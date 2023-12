El vídeo viral de la puñalada a un menor de 16 años en Lorca: el autor del ataque ya está en libertad

Pasaban cuarenta minutos de las ocho de la mañana de este sábado, cuando los cuerpos de dos pandillas de adolescentes todavía seguían con ganas de marcha en el Parque de la Mujer de Lorca donde se habían reunido tras pasar la noche de fiesta. Tanto es así que un par de integrantes de cada uno de esos grupos, un menor de edad, de 16 años, de nacionalidad española, y un joven marroquí, de 18 años, pasaron de las palabras, a pegarse, y el chico mayor de edad zanjó la riña propinando una puñalada en el abdomen del menor que acabó ingresado en el Hospital Rafael Méndez.

"Hubo una discusión entre miembros de un par de grupos de jóvenes y comenzaron a perseguirse", tal y como confirman fuentes de la Jefatura de Policía Nacional en Murcia. La persecución se prolongó desde el Parque de la Mujer hasta el Barrio de Santa María donde empezó la contienda: "Dos de ellos se terminaron peleando".

Todo fue grabado por un amigo de alguno de los 'púgiles' implicados en el combate y en presencia de otros jóvenes que no evitaron la pelea, demostrando una gran frialdad ante la situación de riesgo vital que corría el menor, de 16 años, debido a que el adolescente de 18 años empuñaba un arma blanca. Era violencia gratuita: inmortalizada con el móvil para ser distribuida posteriormente por redes sociales como WhatsApp.

"Parece ser que se empleó un cuchillo con una hoja de menos de 10 centímetros", según detallan las citadas fuentes policiales. La pelea comenzó con patadas y puñetazos, en una mala copia de los golpes que se propinan en los combates de la UHF, hasta que el enfrentamiento se zanjó con una puñalada certera. "El menor sufrió una herida en el abdomen".

Un adolescente de 18 años apuñala a un menor de 16 años

Todo quedó recogido en un vídeo donde el supuesto autor del apuñalamiento se marcha corriendo tras el ataque, acompañado de un amigo, mientras que un conocido de la víctima graba la huida de ambos. La secuencia transcurre ante la mirada atónita de una mujer que en ese momento pasa por allí y se detiene al ver sangrando al menor. "Una patrulla fue movilizada a la zona y se encontró a la víctima tendida en el suelo: taponándose la herida", tal y como precisan fuentes policiales.

Los agentes desplazados se pusieron a trabajar a contrarreloj para salvar la vida del menor de edad, de 16 años, y para localizar a su supuesto agresor. Primero asistieron a la víctima in situ, y después, movilizaron una ambulancia para que la evacuase de urgencia al Hospital Rafael Méndez de Lorca. Paralelamente, interrogaron a pie de calle a los testigos del apuñalamiento. "Los datos que recabaron y el vídeo les permitió identificar al sospechoso, para proceder a su arresto".

De hecho, ese mismo sábado fue detenido un joven marroquí, de 18 años, por un presunto delito de tentativa de homicidio. El vídeo se viralizó entre los vecinos de Lorca, provocando numerosos comentarios de preocupación ante el incremento de los episodios de violencia protagonizados por adolescentes. Prueba de ello es que la memoria 2023 de la Fiscalía de Menores de la Región de Murcia alerta de un aumento de la criminalidad del 6,53%, al registrarse 552 condenas entre menores de edad por agresiones sexuales, robos con violencia o pelea, entre otros delitos.

De homicidio a lesiones

El presunto autor de este apuñalamiento pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca y el magistrado decretó su puesta en libertad, como investigado por un delito de lesiones, con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. La clave de esta rebaja de una de tentativa de homicidio a un delito de lesiones se debe, entre otros motivos, a que la puñalada no causó a la víctima lesiones de gravedad y a que en la declaración que prestó ante la Policía Nacional no colaboró demasiado: "No aclaró el motivo de la rencilla ni de la agresión".

A pesar de ello, los investigadores trabajan para localizar el cuchillo empleado en el ataque. El menor de 16 años ya ha recibido el alta médica en el hospital y próximamente tendrá que prestar declaración en los juzgados lorquinos. De momento, se ha limitado a pronunciarse en su cuenta de Instagram donde pone manifiesto que no le debe tener mucho aprecio a su vida porque no descarta una supuesta venganza contra su agresor: "Para que sepas que soy un hombre, no denuncio, pero cuida tus espaldas. Jajaja, te metí bien: ¡Eeeh! Jajaja, tuviste que apuñalarme y salir corriendo. Nos veremos otra vez. A ver si te sirve apuñalar a ti y a tu mafia".

