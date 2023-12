Fran Quevedo, de la gasolinera a descubrir el patrón para que te toque la Lotería: "Voy a patentarlo"

"Te lo explico y te enseño, pero no se puede reproducir porque voy a sacar la patente", culmina Fran Quevedo Rama. De 52 años, este sevillano afincado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) asegura haber encontrado un patrón común entre todos los sorteos y loterías en los que la combinación ganadora sea de 7 números. Eso sí, advierte que "de momento" solo puede cumplirse con carácter retroactivo: no puede determinar la combinación ganadora de mañana, pero sí que en estos juegos, "el azar no existe. Y lo subrayo al 100%".

Profesionalmente ha sido trabajador de unos grandes almacenes, ha tenido una empresa de programas de fidelización y ha trabajado en una gasolinera. "Ahora estoy dedicado a esto en exclusiva. Y voy a patentarlo a nivel mundial, aunque me cuesta mucho dinero la patente mundial".

En el azar, explica que "los números no tienen ni pasado ni futuro, solo presente", indica a EL ESPAÑOL. El chispazo le vino en marzo de este año, cuando se dio cuenta de que los números de la Bonoloto del 9 y del 11 de marzo fueron los mismos, excepto en un número. No hace falta que lo compruebe en Google. El día 9 la combinación ganadora fueron los números 8, 21, 23, 40, 43 y 47, y los complementarios, el 26 y el 7. Dos días después, los números fueron el 8, el 21, el 23, el 28, el 40, el 47, y como complementarios, el 26 y el 7.

Sostiene que ha invertido muchísimas horas en su investigación, llegando a dos conclusiones: la primera es que "funcionamos en modo básico y tenemos un cerebro premium", la segunda, indica, es que dio con el patrón.

"Tú tienes una nave industrial llena de bolas. En concreto, de 134 millones de bolas, porque esa es la probabilidad de que salgan los mismos números. ¿Eso cómo puede ser? Así que me puse a hacer un experimento imaginario. Porque si los sorteos son reales, es por azar", cuenta a EL ESPAÑOL.

No tuvo en cuenta "ni estadísticas ni nada, solo los números. Si existe el azar, los números no tienen relación. Pero si cada número da origen a otro, ya no es azar". Lo que ocurrió en marzo fue, a modo de ejemplo, un fallo tipo Matrix. "Los resultados más polémicos que ha habido en el mundo, como esto que pasó en España, también los tengo resueltos: Hungría, Israel, Estados Unidos, Rusia...".

Define el patrón como "una doble cadena que se une, como un ADN. O como unas escaleras mecánicas dobles, que funcionan a velocidades distintas, donde cada número va en un peldaño". Sostiene Quevedo que "existe una relación inmediata entre números. Nos vamos a una fecha de un sorteo y veremos que si sale un 1, a los dos días sale un tres; si sale un 5, a continuación sale un 8. Los números salen dos veces y por duplicado, anterior y posterior. En esa fecha, de los 6 números, 3 completan ciclo. Los otros 3 son nuevos y ya lo han completado".

Otra imagen de Fran en su mesa de trabajo, durante la charla con EL ESPAÑOL. E.E.

Esta regla se cumple "siempre, en el cien por cien de los resultados". Ha calculado todas las bonolotos "desde su creación, 1988. Pero es que es lo mismo en Euromillones, el Gordo de la primitiva, el Euro Jackpot...".

Estudio internacional

No solo en España. "He analizado las loterías de cien países como Sudáfrica, Egipto, Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. En Estados Unidos se cumple hasta con la Lotería Powerball, que llegó a entregar 1.600 millones de dólares. Cada país tiene un patrón".

Imagen pixelada con los números que se repiten, en distintos colores, en un sorteo analizado. Cedida

Asegura que su regla "no es matemática, sino de relacionar. Algo que se me da bien desde siempre. Insisto, que si hubiera azar, no podría pasar esto".

-¿Por qué no sabe qué es lo que va a salir?

-Porque tengo determinado el 99,5% de la regla. Vamos, que para entendernos, ahora mismo el ADN que tengo descifrado sería el de un mono y no el de un humano. Por eso solo puedo hacerlo con carácter retroactivo. Ese 0,5% podría sacarlo con un software potente o algo, y por eso lo quiero patentar.

-¿Usted no ha comentado esto con algún organizador de sorteos o loterías?

-Contacté con la ONCE, que me dijeron que le diera el estudio, de más de 100 páginas a un lotero. Vamos, que no me tomaron en serio.

También contactó con Loterías del Estado. "Me dijeron que me pasaban con otro departamento. Así me tuvieron una semana. Al final me respondieron que no iban a entrar ahí porque había una persona que supervisa".

Por último, se dirigió a la Dirección General de Ordenación del Juego "para explicar todo. Me dijeron que enviara el DNI y un teléfono y que enviara la documentación. Intenté hacerlo y el sistema no funcionaba. Dejaron de responderme y de contestarme. Al final inicié el proceso de nuevo y me volvieron a pedir teléfono y DNI. Respondí que no lo daba, colgué y me llamaron a los 10 minutos y me recomendaron que llevara la documentación a Hacienda. ¿Y qué va a hacer Hacienda con 100 páginas de un estudio?", se pregunta.

Advierte que sospecha de que "en realidad no quieren que esto se sepa. También fui a la Asociación Internacional de Loterías y lo integran los mismos. No interesa porque tendrían que devolver hasta el último céntimo, porque el azar no existe".

