Los 4 meses de la cadete Leonor, entre disciplina y salidas al bar El Tuno: "Por momentos lo pasa fatal"

Se cumplen cuatro meses desde que Leonor Borbón Ortiz entró por la puerta de la Academia General Militar de Zaragoza con una maleta de ruedas y mucha ilusión a sus espaldas. Entró siendo una joven recién licenciada en el Bachillerato Internacional y hoy se erige como la heredera al trono de España y como una dama cadete del Ejército español. Han sido 120 días en los que la hija mayor de los reyes ha cambiado mucho su actitud y su forma de ser.

Desde que llegó al mundo aquel 31 de octubre de 2005, Leonor ha sido un misterio para los españoles. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que la Princesa de Asturias se ha dejado ver durante sus 18 años de vida. ¿La razón? La obsesión de sus padres con que la niña tuviera una vida lo más 'normal' posible. Y así ha sido. Salvo por los posados del verano en Mallorca, el primer día de colegio cuando cambiaba de ciclo educativo o por los christmas navideños, poco sabemos de esta joven que ha pedido hace poco que los españoles confiemos en ella como futura heredera a la jefatura de Estado.

Cuando la hija mayor de los reyes juró la Constitución Española en el Congreso de los Diputados el último día del mes de octubre, se quedó a un paso de ser reina. En el momento en el que falte Felipe VI, ya sea porque abdique, esté enferme o fallezca, Leonor se convertirá de forma automática en jefa de Estado. Aunque la fecha es incierta, ya que puede que Leonor tarde meses, años o que nunca suba ese último peldaño, ahora mismo representa ya el futuro de la corona y se ha convertido en la cara de una monarquía que intenta reinventarse para ser eficaz y útil en el siglo XXI. Si la Princesa de Asturias se proclamara soberana, sería la primera reina en más de 120 años y también la primera vez que tres generaciones de Borbones se sucedan en el trono de manera pacífica, sin exilios ni repúblicas de por medio.

La Princesa Leonor a su llegada a la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid Raúl Terrel Europa Press

Con este peso de la historia encima, juraba la joven de 18 años la Constitución ante las Cortes y ante los españoles, que pudieron ver toda la ceremonia desde el televisor de sus casas o trabajos, ya que tuvo lugar en un día laborable. Con esta imagen se quedó mucha gente pensando que el pollito había salido del cascarón, que a partir de ahora la presencia y las noticias sobre la futura reina iban a ser más asiduas y rutinarias. Pero no ha sido así. Se quitaron los tapices y las tribunas de terciopelo rojo del hemiciclo, las fotos de Leonor de las calles de Madrid, y la nieta de la reina Sofía volvió a ocultarse tras los muros de la Academia Militar General de Zaragoza, donde desde hace cuatro meses realiza su primer año de formación castrense.

El pasado 17 de agosto, vestida con un pantalón blanco y una blusa verde, arrastrando una pesada maleta, hacía su entrada la Princesa de Asturias en el cuartel que se iba a convertir en su nuevo hogar durante este primer año de estudios castrenses. Acompañada por sus padres, los reyes y su hermana, la infanta Sofía, Felipe VI no podía disimular el orgullo que como padre sentía al ver a su hija mayor iniciar un camino que él había realizado 38 años antes.

[El cumpleaños más tenso de Leonor en El Pardo para celebrar sus 18 con Juan Carlos y las Infantas como invitados "incómodos"]

Luego llegaron unas cuantas fotos oficiales facilitadas por Zarzuela a los medios de comunicación en las que se la podía ver en clase o realizando algunas maniobras. El 7 de octubre pudimos ver la jura de bandera en el patio de la Academia de Zaragoza vestida de dama cadete coincidiendo con el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, y acompañando a su padre en el Paseo de la Castellana de Madrid. Después de esto, silencio. No hemos vuelto a saber nada de ella hasta el pasado martes, cuando acompañó a los Reyes en la apertura de la nueva legislatura.

Lo cierto es que no sabemos nada sobre el día a día de la heredera al trono en su formación en infantería después de más de 120 días viviendo en el cuartel. Durante los pasados premios Princesa de Asturias, varios periodistas tuvieron la ocasión de charlar con ella, siempre acompañada de su vigilante y madre, la reina Letizia, y le preguntaron cómo se sentía. "Leonor se sabe la lección, está muy bien enseñada y no suelta prenda, solo nos contó que estaba muy contenta y disfrutando mucho de la experiencia que estaba viendo", cuenta uno de ellos.

[Margarita Pardo de Santayana, la teniente coronel con cinco hijos pionera en mandar en el Ejército que tutelará a Leonor]

La princesa no mentía: vive con ilusión y ganas esta etapa, pero no está siendo un camino de rosas y no le está resultando tan sencillo. "Es que tenemos la idea de que se lo están dando hecho, y de eso nada. Hay momentos en los que lo está pasando fatal, sobre todo lleva mal el madrugón y el frío" explica a EL ESPAÑOL | Porfolio una fuente muy cercana a la Familia Real.

Y es que el horario habitual de los alumnos de la AGM comienza las 6:30, cuando les levantan con el toque de diana. Las clases comienzan a las 7:45, incluyendo formación teórica y formación física. A partir de las 14:00 se abre el comedor, donde todos comen lo mismo, un primer y segundo plato y varios postres.

