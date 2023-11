Alberto Mastromatteo, el chef que tiene 'como un toro' a Bellingham: puedes hacer esta receta en casa

Jude Bellingham es el Golden Boy de 2023, el chico de oro, el mejor jugador joven del mundo a su corta edad de 20 años. Así lo demostró el pasado sábado reventando El Clásico entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona. Con dos goles, el 5 madridista le dio la vuelta al marcador provocando que los de Ancelotti ganaran el partido 1-2. Y, lo que más sorprende, el inglés ya lleva 13 goles en 13 partidos. Histórico. Su calidad y mentalidad juegan un papel muy importante, pero el cambio sustancial que ha habido entre la pasada temporada y ésta es que, ahora, la nueva estrella del madridismo se ha puesto en manos de la dieta del chef Alberto Mastromatteo.

Fue este mismo cocinero nacido en Mallorca en 1985 quien le cambió la vida a Karim Benzema. “A los dos años de estar en casa de Karim, hablé con él. Habíamos desarrollado confianza y le dije que debía alimentarse bien, volver a horas prudentes todos los días, hacer rutinas como estar más en la vida de sus hijos... Le dije que confiaba en él, pero que si no me hacía caso, yo me iba. Él aceptó y se puso a trabajar”, recuerda el chef en conversación con EL ESPAÑOL. Entonces, el francés cambió y alcanzó los mejores años de su carrera superando los 30 años, algo que no es frecuente.

Pero de aquella relación nacida en 2016 entre Benzema y el chef Mastromatteo emanó una idea de negocio que ha llevado al chef a poner a 64 futbolistas como toros. Él y su equipo de Summumm son los que cocinan las dietas que consumen varios deportistas de élite para poder dar la mejor versión de sí mismos. “Y sin pasar hambre, comiendo bien, sin renunciar a todos los nutrientes necesarios”, explica el chef a este medio al otro lado de los fogones.

El salteado de gambas con calamares y verduritas elaborado por Alberto Mastromatteo para EL ESPAÑOL. N. A.

Y es que este diario le ha puesto un reto: preparar una receta sencilla para que cualquier lector pueda realizar en su casa un plato que perfectamente pueda estar en la dieta de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fabián Ruiz, Matheus Cunha, Fede Valverde o Axel Witsel o los más de 60 jugadores de fútbol que han contratado sus servicios de nutrición –sin contar con otras estrellas del baloncesto como los hermanos Willy y Juancho Hernangómez–.

Aun así, como explica el chef mallorquín antes de asumir el reto, a día de hoy, Summumm “es mucho más”: “Nuestra empresa se dedica a dar un servicio integral de chefs privados, caterings, organización de eventos e, incluso, a asesorar y estar pendiente de mimar cada uno de los aspectos de la vida de los clientes. Desde llevarles a sus eventos a conseguirles peluqueros. De todo”. Pero, bueno, como buen chef, sí que reconoce que la comida es fundamental en la vida de estos profesionales y que él y los suyos la miman. Ahora, el chef preparará un plato que, entre otros, puede repercutir en que Bellingham esté “finísimo”. El cocinero propone la elaboración de un salteado de gambas con calamares y verduritas. Comencemos.

Ingredientes para dos personas

El chef Mastromatteo, antes de comenzar, se lava las manos y se pone la chaquetilla. “Es clave la limpieza”, destaca mientras se sitúa en la cocina de un espacio para eventos que ha creado en el corazón de Madrid llamado LBK99. Y de la nevera saca los ingredientes que va a utilizar para su salteado de gambas con calamares y verduritas: zanahorias, gambas, calamares, tomates cherry, cebolla, pimiento, calabacines, manzana pink lady, rabanitos y nueces.

Pregunta.– ¿Qué cantidad hace falta para un plato para dos personas?

Respuesta.– Unos 20 gramos de cada uno de los ingredientes, salvo de las gambas, que usaré 60 gramos y de los calamares, que utilizaré 45 gramos.

Una vez expuestos los ingredientes, lo primero que realiza el chef Mastromatteo es cortar las verduras. “Cortaré finas rodajas de la zanahoria, el calabacín y el rábano, para que den color al plato. Ten en cuenta que un plato entra por la vista y nos tiene que resultar apetecible aparte de que sea nutritivo”, cuenta el chef. “El aporte visual es importante, porque las dietas son aburridas, así que hay que hacerlo apetecible. Hay que animar el asunto”, continúa.

El chef Alberto Mastromatteo, rallando zanahoria. N. A.

Después, pica todo lo demás: la manzana, en medialunas; la cebolla, en juliana; los tomates cherry, en mitades; los pimientos, en cuadraditos; los calamares, en cuadraditos; y las gambas, sólo se pelan. Acto seguido, el chef, con sumo orden, coloca cada ingrediente en diferentes boles. Acababa de terminar la fase de preparar todos los ingredientes antes de iniciar la ejecución y el cocinado del plato.

El cocinado

En la fase del cocinado, lo primero que hace el chef Mastromatteo es poner a calentar bien una sartén sin nada. Le echa los tomates cherry cortados y la cebolla con sal, aún sin utilizar ningún tipo de aceite, “con el objetivo de sacarles el agua”. Una vez están secos ya le echa un chorro de aceite de oliva virgen extra, además de los 45 gramos de calamares y los 20 gramos de pimientos. Y así sofreirá todo “durante seis minutos a 180 grados”.

En paralelo, el chef de los futbolistas ha puesto a calentar una segunda sartén. En ésta ha depositado los 60 gramos de gambas peladas con un poquito de pimiento, un poco de sal y aceite verde. “Se trata de aceite de oliva normal al que le he triturado un poco de perejil, pero eso es opcional”, explica el chef mientras mueve con habilidad la sartén para evitar que se queme la elaboración. En esta ocasión, el salteado sólo será de tres minutos. Y ya llega el momento de juntarlo todo.

Alberto Mastromatteo, chef, salteando su elaboración en una sartén. N. A.

Con habilidad, usa un aro cilíndrico para emplatar el cocinado que acaba de terminar. Así le quedará la comida con forma de cilindro, como si de un steak tartar se tratase. Y luego, con unas pinzas y sumo cuidado, comienza a colocar las láminas de zanahoria, calabacín y rábano y las medialunas de la manzana pink lady que había reservado antes, con las que buscaba darle “color” al plato. También, le añade las nueces a modo de decoración y porque “los frutos secos siempre animan un plato”.

Por último, y eso ya como bonus extra, Alberto Mastromatteo colocaría puntitos de salsa de sriracha a lo largo del plato para que al mezclarlo con la comida le dé “un punto agrio y picante”, además de añadir unas gotas de salsa teriyaki alrededor del plato. En total, el chef ha tardado unos 20 minutos en preparar este delicioso plato –que EL ESPAÑOL prueba de buena gana– y que perfectamente podría formar parte de la dieta que preparan el chef Mastromatteo y su equipo a 64 futbolistas, como Jude Bellingham, quien está en estado de gracia futbolística.

El chef Alberto Mastromatteo, posando con su salteado de gambas con calamares y verduritas. N. A.

