información explotó la 'Operación Azogue' en la que intervinieron 185,78 kilos de mercurio en un zulo oculto en Abarán, les llamó la atención que el metal tóxico estaba en garrafas con un líquido que posiblemente eran meados de vaca. Esta incautación y la existencia de tutoriales sobre alquimia, llevan a los miembros del servicio de inteligencia a concluir lo siguiente sobre el 'Lama de Murcia' y su pareja sentimental, Geli, que también se encuentra investigada:

"El texto anterior corrobora las declaraciones de los denunciantes, en la medida en que narraban que José Manuel Cánovas Rivera, en colaboración con Ángeles M. S., les solicitó su participación en el filtrado de 100 kilos de mercurio de los que una parte fue a parar a una fosa séptica, mientras que otra fue depositada en garrafas, con una capacidad idéntica a las halladas en la finca de Abarán y las intervenidas en el registro a la mercantil Hiranyagarba, en el Polígono Base 2000 de Lorquí".

Las fosas sépticas detectadas por el Grupo de Sectas durante el registro del complejo de la Fundación Mahasandhi.

La sede de los Laboratorios Hiranyagarba fue cerrada por la Consejería de Salud para analizar el contenido de los elixires que comercializaba y que supuestamente elaboraba el 'Lama de Murcia', al que el Grupo de Sectas destapó que contaba con dos laboratorios clandestinos en su casa cueva de la Fundación Mahasandhi. De hecho, le intervinieron cinco cajas de hierbas con denominaciones como "cannabis mezclado con CBD", "medicinas sagradas", "elixir monada Júpiter", "swarma vanga, mezcla de estaño, mercurio, cloruro, amonio...".

Los elixires eran elaborados como supuestas medicinas alternativas para los fluidos reproductivos, para la diabetes, la mejora digestiva, la complexión, la inteligencia… Durante el registro también intervinieron títulos de cursos firmados por 57 alumnos que aparentemente fueron instruidos en el manejo del cinabrio del que se obtiene el mercurio.

Un supuesto título por un curso de alquimia que obra en el sumario del Grupo de Sectas.

"En este punto, resulta de interés continuar con la posible vinculación de esta actividad relativa a la transformación del mercurio con la sociedad Hiranyagarba, y es que, durante la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de José Manuel Cánovas Rivera, se encontró documentación consistente en una carpeta de color amarillo, con pegatina en su portada donde se lee: 'Alquimia: la vía del cinabrio curso teórico-práctico de diciembre de 2006'. En su interior, hay 83 folios en los que se lee textualmente: 'Hiranyagarba no se responsabilizara de cualquier accidente que pueda ocurrir durante el desarrollo de las actividades del curso de alquimia 'La vía del cinabrio'".

Estos títulos sellados por Hiranyagarba evidencian la supuesta expedición de cursos para manipular cinabrio: un mineral compuesto por un 85 % de mercurio y un 15 % de azufre. Lo que confirma los testimonios de los confidentes que aseguraban haber sido instruidos en la transmutación del mercurio de líquido a sólido, incluso haber participado en ceremonias privadas oficiadas por el maestro Trascendencia Total donde se consumían alucinógenos, como la ayahuasca, o se manipulaban bolas de mercurio.

"Algunos de los integrantes del poblado eran instruidos por parte de un suizo, que pudiera responder al nombre de Petri, que llegó a la fundación y del que recuerdo que me hicieron firmar un documento de confidencialidad donde nos mostró algunas transformaciones de sustancias que parecía ser cosa de magia", tal y como expone un confidente policial. "A este hombre, el maestro [Trascendencia Total] le mostraba un gran respeto por su conocimiento en técnicas de alquimia".

"Es más, aquellos elixires que se pondrían a la venta eran mejorados directamente por el maestro, a través de sus conocimientos alquimistas, en la empresa Hiranyagarba". Ahora falta conocer qué dicen las pruebas efectuadas a todas las sustancias intervenidas en los laboratorios del maestro Trascendencia Total, en su casa cueva, en el zulo de la finca de Abarán, en la sede de la mercantil del Polígono Base 2000 de Lorquí...

