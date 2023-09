El bullying que llevó al menor de Jerez a apuñalar en el colegio: "Ya no podía más. He explotado"

"Ya no podía más. He estallado". La frase la pronuncia, según indican varias fuentes a EL ESPAÑOL, el menor de 14 años cuando fue detenido esta mañana por agentes de la Policía Nacional en la segunda planta del IES Elena García Armada, de Jerez de la Frontera. No ofreció resistencia alguna.

El chico, de 14 años, y con Asperger, ha apuñalado a tres profesores y dos alumnos. Esta mañana llegó tarde a clase, inusual en él. Se sentó en una de las primeras filas, abrió la mochila, sacó dos cuchillos, se levantó de la silla, anduvo unos metros y apuñaló a un compañero en concreto.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el menor estaba en el curso 3º C de la ESO, e iba a curso por año. De hecho, el centro posee un aula específica y no formaba parte de ella. Su trastorno de espectro autista no era en absoluto un impedimento en los estudios, pero sí le hacía ser víctima de las burlas de sus compañeros. "A ver, le gastaban bromas y se reían de él. Pero no le pegaban ni nada de eso. No era bullying", refiere una alumna del centro educativo.

También ha podido saber este periódico que ayer mismo, miércoles, fue víctima de una agresión por parte de varios compañeros: le arrojaron agua encima. "Siempre estaba solo en el patio, por los pasillos... y se reían de él", cuenta otro alumno. Tras el suceso, y empapado, por el menor solo se preocupó un compañero, que le preguntó si se encontraba bien. "Le respondió que mañana (por hoy) mejor que no viniera a clase".

El menor, Saúl, pasaba en soledad todos los recreos, andando de un lado al otro con su tupper de la merienda en las dos manos. "Siempre hacía eso. Caminaba de una a punta a otra y vuelta a empezar, lanzando el tupper y recogiéndolo, como jugando", cuenta a EL ESPAÑOL Ángel, otro compañero del Instituto.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana, cuando el menor ha abierto la mochila y ha apuñalado a un alumno en concreto, compañero de su clase. Rápidamente los estudiantes salieron corriendo del aula mientras varios docentes intentaban reconducirlo y reducirle. Son los que han resultado heridos.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha analizado lo ocurrido haciendo un llamamiento a la reflexión y a "que no se tomen decisiones en caliente". Lo hizo tras valorar lo "demoledor" de lo ocurrido por la mañana, con escenas de pánico y angustia de alumnos y padres cuando fueron llegando a las puertas del edificio para recoger a sus hijos.

Se trata de un hecho "muy grave" que "nos obligará a todos a reflexionar" y ha rogado "que no se tomen decisiones en caliente. Ahora mismo estamos todos muy dolidos y en este día creo que lo que tenemos es tener serenidad para abordar la situación, siempre pensando en lo mejor para los niños y las niñas que han sufrido y también para su familia". Y ha vuelto a hacer hincapié en que "habrá que reflexionar y estoy convencida de que todos tomaremos nota de lo que ha ocurrido en el día de hoy".

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado que no había ningún protocolo de acoso, ni ningún protocolo abierto en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Elena García Armada. "No había habido con anterioridad ningún problema de falta de convivencia, conflictivo, nada, absolutamente nada", ha aseverado la consejera.

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha informado que los alumnos del IES Elena García Armada volverán este viernes al centro a partir de las 11,45 horas "con tutores de orientación", esto es, los que tiene asignados el centro educativo más los de refuerzo, ya anunciados por la Junta esta mañana para abordar el suceso desde una perspectiva psicológica.

Según avanza Europa Press de fuentes de la Junta, el profesorado se incorporará a primera hora del viernes, y los alumnos se incoporarán a las clases, con normalidad, el próximo lunes.

