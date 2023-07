Hace semanas que la mayoría de los hogares españoles tienen hechos sus planes de vacaciones para este verano. El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio ha podido alterar algunas primeras previsiones, pero el que no ha votado ya por correo, tiene pensado cómo lo hará ese domingo. Cuando Pedro Sánchez acudió a Zarzuela el pasado 29 de mayo para anunciarle al Rey su intención de que los españoles decidieran un nuevo inquilino para Moncloa, Felipe VI pensó que su familia y él iban a quedarse sin descanso estival.

Finalmente, la cosa no ha sido para tanto. Han sido los compromisos militares, por parte de la Princesa de Asturias, y los académicos, de la Infanta Sofía, los responsables de que las vacaciones de verano de la Familia Real de este 2023 vayan a ser bastante cortas.

La Casa del Rey ya ha confirmado a los periodistas que habitualmente cubren la información de la jefatura del Estado las fechas en las que los Reyes y sus hijas van a pasar en Mallorca. El día marcado para la recepción de las autoridades de las islas y representantes de la sociedad balear, un acto tradicional que siempre tiene lugar mientras ellos se encuentran en la isla, tendrá lugar el próximo 3 de agosto.

La Familia Real saluda a cámara, durante una vacaciones en Mallorca

La cita tendrá lugar en el Palacio de Marivent, como ya ocurrió el año pasado por primera vez, ya que tradicionalmente se hacía en la Almudaina. Este momento suponía el fin de la estancia de la Familia Real en Palma, por lo que con los Eméritos Juan Carlos y Sofía se celebraba a finales de agosto. Con Felipe y Letizia se hace justo antes de que tomen rumbo, la segunda semana del mes, a su destino secreto de descanso. Sin embargo, como ocurrió en 2022, esta vez tendrá lugar en el ecuador de su estancia en suelo balear.

Sin noticias desde Abu Dabi que compliquen la cita, el Rey Emérito todavía no ha decidido si participará o no en la competición. Está previsto que Felipe VI participe en la Copa del Rey de Vela, que tendrá lugar del 29 de julio al 5 de agosto. "No saben qué va a pasar. Esperan que reine el sentido común y decida no acudir y se quede en Sanxenxo en la regata que celebran allí. El equipo está preocupado, pero hay cosas en la agenda mucho más importantes que la decisión que tome Juan Carlos", asegura a EL ESPAÑOL | Porfolio una fuente cercana al equipo de Felipe VI.

Además, el Film Fest Atlántida Mallorca ya tiene la confirmación de que Letizia acudirá a la clausura de este festival de cine que a la Reina tanto le gusta y que se celebrará el 30 de julio con la proyección de la película Creatura, de Elena Martín.

"¿Crees que esto son vacaciones?"

Así que la Familia Real estará en Sont Vent, la zona de Marivent donde se instalan los Borbón Rocasolano cuando se encuentran en la capital balear, desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto. Durante esos días, podremos ver a los Reyes paseando de forma relajada para disfrutar de los placeres de Palma, su gastronomía o alguna visita cultural para promocionar el turismo en la isla. Los medios de comunicación encargados de cubrir esas salidas medio privadas no se enterarán hasta poco antes de que tengan lugar.

La Familia real sale de paseo por las calles de Marivent

Aun así, se sabe que los Reyes no consideran días de descanso los que pasan en Marivent. Para ellos, la desconexión viene después, durante esa semana que desaparecen en algún lugar desconocido del planeta para poder disfrutar de verdaderas jornadas de relax. Así que se espera que Felipe y Letizia pasen una semana en la Mallorca -10 días como mucho- para cumplir con los últimos coletazos de después de las elecciones y antes de comenzar a configurar las nuevas Cortes. Fue la Reina la que, con su llegada a la Casa, acuñó el término "vacaciones privadas". Antes todos pasaban el verano en Palma y si hacían escapadas con amigos o novias, nadie se enteraba. Ahora está así establecido y es público desde que la entonces Princesa de Asturias le dijo a una periodista en el puerto de la capital balear: "¿Tú te crees que esto son vacaciones?"

Lo que sí está claro es que los días privados de los Borbón Rocasolano serán más cortos en este 2023. Antes de que Sánchez anunciara el adelanto de las generales, la idea de Felipe VI era estar en Mallorca hasta el 5 de agosto con su familia y marcharse todos juntos 10 días de vacaciones privadas. Pero ahora, el calendario varía levemente. Él se trasladará a Paraguay, el 15 de agosto, a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Santiago Peña. El 17 de agosto se constituirán las Cortes, y esa misma jornada la Princesa de Asturias comienza la formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza. Un par de días después, la benjamina de la familia, Sofía, tomará rumbo a Gales, Reino Unido, para comenzar su curso escolar en el Atlantic College, donde hará el Bachillerato Internacional durante dos años.