De momento, el Grupo de Sectas sostiene esta teoría sobre el Lama de Murcia y su pareja sentimental, Geli: "A expensas del resultado de los análisis, los hallazgos refuerzan las declaraciones de los denunciantes en el sentido de que José Manuel Cánovas Rivera y María Ángeles M. S. favorecían o suministraban el consumo de sustancias de tipo estupefaciente, psicotrópico o tóxico a otras personas, desde su posición de gurú o maestro espiritual durante la celebración de ceremonias y rituales".

Algunas de las sustancias intervenidas por el Grupo de Sectas en el registro de la Fundación Mahasandhi y Laboratorios Hiranyagarba.

Los investigadores del servicio de inteligencia realizan tales afirmaciones en base al contenido de dos informes: uno de tipo confidencial, elaborado por los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), y otro de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. EL ESPAÑOL ha accedido a ambos documentos y en el de los TEDAX se alerta de los efectos que tienen los 185,78 kilos de mercurio intervenidos en un zulo oculto en Abarán:



"El mercurio es una sustancia muy tóxica que presenta una gran amenaza mundial para la salud humana", recuerdan los TEDAX, en alusión al reglamento 2017/852 del Parlamento Europeo. "Así mismo, establece prohibiciones y restricciones para la fabricación de productos con mercurio añadido. También prohíbe la fabricación y comercialización de nuevos productos con mercurio y nuevos procesos de fabricación que implique el uso de mercurio o de compuestos de mercurio […]".

Esto es lo que dice el informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, sobre el consumo durante ceremonias religiosas de ayahuasca, peyote, cactus de San Pedro o Salvia divinorum: "El hecho de que la administración se acompañe de diversos estímulos ambientales, como parafernalia ritual, cantos, luces, incienso, etcétera, colabora a inducir estados específicos de consciencia que llevan a la introyección de las normas de comportamiento social e individual esperados".

"La ayahuasca, se convierte en un instrumento utilizado por el chamán para el control del grupo [...]. Las consecuencias pueden ser muy peligrosas, desde irritaciones y dolores de cabeza ligeros, hasta síntomas más graves como crisis de hipertensión, subida extrema de la tensión arterial y dolores de cabeza fuertes, los cuales pueden llevar a la pérdida de la conciencia y hasta la muerte". Tales conclusiones no son compartidas por el despacho de abogados de Mariano Bó y Pablo Martínez, los cuales han asumido la defensa de Trascendencia Total: actualmente en la cárcel.

Los abogados murcianos Pablo Martínez y Mariano Bó.

El abogado Pablo Martínez subraya que ya "estamos trabajando para sacar a mi cliente de prisión". El 'Lama de Murcia' no quiso declarar ante la Policía Nacional ni ante el juez, para no romper el voto de silencio que mantenía desde hace cuatro años, pero en la prisión de Sangonera la Verde no ha tenido más remedio que volver a 'darle a la sin hueso' para adaptarse y sobrevivir al duro ambiente carcelario.

- ¿Ha visitado a Trascendencia Total en el Centro Penitenciario Murcia I?

- Pablo Martínez: Sí, para preparar bien su defensa le estoy visitando para conocerle a nivel personal para que me explique a fondo cómo era la Fundación Mahasandhi y las personas que allí vivían. José Manuel es un hombre estudioso y culto, sin antecedentes penales. Está adaptándose como puede a la rutina diaria de la cárcel.

El letrado avanza que pondrá en marcha "una estrategia al estilo norteamericano". De forma que su cliente "no prestará declaración en sede judicial, antes de que testifiquen todos los denunciantes que han colaborado con la Policía Nacional. Vamos a desmontar sus testimonios". El primero de los dos investigados en declarar será la pareja sentimental del 'Lama de Murcia': Geli. Lo hará durante el mes de enero.

"Tenemos previsto solicitar al juez una batería de pruebas para demostrar que no contienen mercurio los productos intervenidos en los Laboratorios Hiranyagarba y que las sustancias incautadas no son alucinógenas", tal y como detalla el afamado penalista.

- ¿Podría avanzarme alguno de los argumentos de su defensa?

- Pablo Martínez: La Fundación Mahasandhi no era una secta, sino un grupo de personas que procesaban una religión de forma libre porque todos son mayores de edad.

