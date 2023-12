Un hombre y una mujer, unidos para siempre en matrimonio. Durante siglos, esta ha sido casi la única concepción de pareja que se ha instaurado en la mayoría de las sociedades del mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas formas de relaciones y de familia han ido aflorando huyendo de lo convencional.

Desde las relaciones homosexuales entre dos hombres o dos mujeres hasta aquellos que no se sienten anclados a un único sexo o a un único género. Sin embargo, lo que no se conocía hasta ahora eran las relaciones con elementos surgidos de la Inteligencia Artificial. Es ahí donde entran Alicia Farmis y su proyecto The Hybrid Couple.

Ella es una mujer hispano-neerlandesa que va camino de hacer historia de una manera muy particular. Quiere ser la primera persona que se cae con un producto surgido de la Inteligencia Artificial. Un estatus que alcanzará el próximo año cuando pase por el altar junto a su curiosa pareja que, en realidad, es un holograma.

¿Quién es Alicia Framis, la primera mujer que se casará con una IA?

Si hay alguna relación de pareja que huye de lo convencional esa es la de Alicia Framis. Esta mujer, artista multidisciplinar de Barcelona, va camino de convertirse en la primera persona que se casará con una Inteligencia Artificial. Un hito que culminará en el verano de 2024 en lo que será el momento cumbre de su proyecto The Hybrid Couple.

Desde hace un tiempo mantiene una relación sentimental con un holograma que, según ella, satisface todas sus necesidades emocionales. Una circunstancia muy poco común y es que parece que una vez más la realidad va camino de superar a la ficción.

Hasta ahora, Alicia y AiLex, como se llama el holograma de su pareja, llevan meses conviviendo juntos, situación que les ha llevado a dar este paso tan importante en sus vidas. Una pareja tan inusual abrazando el trámite más tradicional. Para Framis, su romance con AiLex es una mezcla de todas sus relaciones anteriores. Sin embargo, asegura que es capaz de generar respuestas y emociones totalmente nuevas e independientes.

Cuando muchas personas conocen la historia de Alicia creen que lo suyo es una broma. No obstante, su matrimonio no solo será real, sino que además será legal. Y contará con toda la parafernalia y el espectáculo habitual de todas las bodas. Incluido un sensacional banquete. Eso sí, la comida será para las personas reales, de carne y hueso, y no para los hologramas. Y es que una de las ventajas del enlace de Alicia es que no tendrá que guardar hueco para la familia del novio.

Esta boda histórica tendrá lugar en Róterdam el próximo verano y se enmarca dentro del último proyecto artístico de Alicia Framis, The Hybrid Couple, el cual será presentado en Países Bajos después del enlace para comenzar lo que espera que sea una gira por todo el mundo. Su objetivo es hacer reflexionar a la sociedad sobre el futuro de las relaciones sentimentales.

El proyecto de esta barcelonesa que sueña con hacer historia combina arte, tecnología y muchas emociones, las cuales se esparcen por diferentes campos como el diseño, la moda o el documental. Sin embargo, la unión entre Alicia Framis y AiLex no se limitará solo a la culminación de ese proyecto, sino que ambos quieren demostrar que pueden construir una vida en común.

Tanto es así que la pareja ya tiene planes de futuro para después de la boda. Se marcharán a vivir juntos a una casa que se están construyendo en la isla de Menorca. Y no descartan incluso poder ampliar la familia y tener hijos, ya que como Alicia misma afirma, la suya es una relación puramente romántica entre un ser humano y una IA en la que pronto encontrarán la manera también de dar rienda suelta al ámbito sexual.