Cuando los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía lleguen a Palma de Mallorca a finales de este mes les estará esperando una sorpresa. La Reina Sofía ha conseguido que este verano su petición sea escuchada y va a poder reunir a todos sus nietos en la isla, que no a sus tres hijos. "Lleva desde que empezaron los problemas entre los hermanos, más o menos cuando saltó el Caso Nóos, pidiendo que las vacaciones de los niños en Marivent no se alteren, es decir, que ella pueda disfrutar de sus nietos en Palma. Hasta este verano ha sido imposible, pero parece que está vez lo va a conseguir", cuenta a esta revista una amiga de la Emérita.

"Aunque se ha publicado que van a estar las Infantas Elena y Cristina, la idea es que no coincidan con su hermano, el Rey no quiere, y es que estamos en plena campaña electoral y después en tiempos de formación de Gobierno, no quieren ser tema de debate. Así que las hijas de Juan Carlos van a ir la semana anterior a ver a los Reyes y dejarán allí a sus hijos para que disfruten todos juntos de una semana de verano como antes", añade la misma persona.

La ilusión de Sofía

La Reina Sofía se instalará en Mallorca este fin de semana, como es tradición, y volverá a Madrid a mediados de septiembre. Otros años aprovechaba algunas semanas en las que estaba sola en Palma para viajar a Grecia para visitar a su hermano Constantino. Este año, tras su fallecimiento, Irene y ella se quedarán todo el verano en la isla. En cuanto la Emérita pise suelo balear empezará a prepararlo todo para poder instalar a todos sus invitados, pues contará con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, con Victoria y Felipe de Marichalar y con Juan, Pablo, Miguel (que acaba de terminar su carrera de Biología Marina) e Irene Urdangarin.

"No puede ser más feliz. La Reina Sofía es muy abuela y les echa mucho de menos. Es verdad que los ve mucho más de lo que pensamos por separado, pero todos juntos… Está muy contenta", revela la misma amiga. "Pero ya sabes lo que dice el refrán: Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y es que tanto Felipe VI como sus hermanas tienen su propia casa dentro del recinto de Marivent. Así, la Reina Sofía no tendrá que ocuparse de todo, como hacía antes cuando recibían también a sus sobrinos griegos y esos veranos se convertían en algo inolvidable", sentencia la misma persona.

Los Reyes y la Reina emérita en la recepción de la Almudaina 2019. Gtres

La Reina Sofía está emocionada ante la perspectiva de tener otra vez el espacio lleno de gente y bullicio. "Como en los veranos de los años 80, cuando se instalaban allí todos los primos griegos durante semanas. La cosa llegaba a tal punto que tenían que colocar colchones en las terrazas de Marivent para que pudieran dormir todos los niños. Tanto el Rey como sus hermanas, recuerdan aquellas vacaciones como las más felices del mundo", revela a este diario la misma amiga de la familia.

Así que parece que los Borbón Rocasolano, los Marichalar y los Urdangarin compartirán unos días de descanso juntos tras varios años sin que este hecho fuera posible. Hasta Froilán, que vive en Abu Dabi donde trabaja para la petrolera ADNOC, y Pablo Urdangarin, que se encuentra casi en pretemporada con el Barça de balonmano, han organizado sus agendas para poder pasar unos días con su abuela y sus primos en Palma de Mallorca.

Aunque es verdad que los primos se vieron hace relativamente poco, pues coincidieron todos en el funeral de Constantino de Grecia, es cierto que entonces faltaron la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Es público y notorio que los Marichalar y los Urdangarin se llevan de maravilla. Hace unas semanas se volvieron a reunir todos, incluido el Rey Emérito, para acudir a la graduación de Irene Urdangarin, en Ginebra.

"Pero que nadie espere una foto de grupo de todos los primos con la abuela porque no se va a producir. Esto es parte del trato. Los Reyes han cedido, pero con la condición de que no haya exaltación de la amistad de forma pública, ya que se trata de algo de carácter familiar, que nadie se emocione", aclara una persona cercana al equipo de Felipe VI.

¿Qué hará la infanta Cristina?

La última vez que les vimos todos juntos, incluido Juan Carlos, fue en el 2018 cuando su esposa, Sofía, cumplió 80 años. Entonces estaban todos menos Iñaki Urdangarin. El exjugador de la Selección Española de balonmano estaba todavía cumpliendo condena en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, pero todavía estaba casado con la Infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin en el aeropuerto de Barajas, camino de la cárcel de Brieva. Gtres

"Aunque su separación le ha supuesto mucho dolor y lágrimas, lo cierto es que ha hecho que la relación entre la Infanta Cristina y su hermano, el Rey, haya mejorado bastante. Con Urdangarin lejos, no hay razón para que la tensión entre ambos no se vaya rebajando. No es que vuelva a ser como antes, pero un poco mejor. Esta es una de las razones por las que Felipe VI ha aceptado este encuentro entre primos que va a tener lugar este verano en Palma, porque las cosas con Cristina están mejor", explica una amiga de la exduquesa de Palma de Mallorca.

