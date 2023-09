El agresor del colegio de Jerez, internado en un centro de menores de régimen cerrado

El joven de 14 años que hirió con dos cuchillos a dos compañeros y tres profesores en un instituto de Jerez de la Frontera será internado en un centro de menores de régimen cerrado. Así lo ha informado la Fiscalía, después de que el menor colaborase en su declaración ante el fiscal de menores.

Este viernes por la mañana pasó ante los estamentos judiciales para que se le tomara declaración. El joven de 14 años es imputable por su edad y, por lo tanto, tendrá que esperar a que concluya la investigación para que se celebre el juicio, posiblemente dentro de unos meses.

El joven se encontraba en los calabozos de la comisaría jerezana después del ataque perpetrado a primera hora de la mañana de este jueves.

[El colegio "no detectó" que el agresor de Jerez sufría bullying: "Jugaba solo en el patio con un tupper"]

Mientras el menor prestaba declaración, sus compañeros volvían al IES Elena García Armada. Antes de las 12 de la mañana, las aulas se abrían para recibir a los jóvenes, que serían atendidos por sus profesores.

En el Ayuntamiento, el pleno ordinario celebrado en la ciudad comenzaba enviando un mensaje de apoyo a la comunidad educativa. "Son días complicados, pero debe imperar la prudencia y la responsabilidad", exponía la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a través de sus redes sociales.

La asociación No Al Acoso Escolar (NACE) expuso en sus redes sociales que lo ocurrido "es totalmente compatible con una situación de acoso". A pesar de que no había abiertos protocolos antibullying, EL ESPAÑOL pudo confirmar, por fuentes de toda solvencia de la Policía Nacional, que el menor era víctima de acoso escolar no detectado por el centro.

Sigue los temas que te interesan