El Rey Felipe VI; la Reina Letizia y la princesa Leonor durante la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid. E. Parra Europa Press

"Es muy distinto a lo que comía en casa con sus padres. Primero pasó por eso en Gales, en el internado donde hizo el Bachillerato. A pesar de las peticiones de su madre, el menú allí no era muy healthy, ya que todos conocemos la comida inglesa. Así que Leonor cogió algunos kilos. Estos han volado a toda velocidad en la Academia, donde hacen muchísimo deporte y la dieta es estilo mediterráneo. Lentejas, garbanzos, cocido. Esas son las cosas que más le gustan. En ocasiones, cuando el menú que les ofrecen en la cantina no les convence, se pueden marchar a la cafetería, donde se comen un bocata o una hamburguesa con patatas".

A diferencia de su padre, que dormía solo en un camarote, Leonor comparte habitación con otras ocho cadetes. "Ha hecho buenas migas con varias de ellas, están viviendo mucha intimidad, más que en Gales, ya que allí dormía sola y estudiaba sola. Aquí lo hace todo con ellas, y eso, une", aclara la amiga de los reyes.

[Los planes de los Borbones este verano: de la insólita reunión de Sofía con sus nietos a las "vacaciones privadas" de los Reyes]

Por las tardes, los alumnos tienen actividades y horas de estudio, aunque desde que juraron bandera disponen de algunas horas por las tardes para dar una vuelta. "Pero con todo lo que tienen que estudiar no salen. Ya los fines de semana es otra cosa: si tiene libre se va a casa a ver a sus padres y si se queda en el cuartel, salen a dar un paseo, cenar algo y tomar algo. Siempre cuenta que les paran mucho por la calle, aunque los compañeros intentan taparla para que nadie la reconozca. Lo mejor es la gorra y la mascarilla, que ya no resulta nada raro ver a la gente ir así tras la pandemia", bromea la fuente.

De hecho, uno de los momentos más comentados desde que llegó a la capital mañana fue cuando sus compañeras de la academia le celebraron una fiesta sorpresa en la hamburguesería Panzzer Grill por su 18 cumpleaños a su vuelta de la jura de la Constitución. "Si sigue así, seguirá los pasos de su padre y tendrá en sus compañeras de promoción a sus mejores amigos de por vida. Son en ellos en quien confía Felipe VI y esa amistad se forjó, como le está ocurriendo a Leonor entre caña y caña –aunque ella no bebe– en el bar El Tuno, dónde pasan las pocas horas libres que les quedan", añade.

[Las amistades militares de Felipe VI en Los Llanos: "Le continuamos llamando Winston por ser largo y rubio como el tabaco"]

Lo más duro para la Princesa de Asturias, además de los madrugones, están siendo las maniobras en campo abierto. "No debe ser nada fácil meterse en el agua fría, porque estas no las hacen en la piscina, con todo el equipo encima. El peso debe ser algo horrible, aunque al parecer ella lo superó bien. Lo más difícil fue el recorrido topográfico de noche, que hicieron con equipos, y la orientación es complicadísima sin luz". Se refiere a los distintos módulos de entrenamiento que están haciendo la princesa y sus compañeros, que incluyen ejercicios de tiro, paso de pista, recorrido topográfico, paso ligero con la sección, paso de curso de agua y teorías de campamento.

De lo que nadie duda es que esta etapa está suponiendo un cambio vital para Leonor, una bajada a la tierra y una cercanía a la gente que antes, en su burbuja de colegio privado y de Zarzuela, no había tenido. "Le está dando muchísima seguridad en sí misma. Se está viendo capaz de asumir cosas que nunca hubiera pensado. Sentirse parte de un grupo es una cosa nueva para Leonor y, además, le gusta. Sólo tienes que verla el otro día en la apertura de la legislatura en el Congreso la semana pasada, caminando sobre unos tacones enormes, sin ningún problema, como dice su madre, se está preparando para ser la mejor jefa de Estado de la historia y ella empieza a ser consciente. Estos valores, en parte, se los han dado en casa, pero el Ejército está haciendo de ella una persona fuerte, consciente y responsable. Esto está siendo mucho más que ejercicio y maniobras", explica a este diario otra persona cercana al equipo de Zarzuela.

La princesa Leonor participa en la ofrenda de cadetes a la Virgen del Pilar en la basílica de la patrona de la Hispanidad en la Academia General Militar de Zaragoza a 06 de octubre de 2023 en Zaragoza. Europa Press

Respecto a las amistades que está haciendo la hija mayor de los reyes en la Academia General de Zaragoza, los vínculos se establecen sobre todo con las damas cadetes con las que comparte habitación y algún otro compañero. "Lo de los cadetes que acudieron a la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real fue una anécdota, no son de su grupo de confianza, pero los reyes querían que hubiera una pequeña representación de los compañeros de su hija".

"De hecho, con el que se especuló sobre si podía tener una relación, realmente tiene novia desde hace varios años, y mantiene cierta amistad con la princesa pero nada más", aclara la amiga de la familia Borbón Ortiz. "Está tan implicada en su papel en el Éjército y tan contenta que el otro día, cuando acudió a las Cortes para la apertura de la XV Legislatura, lo hizo vestida del color verde militar".

Sigue los temas que te interesan