Los planes de verano de la hermana del Monarca siguen siendo muy parecidos a cuando estaba casada con Iñaki Urdangarin. Resulta curioso que, a pesar, de su divorcio con el vitoriano, ella siga manteniendo una relación tan buena con su exfamilia política. "Hay que tener en cuenta que han sido casi 25 años de matrimonio en el que ha habido momentos muy duros. El estallido del Caso Nóos fue el momento en el que la Infanta se dio cuenta de que en la familia de su marido tenía el apoyo que no encontró en la suya, así que sabe que entre ellos siempre tendrá su sitio", termina.

Así que la hija pequeña de los Emérios Juan Carlos y Sofía repetirá los mismos destinos de vacaciones que en el 2022, su primer verano como separada. Cristina pasará unos días en Vitoria, visitando a su suegra, Claire Liabaert, y luego se irá a Bidart, donde pasó los años más felices durante su matrimonio y donde le gusta descansar en la casa que todavía mantiene en común con su exmarido. Fue allí donde pillaron al exjugador de balonmano, por primera vez, con su nueva pareja, Ainhoa Armentia.

Pero además de estos dos destinos norteños, la Infanta también bajará al sur, más en concreto a Sotogrande (Cádiz), donde se aloja en casa de unas amigas del colegio, y donde pasará dos semanas en agosto, para después volver a Ginebra, donde reside desde hace ya casi 10 años.

Elena, pendiente de sus hijos

Durante esos días en la localidad gaditana compartirá jornada con su hermana, la Infanta Elena. La hija mayor de los Eméritos tiene un poco en el aire el resto de sus vacaciones. La duquesa de Lugo depende de las agendas de sus dos hijos, que ya viven independientes y con trabajos propios. Lo único que tiene seguro es que tanto Victoria como Froilán estarán en Mallorca la primera semana de agosto compartiendo unos días con su abuela, así que ella está pensando llegar a la isla la semana anterior, para estar con su madre antes de que lleguen los Reyes, Felipe y Letizia, momento en el que es posible que abandone Palma.

Antiguamente, era costumbre que sus vástagos se marcharan con su padre, Jaime de Maricharlar, a disfrutar del resto de las vacaciones en Marbella, pero ahora son mayores y sus compromisos profesionales regirán sus destinos estivales. Victoria está centrada en su carrera de influencer, viajando por todo el mundo con las marcas con las que tiene contrato y, por su parte, Pipe (como llama todo el mundo en la intimidad a Froilán) tendrá que volver a Abu Dabi para continuar con su trabajo en la petrolera ADNOC, la petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos.

Froilán y Victoria Federica, hijos de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar.

El Rey Emérito tampoco tiene claro su destino de vacaciones, pero sabe que no se va a quedar en Abu Dabi. Como publicó este periódico el pasado mes de abril, el padre de Felipe VI vive y entrena con la única idea de participar a finales de agosto en la Copa del Mundo de Vela en la categoría 6mR, que se celebra en la isla británica de Wight.

Juan Carlos sí que tuvo que cambiar sus planes de verano por culpa del adelanto de elecciones de Pedro Sánchez. El ex jefe del Estado tenía previsto disfrutar de las primeras regatas en Sanxenxo el pasado 6 de julio, pero con el anuncio del presidente del Gobierno, tuvo que retrasar su viaje, ya que no es conveniente que se pasee por España en plena campaña electoral. Así que esa competición náutica ha pasado al último fin de semana de julio, pero el Emérito y su tripulación viven un dilema.

Lo cierto es que la competición que más se parece al Campeonato del Mundo es la Copa del Rey de Palma de Mallorca, pero eso supondría la presencia del exjefe del Estado en las Baleares a la vez que Felipe VI y ese es un verdadero problema. Los dos Reyes se encontrarían en aguas del Mediterráneo, ya que el Rey compite con el Aifos. Al final, gracias a Pedro Sánchez, se ha evitado ese problema, al tener que retrasar la regata de Sanxenxo, porque "lo lógico será que se quede allí", revela las mismas fuentes a este periódico.

Sin embargo, amigos cercanos al Emérito aseguran que en su mente sigue presente la idea de ir a Mallorca: "Todavía no han decidido en cuál de las dos competiciones van a participar, si Sanxenxo o Palma. Todos saben que la mejor para entrenar es la segunda, pero tienen que sopesar si merece la pena el revuelo que se formaría".

Así que puede que este verano de 2023 tenga lugar un hecho único en muchos años, algo que no ocurría desde los tiempos felices de Marivent: que todos los miembros de la Familia Borbón y Grecia coincidan en Mallorca aunque sea durante unas pocas horas.

