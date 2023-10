Así es la nueva señal que la DGT ha implantado en España: qué significa y qué consecuencias tiene

Es pionera y ya está en Barcelona. Con el aumento de compra de patinetes y su presencia en las urbes españolas, la normativa se ha tenido que adaptar. Y en un periodo de tiempo rápido, ya que la proliferación es veloz. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se han impulsado campañas para que los conductores de patinetes conozcan la normativa acerca de ellos, ya que por ejemplo solo pueden circular por los carriles bici.

En esta situación de dudas acerca de lo que se puede o no hacer si pilotas uno de estos vehículos, Barcelona ha sido pionera en establecer esta señalización específica. En el barrio de La Sagrega, en Barcelona -y más concretamente en el puente de Treball Digne- ha aparecido una nueva señal vial de la que se desconocía el significado y que va a estar dirigida a los conductores de patinetes o ciclistas para que se deje la acera libre para los peatones.

La señal de tráfico ha terminado creando confusiones para algunas ciudades, lo que deja claro que en un tramo el carril, tanto las bicicletas como patinetes, son obligados a bajar de los vehículos y deberán seguir el resto del camino, a pie. El caso es que bastantes ciclistas no cumplen la norma porque muchos de ellos no conocen su significado. Y los dibujos son bastante representativos: se ve a un peatón llevando con la mano, andando, una bicicleta o patinete.

¿Cuál es el objetivo de la señal?

Así, esta señal tiene como finalidad el dejar vía libre a las personas que andan por la acera de una calle, que además ha tenido bastantes accidentes en los últimos meses. El incremento de bicicletas y patinetes ha invadido las ciudades y no quedan claras alguna de sus obligaciones. Hay usuarios que con sus patinetes circulan prácticamente por todos los sitios, puedan hacerlo o no, y lo cierto es que es algo que antes o después debemos evitar.

En el caso de los patinetes hay que pensar que al ser eléctricos y alcanzar unas velocidades elevadas, pueden terminar provocando atropellos o accidentes con resultado de suma gravedad, como ya se ha visto en algunas ocasiones. Esperamos que en los próximos años, con la señal patinetes y bicicletas, los conductores de patinetes y bicicletas sean más conscientes de dónde deben y dónde no circular.

Nueva señal de tráfico. TWITTER

Por otro lado, como la DGT a día de hoy no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico.

Por tanto, hasta que el organismo público dependiente del Ministerio del Interior no lleve a cabo la variación en el reglamento, el uso no será obligatorio y no se podrá sancionar al piloto. En cualquier caso, llevarlo puesto en la cabeza es muy recomendable, para evitar futuras lesiones graves.

Multas o consecuencias

Si circulas realizando maniobras prohibidas como saltarte un stop, mirando el teléfono móvil o pilotando bajo los efectos del alcohol con tu patinete eléctrico y un agente de tráfico te observa, la sanción solo será económica.

Por lo tanto, en ningún caso la Dirección General de Tráfico te podrá restar puntos de tu carnet de conducir, si poseen el permiso B, por ejemplo. Esta situación es la misma que si llevas a cabo infracciones recogidas en la Ley de Tráfico cuando pedaleas encima de tu bicicleta, tampoco sufrirás la detracción de alguno de tus puntos de la licencia de conducción.

